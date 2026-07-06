El auge de la vivienda eleva los precios de los anuncios y ralentiza las ventas

La situación es habitual en los portales inmobiliarios: viviendas comunes, situadas en barrios ordinarios, se publicitan como si fueran auténticas joyas. El elemento que llama la atención suele ser el precio, que no para de crecer. Sin embargo, muchos de esos montantes resultan estar muy alejados de lo que los compradores están dispuestos a pagar.

En un entorno donde los precios de la vivienda han subido considerablemente y existe el temor a perder oportunidades, esta «fiebre» está llevando a los propietarios a exigir más de lo que el mercado puede soportar. Ya se pueden observar las consecuencias: aumentan las rebajas y se prolongan los plazos de venta.

Anuncios con precios un 30% superiores al cierre

De acuerdo con un análisis publicado por 20minutos, una parte significativa de las viviendas en venta se publicita a precios más de un 30% por encima de las cifras finales a las que realmente se concretan las transacciones. Esta diferencia es producto de varios factores:

La notable subida del precio de la vivienda en años recientes.

La percepción de que “si no vendo caro ahora, no recuperaré mi inversión”.

La comparación con propiedades vecinas o anuncios similares, que muchas veces también están inflados.

El efecto psicológico que generan los titulares sobre aumentos superiores al 12% anual en la vivienda libre.

Todo esto crea un ciclo vicioso:

Los vendedores establecen precios basándose en máximos recientes, sin considerar la capacidad real de pago del mercado.

Los compradores analizan el anuncio, hacen sus cálculos y concluyen que no pueden permitírselo.

Las viviendas permanecen mucho tiempo en la vitrina digital, sin visitas o recibiendo ofertas muy por debajo del precio solicitado.

Cuando llega el momento del ajuste, generalmente es a través de una rebaja.

Un 14% de los pisos en Idealista reducen su precio… y no son pequeñas

Un estudio reciente realizado por Idealista revela que el 14% de los anuncios de viviendas en venta disminuyó su precio durante el primer trimestre de 2026, frente al 11% del año anterior. Esto muestra que cada vez más propietarios acaban reconociendo que su cifra inicial era excesiva.

Entre las características más relevantes de estas rebajas:

Porcentaje de anuncios rebajados: 2025: 11%. 2026: 14%.

Provincias con mayores recortes: Comunidad de Madrid : 18% de anuncios con rebaja. Barcelona y Zaragoza : 17%. Sevilla : 16%. Santa Cruz de Tenerife y Guipúzcoa : 15%.



La magnitud también tiene su peso. En muchos casos, la reducción se sitúa alrededor de los 30.000 euros por vivienda, un ajuste que refleja cuán alejado estaba el precio inicial respecto a lo que realmente podían pagar los compradores. Esa cifra media implica cambios sucesivos de entre 5.000 y 15.000 euros hasta llegar a un valor más acorde con el barrio.

Subidas pronunciadas en precios… pero ventas que pierden impulso

La presión no proviene solo del desajuste entre expectativas. Los datos oficiales corroboran que el coste de la vivienda sigue incrementándose:

El precio de la vivienda libre creció un 12,9% interanual hasta marzo, marcando la tasa más alta desde 2007.

hasta marzo, marcando la tasa más alta desde 2007. La vivienda usada alcanza nuevos máximos, con un aumento del 17,2% interanual, situando el metro cuadrado en torno a una media de 2.700 euros.

Sin embargo, las compraventas empiezan a reflejar este impacto:

Entre enero y marzo se formalizaron alrededor de 178.500 operaciones , un 2,6% menos que el año anterior.

, un que el año anterior. La obra nueva presenta una caída más pronunciada, con un descenso del 5,3%, mientras que la vivienda usada apenas retrocede.

Resumiendo:

Los precios siguen aumentando significativamente.

La oferta permanece restringida.

Existe demanda, pero choca con la capacidad económica real de los hogares.

En este escenario, establecer precios tan alejados del nivel razonable acaba perjudicando al propio vendedor.

Cómo se manifiesta la “fiebre” en términos prácticos

En ciudades clave —como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, o Málaga— se percibe un patrón recurrente en los portales:

Viviendas anunciadas con precios basados en máximos locales o incluso superiores.

Respuestas escasas al principio: pocas llamadas y visitas muy limitadas.

Ofertas claramente inferiores al precio anunciado.

Rebajas progresivas hasta ajustar el precio a lo aceptado por la demanda.

Por su parte, los compradores actúan con mayor precaución:

Realizan comparaciones exhaustivas entre diferentes barrios y tipos.

Se apoyan en tasaciones e información oficial sobre precios finales.

A menudo renuncian a ciertas ubicaciones o características para ajustarse al presupuesto.

Como resultado, nos encontramos ante un mercado más lento donde las operaciones se cierran tras múltiples rondas de ajustes y donde el precio final dista mucho del punto inicial marcado por el propietario.

Vendedores y compradores: dos perspectivas diferentes

La discrepancia entre el “precio deseado” del vendedor y el “precio posible” del comprador se hace evidente desde dos enfoques distintos:

Desde la perspectiva del vendedor : Observa cómo la vivienda ha aumentado más del 12% en solo un año. Escucha afirmaciones como “los pisos vuelan” o “es mejor pedir más”. Desea cubrir hipoteca, reformas y plusvalías. Rechaza las primeras ofertas a la baja para no sentirse derrotado.

: Desde la perspectiva del comprador : Se enfrenta a salarios estancados frente al aumento constante del coste inmobiliario. Percibe cómo la cuota hipotecaria consume una parte considerable de sus ingresos. Asume que tal vez tendrá que sacrificar ciertas zonas o características deseadas. En muchos casos espera varias semanas antes de ver rebajas significativas en los anuncios.

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Las estadísticas sobre rebajas y desaceleración en compraventas indican claramente que, al final, son los compradores quienes marcan el ritmo.