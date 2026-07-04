El Ibex se acerca a los 20.000 puntos: tras la pista del rally español

El índice más importante de España se encuentra ya en torno a los 19.800 puntos, muy cerca de esa barrera psicológica de 20.000, después de haber alcanzado máximos históricos en las últimas jornadas.

En lo que va del año, el Ibex 35 ha acumulado un incremento cercano al 14,6%, superando con creces el avance del Stoxx 600 europeo, que ronda el 6%, y del S&P 500 estadounidense, que se sitúa alrededor del 4% en el mismo periodo. Este notable diferencial no es un mero capricho: reafirma que el mercado español lidera el comienzo del año entre los principales índices desarrollados.

La tendencia ha sido casi uniforme hacia arriba:

Solo en marzo se registró un saldo mensual negativo en 2026, rompiendo temporalmente la racha.

se registró un saldo mensual negativo en 2026, rompiendo temporalmente la racha. El índice ya ha acumulado su cuarta semana consecutiva de subidas, con un incremento semanal aproximado del 2,2%, consolidando así máximos históricos por encima de los 19.800 puntos.

A pesar de la guerra que mantiene en vilo a los mercados energéticos y marítimos y la llamada crisis de la IA, que ha provocado correcciones en las grandes tecnológicas de Wall Street, el Ibex sigue mostrando una actitud arriesgada.

Factores que impulsan al Ibex 35

Este movimiento no es exclusivo de España, aunque aquí se manifiesta con más fuerza. Europa lleva dos años intentando reducir la distancia con Estados Unidos; en 2025, las bolsas europeas cerraron con una ventaja de entre dos y tres puntos sobre Wall Street. El Ibex se beneficia claramente de tres factores:

Composición sectorial

La relevancia de bancos, energéticas y utilities, sectores que suelen tener un mejor desempeño en entornos con tipos aún elevados, inflación controlada y menor dependencia del relato sobre la IA.

La relevancia de bancos, energéticas y utilities, sectores que suelen tener un mejor desempeño en entornos con tipos aún elevados, inflación controlada y menor dependencia del relato sobre la IA. Aumento de beneficios corporativos

Varias empresas dentro del índice han reportado incrementos en sus beneficios de doble dígito durante 2025, especialmente en banca, seguros y turismo, lo cual refuerza la mejora tanto en márgenes como en ingresos.

Varias empresas dentro del índice han reportado incrementos en sus beneficios de doble dígito durante 2025, especialmente en banca, seguros y turismo, lo cual refuerza la mejora tanto en márgenes como en ingresos. Valoraciones atractivas

Mientras el S&P 500 cotiza por encima de las 22 veces beneficios, Europa se mantiene cerca de 15 veces. El mercado español presenta un descuento adicional dentro del bloque europeo, lo que continúa atrayendo flujos inversores que rotan desde las grandes tecnológicas hacia sectores más «reales».

Esto indica que el rally no solo se basa en expectativas; hay unos sólidos beneficios y múltiplos que respaldan este movimiento.

Análisis técnico: disputando los 20.000 puntos

Desde una perspectiva técnica, el Ibex ha logrado romper resistencias significativas:

Cierre reciente alrededor de 19.792 puntos , alcanzando un máximo intradía sobre los 19.800 .

, alcanzando un máximo intradía sobre los . La tendencia a largo plazo es claramente alcista, tras superar y convertir en soporte áreas como los 18.500 puntos, que anteriormente eran resistencias clave.

Los niveles a tener en cuenta para los próximos meses son:

Nivel Tipo Comentario 18.500 Soporte clave Su pérdida podría abrir paso a correcciones más profundas 19.800 Zona de control Máximos históricos y primera barrera relevante 20.000 Resistencia psicológica Superarla consolidaría un cambio significativo para el Ibex

Mientras el índice se mantenga por encima de los 18.500, la tendencia sigue siendo favorable para compras durante correcciones, no para ventas ante resistencias.

Análisis de acciones: dónde encontrar valor ahora

Detrás del movimiento del selectivo hay nombres destacados a seguir:

Banca

Las entidades bancarias del Ibex continúan siendo protagonistas del rally. Aunque se espera un crecimiento más moderado para 2026, su valoración sigue siendo atractiva junto con una sólida generación de caja.

Estrategia: Mantener exposición pero reducir peso en aquellas entidades que han subido más rápidamente. Priorizar bancos con mejores ratios de capital y políticas claras sobre dividendos.

Las entidades bancarias del Ibex continúan siendo protagonistas del rally. Aunque se espera un crecimiento más moderado para 2026, su valoración sigue siendo atractiva junto con una sólida generación de caja. Estrategia: Energéticas y utilities (como Iberdrola , Repsol )

Se benefician tanto de la volatilidad energética como de la búsqueda por rentas recurrentes.

Estrategia: Utilizar estas compañías como “columna vertebral” defensiva dentro del portafolio. Combinar nombres más cíclicos (refino, petróleo) con otros regulados (eléctricas).

(como , ) Se benefician tanto de la volatilidad energética como de la búsqueda por rentas recurrentes. Estrategia: Infraestructuras y turismo (por ejemplo, Aena )

Valores con resultados sólidos y revisiones al alza tanto en recomendaciones como precios objetivo.

Estrategia: Aprovechar retrocesos para aumentar posiciones. Pensar más allá del corto plazo: tanto el tráfico aéreo como el turismo están inmersos en una tendencia estructural alcista.

(por ejemplo, ) Valores con resultados sólidos y revisiones al alza tanto en recomendaciones como precios objetivo. Estrategia:

Como pauta general, muchos analistas siguen vislumbrando un potencial superior al 20% para un grupo selecto dentro del Ibex durante 2026, apoyándose en una combinación de beneficios crecientes junto a múltiplos aún por debajo respecto a comparables internacionales.

Tendencias financieras y proyecciones económicas

El consenso actual para el año siguiente augura un escenario de consolidación alcista más que un nuevo rally explosivo:

Se anticipa un Ibex más volátil, intercalando fases correctivas con nuevos máximos pero con un balance final positivo.

El umbral psicológico de los 17.000 puntos ya se considera relevante y complicado de romper sosteniblemente por debajo.

ya se considera relevante y complicado de romper sosteniblemente por debajo. Las proyecciones técnicas indican rangos probables entre los 18.000 y 22.000 puntos hacia finales del año, siempre condicionados por la evolución empresarial y la estabilidad geopolítica.

En términos macroeconómicos:

Las previsiones apuntan a un crecimiento del PIB español entre el 2,1% y el 2,3% para 2026, suficiente para respaldar incrementos moderados en beneficios empresariales.

para 2026, suficiente para respaldar incrementos moderados en beneficios empresariales. El entorno sobre tipos e intervenciones por parte de bancos centrales seguirá marcando la pauta: cualquier giro drástico por parte de la Fed o el BCE podría desencadenar correcciones en los índices bursátiles.

Para quienes invierten en la bolsa española, está claro: el Ibex 35 ha entrado en una nueva fase marcada por mayor protagonismo para sectores tradicionales, menor dependencia respecto a la inteligencia artificial y una posibilidad razonable para estar cerca —o incluso superar— esos anhelados 20.000 puntos.