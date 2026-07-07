Las comunidades del PP se oponen al nuevo corsé fiscal de Sánchez

La polémica en torno al déficit autonómico vuelve a abrir una brecha política entre Moncloa y las comunidades que están en manos del PP. Esta vez, el conflicto se centra en un límite del 0,1% del PIB hasta finales de la década, que los gobiernos regionales populares consideran completamente inaceptable.

Desde el Ministerio de Hacienda se argumenta que este nuevo tope ofrece más margen de gasto y recursos para las regiones. Sin embargo, los consejeros del PP replican que esta propuesta “nos asfixia”, la califican de “paripé” debido a la falta de nuevos Presupuestos y sostienen que, en esencia, se está tratando de encajar en el mapa territorial una estrategia de consolidación fiscal impuesta desde Bruselas.

Qué propone Hacienda: un 0,1% hasta 2029 y más recursos

El planteamiento del Ministerio consiste en establecer un objetivo de déficit del 0,1% del PIB para cada ejercicio dentro de la nueva senda de estabilidad, extendiendo este límite hasta 2029. Los puntos clave son:

Mantener el déficit autonómico en el 0,1% del PIB.

Incrementar el límite de crecimiento del gasto regional alrededor del 4% anual.

Alinear la disciplina fiscal con las nuevas normativas europeas.

Este 0,1% representa un margen adicional cercano a 5.500‑6.000 millones de euros para todas las autonomías, según los cálculos presentados en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Para el año 2026, el techo de gasto estatal se sitúa por encima de los 212.000 millones, con un objetivo conjunto de déficit del 2,1% del PIB que debe distribuirse entre Estado, comunidades y entidades locales.

Además, Hacienda destaca que:

Los recursos para las comunidades aumentarán alrededor del 8% el próximo año gracias a las entregas a cuenta y liquidaciones del sistema de financiación, lo que va en línea con la recuperación de ingresos tributarios.

aumentarán alrededor del el próximo año gracias a las entregas a cuenta y liquidaciones del sistema de financiación, lo que va en línea con la recuperación de ingresos tributarios. Se refuerza el apoyo estatal a políticas sociales (como dependencia o vivienda asequible), lo cual aligera la presión sobre los presupuestos regionales.

En definitiva, Hacienda presenta este paquete como una combinación atractiva: más recursos, disciplina gradual y seguridad jurídica, todo ello frente al antiguo marco normativo suspendido tras la pandemia.

Por qué las autonomías del PP lo rechazan

El grupo mayoritario en el CPFF formado por comunidades del PP considera que el 0,1% es un objetivo “irreal” y demasiado restrictivo para mantener inversiones, servicios públicos y las rebajas fiscales que defienden en su agenda política. Sus principales objeciones son:

El límite “nos asfixia”: con la inflación acumulada, la presión sobre sanidad y educación y los compromisos sociales adquiridos, ese margen resulta claramente insuficiente.

“Es un paripé porque no habrá Presupuestos”: recuerdan que desde hace varios años el Gobierno no ha conseguido aprobar la senda de déficit en las Cortes, lo que ha dejado prorrogadas las cuentas desde 2023.

Se prioriza el cumplimiento ante Bruselas antes que abordar una reforma urgente del sistema de financiación; reclaman esta reforma antes incluso de discutir nuevas reglas.

Este choque posee un componente político innegable. Para los gobiernos autonómicos del PP aceptar el 0,1% implicaría legitimar una senda de ajuste que limitaría su capacidad operativa justo cuando buscan distanciarse del Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez, abogando por más gasto social y políticas fiscales propias.

El aviso de Arcadi España: si el PP vota en contra, se pierde el margen

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha lanzado un mensaje claro: si la oposición en las Cortes –y especialmente el PP– rechaza la senda de estabilidad propuesta, el margen extra cercano a 6.000 millones de euros acordado en el CPFF podría desaparecer.

Esto implica lo siguiente:

Si no hay objetivos deficitarios aprobados por el Congreso, se aplican automáticamente criterios más estrictos para alcanzar un equilibrio.

El 0,1% dejaría de ser una mejora respecto a la situación actual; las comunidades perderían parte del potencial adicional para gastar.

La tensión es palpable dentro mismo del CPFF. Los consejeros autonómicos del PP han solicitado incluso rectificar el acta correspondiente a la reunión al considerar que no refleja adecuadamente su postura y que Hacienda intenta presentar un consenso inexistente. El enfrentamiento ahora se traslada al Congreso donde esta senda necesita una mayoría que actualmente no tiene asegurada tras los recientes vetos provenientes de fuerzas como Junts.

Más gasto, más recursos… pero con corsé

A medida que avanza este debate sobre el déficit, las comunidades se encuentran inmersas en un contexto donde:

Crece continuamente el gasto social (sanidad, educación y dependencia) debido a la presión demográfica y al aumento generalizado de costes.

(sanidad, educación y dependencia) debido a la presión demográfica y al aumento generalizado de costes. Los ingresos también aumentan gracias a la recuperación económica y al impacto inflacionario sobre la recaudación.

Los fondos europeos están adquiriendo mayor protagonismo junto con transferencias finalistas condicionadas que limitan aún más la flexibilidad presupuestaria.

Esta combinación es clave para entender parte del conflicto: hay más dinero disponible globalmente pero también surgen más compromisos y regulaciones. El 0,1% se convierte así en símbolo representativo hasta dónde puede estirarse esa cuerda entre estabilidad fiscal y autonomía regional.

Para muchas familias e empresas así como servicios públicos esenciales este debate técnico sobre la senda deficitara significará algo muy concreto: cuánto podrán realmente gastar sus gobiernos regionales durante los años 2027, 2028 y 2029 y cuánta libertad tendrán para decidir sus prioridades.