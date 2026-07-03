Operación Verano 2026 y 104 millones de desplazamientos: Tráfico se enfrenta al reto más intenso de su historia

La red viaria española se alista para afrontar uno de los veranos más desafiantes que se han vivido.

Desde el 1 de julio hasta el 31 de agosto, la Dirección General de Tráfico estima que se llevarán a cabo más de 104 millones de desplazamientos de largo recorrido por carretera, lo que representa un incremento del 3,7% respecto al verano anterior, cuando por primera vez se superó la marca de los 100 millones.

El primer gran dispositivo especial comenzará este viernes a las 15.00 horas y estará operativo hasta la medianoche del domingo, con una previsión de 4,8 millones de viajes de largo recorrido en apenas tres días. Esta será la primera prueba de fuego para una Operación Verano que llega cargada de novedades tecnológicas, un fenómeno astronómico sin precedentes en más de un siglo y un patrón de movilidad en clara ascensión.

Cuatro grandes fases y fines de semana de máxima tensión

La Operación Verano 2026 se estructura en cuatro grandes dispositivos nacionales, además de refuerzos durante todos los fines de semana estivales:

Primera operación especial de verano: 3–5 de julio

Operación Especial 1 de agosto: 31 de julio–2 de agosto

Operación Especial 15 de agosto: 14–16 de agosto

Operación Retorno del verano: 28–31 de agosto

El reparto previsto para los movimientos a largo recorrido indica la intensidad del periodo:

49,7 millones en julio

54,5 millones en agosto

La presión se concentrará en:

Salidas desde grandes ciudades hacia zonas costeras y segundas residencias

hacia zonas costeras y segundas residencias Retornos dominicales por la tarde, donde se prevé una tensión especial en accesos metropolitanos y ejes turísticos

En provincias como Granada, por ejemplo, Tráfico prevé alrededor de 126.000 desplazamientos solo durante este primer fin de semana. Para ello, habilitarán carriles en sentido contrario al habitual en la A-44, con el objetivo de facilitar el retorno desde la Costa Tropical.

Eclipse total de sol: el invitado inesperado que dispara los desplazamientos

Si ya los más de 104 millones previstos suponen un récord, el verdadero desafío llegará el 12 de agosto, cuando tendrá lugar el primer eclipse total de sol visible en España desde 1912. Este fenómeno recorrerá la península y los dos archipiélagos, atravesando ciudades como A Coruña, Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza, València y Palma.

Las implicaciones para la movilidad son evidentes:

Se anticipa un volumen extraordinario hacia lugares óptimos para observarlo; muchas ubicaciones ideales están en Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, La Rioja, Baleares y Comunidad Valenciana.

hacia lugares óptimos para observarlo; muchas ubicaciones ideales están en Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, La Rioja, Baleares y Comunidad Valenciana. El eclipse coincidirá con: Plena temporada alta veraniega Cambio quincenal Festividad del 15 de agosto Fiestas populares en numerosos municipios



Este cruce temporal puede convertir ese día en un verdadero “cuello de botella” potencial sobre nuestras carreteras. La DGT ha decidido implementar medidas extraordinarias:

Restricciones temporales a vehículos pesados en tramos críticos

Itinerarios alternativos señalizados para redistribuir flujos y evitar saturaciones cerca de los puntos óptimos para observar el fenómeno

Controles intensivos sobre velocidad, alcohol y drogas; además habrá vigilancia reforzada ante conducción temeraria y distracciones

Mensajes específicos en paneles luminosos recordando normas y medidas activas según cada zona

Las recomendaciones a los conductores también se adaptan a esta situación singular:

Conducir con las luces encendidas y utilizar el parasol para evitar mirar directamente al sol

No detenerse en el arcén para observar el eclipse ni intentar fotografiar o grabar vídeos mientras se conduce

Elegir lugares seguros fuera del tráfico y mantener atención extrema ante peatones o personas al borde del camino

Las autoridades tienen claro su objetivo: minimizar desplazamientos improvisados y evitar que un evento astronómico pueda convertirse en un serio problema para la seguridad vial.

La baliza conectada V-16: nueva pieza obligatoria del kit de seguridad

Este será también el primer verano donde es obligatoria la baliza luminosa V-16 conectada, destinada a señalizar incidencias en carretera como averías o accidentes. Este dispositivo sustituye progresivamente a los triángulos tradicionales. Se activa automáticamente y comunica la posición del vehículo a los sistemas encargados del tráfico. Esto permite:

Detección rápida ante obstáculos en la calzada

Avisos más precisos a otros conductores

Una mejor gestión informativa en tiempo real

La DGT confía plenamente en que esta tecnología contribuya a disminuir atropellos y accidentes secundarios; una meta importante dentro del ámbito seguridad vial durante situaciones críticas.

Regulación especial y logística fina para contener el récord

La Operación Verano 2026 cuenta con una Resolución que establece medidas especiales diseñadas para reforzar la regulación del tráfico durante todo el año; esto tiene un impacto directo durante el periodo estival:

Entre las principales líneas a seguir destacan:

Restricciones a camiones y transporte mercancías durante fechas específicas y tramos con alta demanda

durante fechas específicas y tramos con alta demanda Regulaciones más estrictas sobre carriles reservados a vehículos con alta ocupación (VAO), priorizando el número total ocupantes sobre el tipo propulsión del vehículo

Habilitación adicional de carriles en sentido contrario al habitual durante momentos críticos especialmente por retornos desde zonas turísticas

Limitaciones impuestas a eventos deportivos o pruebas que puedan afectar gravemente a la fluidez del tráfico

La coordinación entre la DGT, comunidades autónomas con competencias específicas y cuerpos policiales se apoya en:

Paneles informativos variables instalados en carretera

Mapa interactivo sobre tráfico actualizado al instante junto con canales digitales oficiales

Boletines informativos por Radio-Tráfico y servicio telefónico dedicado a información .

El objetivo es claro: mantener este récord histórico sin que aumente la siniestralidad mientras se aprovechan las tecnologías disponibles para gestionar una red viaria muy utilizada.

Un verano que pondrá a prueba al conductor y al sistema

Más desplazamientos significan más turismo interior. Un eclipse total que nos llevará a mirar hacia arriba. Y una baliza conectada centrada en lo que sucede sobre asfalto. La Operación Verano 2026 no solo evaluará la capacidad operativa de nuestra red viaria; también pondrá bajo examen la responsabilidad colectiva e individual de millones conductores que tendrán entre sus manos gran parte del verano mientras alternan entre playa, montaña y este fenómeno astronómico.