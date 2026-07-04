El absentismo laboral se dispara: más bajas, más costes y un mercado que no cuadra

El mercado laboral español enfrenta una situación paradójica. La tasa de desempleo ha caído por debajo del 10% por primera vez desde 2008, pero a la vez, se registran niveles récord de trabajadores ausentes por incapacidad temporal y otras razones. Este tema ha cobrado protagonismo en las conversaciones entre empresarios, sindicatos y el Gobierno.

En 2025, el absentismo laboral alcanzó máximos históricos: entre el 7,1% y el 7,7% de las horas acordadas no se trabajaron debido a que los empleados no se presentaron a sus puestos. Esto significa que diariamente faltan al trabajo entre 1,6 y 1,7 millones de personas, de las cuales aproximadamente 1,24–1,27 millones están de baja médica por incapacidad temporal.

Las cifras que han encendido las alarmas

Los últimos informes, tanto oficiales como privados, presentan un panorama muy diferente al de hace diez años:

El absentismo cerró 2025 en torno al 7,1%-7,7% de las horas pactadas, siendo este el segundo nivel más alto desde que se tienen registros modernos, solo superado por el pico tras la pandemia.

de las horas pactadas, siendo este el segundo nivel más alto desde que se tienen registros modernos, solo superado por el pico tras la pandemia. Cada día, casi 1,6 millones de personas no acudieron a trabajar en 2025.

no acudieron a trabajar en 2025. Aproximadamente 1,24 millones estaban de baja médica por incapacidad temporal; el resto se ausentó por otros motivos (permisos, conflictos o causas personales).

estaban de baja médica por incapacidad temporal; el resto se ausentó por otros motivos (permisos, conflictos o causas personales). En 2024 se iniciaron 9,3 millones de procesos de incapacidad temporal , generando 406,8 millones de días de baja , lo que equivale a más de 1,1 millones de trabajadores ausentes cada día debido a enfermedad o accidente no laboral .

, generando , lo que equivale a más de . La incidencia media en 2025 indica que casi 4 de cada 100 asalariados están de baja médica en un mes típico.

En cuanto a la duración de estas bajas, los procesos activos por incapacidad temporal suponen varias semanas de ausencia al año para cada empleado. La combinación de millones de procesos y cientos de millones de días sin trabajar se traduce en alrededor de 4–5 semanas de baja anual para cada trabajador afectado, según los análisis realizados por la Seguridad Social y mutuas.

El coste económico: una factura que ya compite con las pensiones

La incapacidad temporal se ha convertido en la segunda partida más costosa para la Seguridad Social, solo superada por las pensiones. En 2024, el gasto público alcanzó aproximadamente 16.500 millones de euros, y para noviembre de 2025 ya supera los 16.600 millones.

Al sumar lo que asumen las empresas, el coste total del absentismo en España se sitúa cerca de:

33.000 millones de euros en 2025 , según estimaciones elaboradas por la CEOE y diversos informes empresariales.

, según estimaciones elaboradas por la y diversos informes empresariales. De esa cifra total, aproximadamente 17.000 millones son cubiertos directamente por las empresas —que deben pagar salarios y cotizaciones durante los primeros días de baja— y alrededor de 16.000 millones provienen del sistema público.

son cubiertos directamente por las empresas —que deben pagar salarios y cotizaciones durante los primeros días de baja— y alrededor de provienen del sistema público. La pérdida productiva asociada a las bajas por incapacidad temporal ronda los 92.000 millones de euros, lo cual representa cerca del 5,8% del PIB en 2024.

Con estas cifras sobre la mesa, no es sorprendente que el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, hable sobre una “crisis económica y sanitaria del absentismo” y exija que la Seguridad Social cubra las bajas desde el primer día mientras refuerza los controles médicos pertinentes.

Qué sectores faltan más… y cuáles aguantan

El aumento del absentismo no es uniforme:

Industria : presenta un absentismo general cercano al 7,4%-7,5% , con un 5,7% correspondiente a incapacidad temporal.

