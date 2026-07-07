El agujero real de las pensiones

La Seguridad Social presenta oficialmente un superávit de 4.046 millones de euros entre enero y abril de 2026. A primera vista, el dato parece positivo.

Sin embargo, cuando se analizan las cuentas con detalle aparece una realidad muy distinta. Los ingresos no financieros alcanzan los 77.454 millones de euros, un 7,3% más que en el mismo periodo del año anterior. Las cotizaciones sociales suben hasta 62.401 millones, con un crecimiento del 7,7%.

Es decir, trabajadores, empresas y autónomos están aportando cada vez más dinero al sistema. Pero al mismo tiempo el gasto sigue creciendo prácticamente al mismo ritmo. Las operaciones no financieras ascienden a 73.408 millones, un 7,2% más. Las pensiones contributivas ya consumen 54.756 millones en solo cuatro meses, mientras que la incapacidad temporal crece un 13%, las pensiones no contributivas otro 13% y el Ingreso Mínimo Vital un 15,4%.

La clave está en las transferencias corrientes recibidas por la Seguridad Social. Entre enero y abril de 2026 alcanzan los 14.337 millones de euros. Sin esas transferencias del Estado, el sistema no tendría superávit, sino un déficit real superior a 10.000 millones de euros. Por tanto, el problema no es solo cuánto ingresa la Seguridad Social.

El verdadero problema es que necesita cada vez más apoyo del Estado para presentar unas cuentas equilibradas. Y ese apoyo no sale de la nada: sale de impuestos, de deuda pública o de otros recursos presupuestarios.

Las cifras muestran una realidad incómoda. Aunque las cotizaciones siguen batiendo récords, el gasto en prestaciones crece con enorme fuerza y el sistema continúa dependiendo de transferencias públicas masivas para sostenerse.

El superávit oficial existe. Pero el desequilibrio estructural también. Y cuando un sistema necesita más de 14.000 millones de transferencias en apenas cuatro meses para cerrar en positivo, la sostenibilidad financiera merece una explicación mucho más seria.