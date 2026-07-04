La SEPI de Sánchez: así se transformó en un nido de víboras con 27 imputados en su entorno

La SEPI ha cambiado radicalmente en cuestión de semanas. De ser un pilar fundamental del sector público, ha pasado a ser el epicentro de una investigación que ya afecta a 27 imputados y a tres expresidentes de la entidad. El último movimiento lo realizó el juez Santiago Pedraz, que ha imputado a la actual presidenta, Belén Gualda, junto a otras 24 personas en un caso que investiga supuestos amaños en contrataciones públicas y decisiones relacionadas con rescates empresariales.

Este asunto no es un mero hecho aislado. La pesquisa entrelaza las trayectorias de Leire Díez, el ex presidente de la SEPI Vicente Fernández, y el empresario Antxón Alonso. Se fundamenta en mensajes y movimientos societarios que, según los investigadores, ayudan a desentrañar una red de influencia en torno a contratos, ayudas y rescates públicos. A la vez, la actual presidenta, Belén Gualda, ha quedado bajo el escrutinio por su vinculación con el rescate de Tubos Reunidos, uno de los expedientes considerados cruciales para entender el supuesto patrón de conducta.

Una estructura que ya involucra a tres presidencias

La dimensión política del caso crece al ver cómo la lista de implicados incluye a varios altos responsables de la empresa pública. Según las informaciones disponibles, entre los investigados se encuentran Vicente Fernández, Bartolomé Lora y Belén Gualda, lo cual deja a la SEPI con tres presidencias tocadas por esta misma causa judicial.

Asimismo, se menciona el grupo de mensajería Hirurok, donde, según documentos citados por diversos medios, Leire Díez, Vicente Fernández y Antxón Alonso mantenían un canal de comunicación considerado relevante por los investigadores para rastrear las relaciones entre esta trama y la empresa pública. Aunque este vínculo no prueba automáticamente una responsabilidad penal, sí refuerza la hipótesis de que la red actuaba en múltiples niveles, combinando contactos personales, intermediación política y decisiones administrativas.

Lo que investiga el juez

La causa está centrada en posibles delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal relacionados con la gestión de rescates y contratos públicos. La Fiscalía Anticorrupción ha respaldado esta nueva ronda de imputaciones, mientras que la UCO de la Guardia Civil sostiene que existió un patrón estructurado para influir en las operaciones tanto de la SEPI como de otras empresas públicas.

Uno de los aspectos más delicados es el supuesto uso de empresas y consultoras como medio para mover dinero y favores. En una línea investigativa, se mencionan pagos mensuales de 4.000 euros a Leire Díez y un ingreso cercano a los 750.614 euros atribuido a esta presunta trama; otra información apunta a que las desviaciones relacionadas con contratos ficticios y comisiones superan los 132 millones de euros. Estas cifras son diversas y provienen de piezas e informes distintos, así que es recomendable abordarlas con prudencia y considerar cada fuente por separado.

El impacto político, dentro y fuera del Gobierno

El caso ha trascendido lo meramente judicial. La oposición ha utilizado la imputación de Belén Gualda para criticar al Gobierno de Pedro Sánchez, mientras el PSOE intenta mitigar el daño reputacional generado por una investigación que conecta empresa pública, política y una red muy cercana al poder. La situación resulta especialmente incómoda dado que la SEPI depende del Estado y toma decisiones económicas clave en sectores estratégicos.

En este contexto, varios medios describen el clima interno como un auténtico “nido de víboras”, una expresión contundente que ilustra bien el ambiente cargado de desconfianza alrededor del liderazgo del organismo. La investigación sigue su curso abierto, aunque el secreto del sumario impide conocer todos los detalles sobre cada imputación; sin embargo, ya son suficientes los implicados para situar este asunto entre las crisis más significativas en términos reputacionales para una empresa pública en años recientes.

Qué cambia a partir de ahora

La causa se amplía e incrementa su peso con nuevos directivos y empresarios bajo investigación.

La figura central pasa a ser ahora la de Belén Gualda , en un caso que afecta distintas etapas dentro de la historia reciente de la SEPI.

, en un caso que afecta distintas etapas dentro de la historia reciente de la SEPI. Las comunicaciones entre Leire Díez y Vicente Fernández siguen siendo vitales para los investigadores.

y siguen siendo vitales para los investigadores. El enfoque judicial ya no se limita solo a una trama específica; ahora también abarca posibles influencias sobre rescates, licitaciones y ayudas públicas.

El futuro del caso dependerá ahora del desarrollo de nuevas diligencias, así como del material documental que continúe emergiendo. Habrá que ver si se logra desenmarañar las conexiones personales respecto a los delitos presuntamente cometidos. Por lo pronto, la SEPI continúa atrapada en una tormenta donde confluyen dinero público, poder e influencias que prometen más sorpresas.