Cada día debemos 199 millones más

La deuda pública española continúa creciendo. Según los últimos datos publicados por el Banco de España, la deuda consolidada de las Administraciones Públicas alcanzó en abril de 2026 los 1,736 billones de euros, tras aumentar 72.721 millones en los últimos doce meses. La Administración Central concentra la mayor parte del incremento, con una deuda que supera ya los 1,58 billones de euros, mientras que la Seguridad Social vuelve a aumentar su endeudamiento hasta los 136.177 millones, un 7,9% más que hace un año.

Traducido a una magnitud más fácil de entender, la deuda pública ha crecido a un ritmo cercano a 199 millones de euros al día durante el último año. Es decir, cada jornada el Estado ha necesitado incorporar casi 200 millones de nueva deuda.

La deuda no es un problema cuando financia inversiones productivas capaces de generar crecimiento futuro.

El debate surge cuando ese endeudamiento se utiliza para financiar gasto corriente, porque esa carga terminará recayendo sobre los contribuyentes presentes y futuros. España sigue aumentando su deuda en un contexto de elevados tipos de interés y de un coste financiero cada vez mayor. Cuanto mayor sea el endeudamiento acumulado, mayores serán también los recursos que habrá que destinar al pago de intereses, reduciendo el margen para otras políticas públicas.

La pregunta, por tanto, no es solo cuánto aumenta la deuda. La pregunta es qué obtiene el país a cambio de esos casi 200 millones de euros diarios que se añaden al pasivo público.