: presenta un absentismo general cercano al , con un 5,7% correspondiente a incapacidad temporal. Servicios : cuenta con un absentismo alrededor del 7,0%-7,1% , donde el 5,5% está ligado a bajas médicas.

: cuenta con un absentismo alrededor del , donde el 5,5% está ligado a bajas médicas. Construcción: a pesar del clima tenso en este sector, es donde menos absentismo se registra: entre un 5,5%-5,9% general y un 4,6%-4,7% relacionado con incapacidad temporal.

Por regiones geográficas, destacan como líderes en niveles altos de absentismo Cantabria, País Vasco y Asturias, mientras que Baleares, Madrid y La Rioja ocupan posiciones más bajas en esta lista.

Más parados, más vacantes: la paradoja del mercado español

Mientras las empresas alertan sobre el impacto negativo del absentismo laboral en sus operaciones diarias, el mercado laboral revela otra contradicción: hay miles de españoles sin empleo mientras persisten vacantes sin cubrir en sectores esenciales como construcción y hostelería.

La tasa nacional cerró 2025 en un notable 9,93%, marcando la primera vez que desciende del umbral del 10% desde la crisis financiera; sin embargo sigue siendo una cifra elevada dentro del contexto europeo. A su vez, asociaciones empresariales vinculadas a la hostelería y construcción llevan años señalando la falta crónica de personal cualificado para cubrir puestos demandantes tanto física como mentalmente.

No es cuestión simplemente atribuible a una percepción errónea sobre “vagos”, como algunos suelen simplificarlo; es más bien una combinación compleja que incluye:

Condiciones laborales poco atractivas (turnos partidos o nocturnos).

Cambios demográficos que han reducido la disponibilidad juvenil.

Un aumento notable en bajas relacionadas con problemas físicos o mentales.

Nuevas expectativas respecto a la conciliación familiar y calidad laboral.

Salud mental, estrés y nuevas causas de baja

El crecimiento del absentismo está estrechamente relacionado con cuestiones sanitarias. Los datos provenientes del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo indican que los trastornos mentales ya constituyen la segunda causa principal detrás de las incapacidades temporales en España.

Entre los años 2018 y 2024:

Las bajas derivadas síntomas emocionales han crecido casi seis veces (un incremento cercano al 490%).

Los diagnósticos vinculados al estrés grave han aumentado un 230%.

Los trastornos relacionados con ansiedad han tenido un crecimiento del 120%.

La depresión se ha convertido ya en la razón más común para incapacidades laborales superiores a quince días; su duración media alcanza casi los 168 días. Todo esto repercute enormemente sobre un sistema diseñado para otras patologías así como sobre empresas que frecuentemente reaccionan tarde ante riesgos psicosociales.

Empresarios contra las bajas; Gobierno atascado y un debate incómodo

Frente a esta escalada preocupante del absentismo laboral , los empresarios piden cambios significativos:

Que la Seguridad Social cubra las bajas médicas desde el primer día.

Controles médicos proactivos mediante evaluaciones periódicas para casos prolongados.

Exoneraciones fiscales para aquellas incapacidades temporales que superen un año.

El Gobierno ha intentado negociar medidas junto a patronal y sindicatos para optimizar la gestión relacionada con las bajas laborales; esto incluye una prestación específica para pacientes oncológicos e iniciativas para ajustar situaciones laborales complicadas debido al pluriempleo; sin embargo esas negociaciones están actualmente estancadas.

Todos coinciden en señalar que este problema tiene raíces estructurales; nadie quiere asumir el costo político asociado al endurecimiento del sistema sin antes garantizar mejoras tangibles tanto en salud como en organización laboral.

Así continúan acumulándose datos alarmantes mientras persisten vacantes abiertas; crece también esa sensación colectiva acerca algo no encaja bien dentro del esquema actual: España no se ha transformado necesariamente en un país caracterizado por “vagos”, sino que ha llegado a ser uno donde faltar al trabajo implica cada vez mayores costos económicos; explicar esta situación resulta cada día más complicado.