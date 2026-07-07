Oficinas en el punto de mira: la inversión inmobiliaria que aún roza el 11% en España

Durante muchos años, adquirir un piso para alquilar era la opción predilecta de cualquier ahorrador que buscaba rentabilizar su dinero. Sin embargo, hoy el panorama ha cambiado. Las ganancias por inversión en vivienda se han moderado y otros activos están ganando terreno.

De acuerdo con los últimos datos del portal idealista, la rentabilidad bruta media de la vivienda en España se encuentra alrededor del 6,7%, un descenso respecto al 7,3% registrado hace un año. Esta desaceleración es especialmente notable en las grandes ciudades, donde los precios de compra han aumentado a un ritmo más acelerado que los alquileres.

Entre abril y junio, diversos informes apuntan a que el rendimiento residencial se sitúa cerca del 6,5%, lo que reafirma esta tendencia: el ladrillo sigue siendo atractivo, aunque no tan desbordante como en ciclos anteriores. La clave radica en las altas valoraciones de los inmuebles, lo que limita el margen para aquellos inversores que deciden entrar ahora en el mercado.

Oficinas: el activo que aún se acerca al 11%

Mientras tanto, las oficinas se mantienen firmes como la opción de inversión inmobiliaria más rentable en España. Adquirir una oficina para alquilar puede ofrecer una rentabilidad bruta cercana al 11%, según los cálculos que comparan precios de venta y arrendamiento en este segmento.

La siguiente tabla ilustra esta comparación:

Tipo de activo Rentabilidad bruta aproximada Oficinas 11% Locales comerciales 9,9% Viviendas 6,5–6,7% Garajes 6% Bono del Estado 10 años 3,5%

Ese atractivo 11% es casi cuatro veces superior al rendimiento de la deuda pública a diez años, que ronda el 3,5%. Esto significa que un inversor que decide pasar de bonos del Estado a oficinas está asumiendo más riesgo y gestión, pero también tiene la oportunidad de conseguir una mejora clara en su rentabilidad bruta.

Un análisis exhaustivo sobre esta diferencia y por qué las oficinas siguen destacando frente a viviendas y garajes está disponible en este reportaje de El Economista sobre la inversión inmobiliaria que aún ofrece casi un 11% de rentabilidad en España.

Por qué la rentabilidad residencial se enfría

Hay tres factores principales que explican por qué invertir en vivienda ha perdido parte de su atractivo para el pequeño inversor:

Precios de compra muy altos

La notable revalorización de los pisos en los últimos años ha incrementado el coste inicial. El precio del activo crece más rápido que la renta anual posible, lo cual reduce la rentabilidad bruta.

La notable revalorización de los pisos en los últimos años ha incrementado el coste inicial. El precio del activo crece más rápido que la renta anual posible, lo cual reduce la rentabilidad bruta. Regulación y zonas tensionadas

La Ley de Vivienda ha limitado las subidas de alquiler en áreas con alta demanda, lo que frena el crecimiento de ingresos por arrendamiento donde hay mayor necesidad.

La ha limitado las subidas de alquiler en áreas con alta demanda, lo que frena el crecimiento de ingresos por arrendamiento donde hay mayor necesidad. Coste del crédito y tipos de interés

Aunque los tipos empiezan a estabilizarse, las subidas recientes han encarecido considerablemente la financiación. En muchos casos, la diferencia entre lo recibido por alquiler y lo pagado por hipoteca se ha reducido notablemente.

En definitiva, aunque la vivienda continúa ofreciendo un retorno interesante frente a opciones más seguras, la combinación de precios elevados y regulación implica que el inversor debe ser mucho más meticuloso con sus cálculos.

Oficinas y locales: más rentabilidad, más riesgo

Las oficinas y locales comerciales están proporcionando rentabilidades brutas entre el 9,9% y el 11%, muy superiores a la media residencial. Sin embargo, no son activos adecuados para todos los perfiles.

Algunas características relevantes son:

Ingresos más altos, vacíos más largos

Las rentas generadas por oficinas suelen ser mayores que las procedentes de viviendas; sin embargo, los periodos sin inquilino pueden extenderse. Esto requiere contar con un colchón financiero.

Las rentas generadas por oficinas suelen ser mayores que las procedentes de viviendas; sin embargo, los periodos sin inquilino pueden extenderse. Esto requiere contar con un colchón financiero. Dependencia del ciclo económico

La ocupación tanto de oficinas como locales está íntimamente ligada a la actividad empresarial y al consumo. Las recesiones económicas o cambios en hábitos (como el teletrabajo o el comercio online) afectan directamente este tipo de inmuebles.

La ocupación tanto de oficinas como locales está íntimamente ligada a la actividad empresarial y al consumo. Las recesiones económicas o cambios en hábitos (como el teletrabajo o el comercio online) afectan directamente este tipo de inmuebles. Gestión más técnica

Los contratos y exigencias por parte de inquilinos son más complejos comparados con un alquiler residencial estándar. El inversor necesita asumir una mayor gestión o confiar esta tarea a especialistas.

A pesar de ello, con rendimientos casi cuatro veces mayores al rendimiento de la deuda pública, las oficinas se han convertido en un imán para muchos inversores ávidos de ingresos recurrentes sin salir del ámbito inmobiliario.

El mapa de la rentabilidad en España

Las diferencias geográficas son marcadas:

Murcia lidera con una rentabilidad bruta del 7,5% , seguida por Segovia y Lleida , ambas rondando el 7,3%.

lidera con una rentabilidad bruta del , seguida por y , ambas rondando el 7,3%. En ciudades como Madrid o Barcelona , esa rentabilidad baja entre un 4,7% y un 5,2%, aunque esto se compensa con una mayor liquidez y capacidad para vender rápidamente si fuera necesario.

o , esa rentabilidad baja entre un 4,7% y un 5,2%, aunque esto se compensa con una mayor liquidez y capacidad para vender rápidamente si fuera necesario. Por otro lado, San Sebastián apenas alcanza un modesto 3,5%, similar al bono estatal; esto reduce considerablemente los incentivos para asumir riesgos inmobiliarios frente a opciones más seguras como la deuda pública.

En cuanto a oficinas y locales comerciales, los grandes núcleos urbanos siguen siendo su hábitat natural. Hay mayor demanda empresarial y rotación constante; no obstante también implica enfrentarse a una competencia feroz y necesidad de seleccionar bien los activos.

En estos tiempos donde la vivienda pierde parte del atractivo para los inversores tradicionales, las oficinas emergen como esa pieza clave capaz aún de ofrecer esa sorprendente rentabilidad cercana al 11% que muchos pensaban agotada dentro del mercado inmobiliario español.