El impacto de Óscar Puente: el AVE se desinfla y pierde uno de cada cinco pasajeros

Durante años, el AVE fue un emblema del progreso en España, una infraestructura que se exhibía con orgullo en foros internacionales. Sin embargo, la narrativa ha cambiado drásticamente. El último informe de la CNMC revela que la alta velocidad ha perdido ya uno de cada cinco viajeros en el primer trimestre de 2026, lo que representa un descenso del 21%, es decir, dos millones de pasajeros menos en tan solo tres meses.

Lo que estamos viviendo es una tormenta perfecta que combina tres factores: accidentes graves, una avalancha de incidencias operativas y una gestión pública muy cuestionada. Este cóctel se traduce tanto en números como en el estado de ánimo de los usuarios, quienes comienzan a desconectarse de un sistema en el que ya no tienen confianza.

Dos millones menos y trenes más vacíos

El informe de la CNMC sobre el primer trimestre de 2026 muestra un claro frenazo en la alta velocidad:

La demanda cae un 21% respecto a 2025.

cae un respecto a 2025. Esto se traduce en dos millones de viajeros menos en solo tres meses.

en solo tres meses. La oferta de plazas disminuye un 12% , debido a cortes en las vías, limitaciones de velocidad y eliminación de circulaciones.

disminuye un , debido a cortes en las vías, limitaciones de velocidad y eliminación de circulaciones. La ocupación media desciende ocho puntos, quedando en el 63,5%, lo que significa muchos más asientos vacíos.

La larga distancia convencional también se ve afectada:

Plazas ofertadas: -5% .

. Viajeros: -11% (aproximadamente 207.000 menos).

(aproximadamente 207.000 menos). Ocupación: cae cuatro puntos, alcanzando el 55,8%.

En resumen, no solo hay menos trenes disponibles; además, los que siguen operando transportan a menos personas. Esta combinación entre reducción del servicio y falta de confianza está vaciando líneas que antes eran consideradas estratégicas.

Un reciente reportaje de Vozpópuli subraya cómo la alta velocidad está perdiendo uno de cada cinco viajeros, haciendo hincapié precisamente en esta doble trampa: recorte en la oferta y caída en la demanda debido a la desconfianza acumulada.

Los cinco grandes corredores sufren

La caída no es uniforme, pero ya afecta a los cinco grandes corredores de alta velocidad:

Madrid–Málaga/Granada El desplome más severo: -61% de viajeros con una oferta recortada cerca del 50% . El accidente ocurrido en Adamuz y los problemas posteriores han dejado una huella profunda.

Madrid–Sevilla Viajeros: -27% . Plazas ofrecidas: también bajan un 27% . Un mes sin servicio total tras Adamuz ha marcado aún más la crisis.

Madrid–Barcelona Pérdida de pasajeros: -17% . El tiempo de viaje se incrementa en 25 minutos debido a las ampliaciones para mantenimiento y restricciones continuas de velocidad. Se han suprimido las últimas frecuencias nocturnas, reduciendo capacidad incluso en el corredor más rentable del país.

Madrid–Valencia Demanda: baja un 8% , con ocupación casi estable (63,9%, solo un punto menos) y aumento del ingreso medio por billete. La menor gravedad de incidencias ha amortiguado esta caída.

Madrid–Alicante Caída en la demanda: únicamente un -6% , la menor reducción entre los grandes ejes. Ocupación del 64,4%, dos puntos menos que hace un año.



En conjunto, estos cinco corredores presentan retrocesos claros que reflejan el impacto negativo tanto por accidentes como por restricciones sobre todo el mapa ferroviario español.

Una semana fatídica y un barómetro que hunde la confianza

El punto álgido fue lo que se conoció como “semana negra” ferroviaria, marcada por el accidente del AVE en Adamuz y el descarrilamiento ocurrido en Gelida. Estos hechos obligaron a:

Cortar la línea entre Madrid–Sevilla durante casi un mes.

durante casi un mes. Reducir velocidades en varios tramos gestionados por Adif .

. Reprogramar frecuencias y suprimir circulaciones nocturnas especialmente afectadas .

El impacto trasciende los tiempos de viaje. Un barómetro elaborado por 40dB después del incidente muestra un deterioro reputacional significativo:

El 58% de los ciudadanos opina que el sistema ferroviario ofrece “poca” o “ninguna” confianza .

de los ciudadanos opina que el sistema ferroviario ofrece “poca” o “ninguna” confianza . Casi la mitad de los usuarios considera dejar de usar el tren o ya lo ha hecho desde entonces .

Más del 60% asegura haber sufrido retrasos o cancelaciones tanto en media como larga distancia y alta velocidad .

asegura haber sufrido retrasos o cancelaciones tanto en media como larga distancia y alta velocidad . Un 58,3% percibe precios demasiado altos para la calidad real del servicio .

Este escenario es propicio para que la disminución del número de viajeros vaya más allá de ser una simple anécdota y se convierta en una tendencia alarmante.

La gestión política bajo escrutinio

La administración del Ministerio de Transportes, liderada por Óscar Puente, está siendo objeto del debate público. Varias decisiones han generado controversia:

Mantener durante meses los aumentos temporales del tiempo (25 minutos) para el AVE entre Madrid y Barcelona hasta finales del año .

Pactar con las operadoras la eliminación diaria de las últimas frecuencias para obras programadas, limitando así la capacidad del corredor más utilizado .

Aceptar un contexto generalizado donde predomina la «ralentización» como respuesta a infraestructuras envejecidas y carentes de inversión adecuada.

Mientras tanto, el barómetro mencionado refleja cómo cerca de la mitad de los encuestados califica como “mala” o “muy mala” la respuesta dada por el ministro tras lo sucedido en Adamuz . Además, las diligencias abiertas por parte de la Audiencia Nacional, relacionadas con presunto homicidio imprudente tras dicho accidente, añaden presión tanto política como judicial .

El malestar social y la percepción generalizada sobre un “caos ferroviario” aumentan con cada nuevo incidente. Los usuarios relatan retrasos constantes, evacuaciones inesperadas y horas detenidos sobre las vías . La sensación predominante es que estamos ante un sistema al borde del colapso administrativo.

Un efecto económico más allá del tren

La baja demanda en alta velocidad está generando efectos colaterales significativos:

Menor movilidad empresarial entre ciudades como Madrid , Barcelona , Sevilla o Málaga .

, , o . Impacto negativo sobre el turismo especialmente en corredores andaluces; estimaciones ya apuntaban a pérdidas millonarias para 2025 debido a interrupciones .

Conectividad deteriorada para ciudades intermedias que dependen fuertemente del sistema ferroviario para atraer inversiones y visitantes.

La liberalización con entradas recientes como las operadoras Iryo y Ouigo, había logrado rebajar precios entre un 33% y un 42% respecto al monopolio anterior ejercido por Renfe . Ahora bien, no es tanto cuestión del precio del billete como sí lo es garantizar llegar a destino puntualmente.

Surge así una pregunta crucial: ¿cuánto tiempo podrá mantener su atractivo el AVE si persiste esta combinación letal entre accidentes, recortes y desconfianza? Por ahora, los datos indican que uno de cada cinco viajeros ya ha optado por bajarse del tren.

Fuentes