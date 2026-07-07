Valores del Ibex 35 que brillan este verano

El verano no solo trae consigo turistas y reservas en hoteles; también agita las carteras de inversión. Con el Ibex 35 alcanzando cifras históricas y la economía española creciendo a un ritmo superior al de otros países europeos, surge una pregunta esencial: ¿qué acciones son las más adecuadas para adquirir en estos momentos y cuáles es mejor evitar?

Los analistas destacan tres ideas fundamentales:

La tendencia sigue siendo pro-renta variable española , impulsada por el crecimiento del PIB y un turismo robusto.

, impulsada por el crecimiento del PIB y un turismo robusto. No es el momento de lanzarse de lleno en cíclicos; es preferible una combinación de valores defensivos y de crecimiento .

y . La cartera para este verano debe ser estratégica, pero con visión a largo plazo: hay que pensar en el tercer trimestre sin perder de vista 2027.

Ibex 35: contexto macroeconómico y técnico para el tercer trimestre

Las últimas proyecciones sugieren que la economía española crecerá entre un 2,2% y un 2,6% en 2026, superando notablemente a Alemania, Francia e Italia. El mercado laboral se mantiene estable, el turismo sigue rompiendo récords y la demanda interna continúa siendo fuerte. A su vez, la inflación se sitúa entre el 3% y el 3,5%, mientras que se prevé una estabilización de los tipos de interés con un Euríbor a 12 meses rondando entre el 2,7% y el 2,9% para finales de año.

Este entorno favorece:

Los bancos nacionales, que gozan de márgenes financieros aún sólidos.

El inmobiliario patrimonialista , que se beneficia de la estabilización en los tipos.

, que se beneficia de la estabilización en los tipos. Sectores como consumo y turismo, respaldados por una renta disponible sólida y un flujo constante de visitantes.

Desde un punto de vista técnico, diferentes entidades consideran que el Ibex tiene espacio para seguir creciendo, incluso acercándose a los 20.000 puntos si las tensiones en Oriente Próximo disminuyen y los beneficios empresariales en Europa aumentan. Eso sí, es probable que haya correcciones intermedias que conviene aprovechar mediante entradas graduales.

Tres pilares para construir la “cartera ideal” de verano

1. Valores defensivos ante la volatilidad

En un contexto marcado por una inflación aún alta y tensiones geopolíticas, las utilities y las grandes empresas con buenos fundamentos continúan siendo la base sólida de muchas carteras. Los analistas mencionan nombres como:

Iberdrola : cuenta con un modelo regulado, gran visibilidad en sus beneficios y se posiciona claramente como defensivo dentro del Ibex 35.

: cuenta con un modelo regulado, gran visibilidad en sus beneficios y se posiciona claramente como defensivo dentro del Ibex 35. Endesa : ha sido protagonista en recientes ascensos del selectivo cuando el sector bancario flaquea, gracias a su negocio en generación y distribución eléctrica.

: ha sido protagonista en recientes ascensos del selectivo cuando el sector bancario flaquea, gracias a su negocio en generación y distribución eléctrica. Inditex: es un referente global en consumo, capaz de adaptarse rápidamente incluso ante situaciones adversas.

La idea clave para este verano es clara:

Mantener una proporción significativa en estos valores defensivos.

Aprovechar posibles caídas del índice como oportunidades para incrementar posiciones.

2. Banca e infraestructuras: jugar con cautela

La banca española ha sido motor del Ibex pero también su punto débil durante correcciones recientes; las sesiones han estado teñidas de rojo cuando aumentan los temores geopolíticos. Sin embargo, varias entidades siguen viendo potencial en este sector:

Banco Santander junto con otros grandes bancos mantienen altos porcentajes de recomendaciones para comprar o sobreponderar según los analistas.

junto con otros grandes bancos mantienen altos porcentajes de recomendaciones para comprar o sobreponderar según los analistas. Entidades como Sabadell y Unicaja están aprovechando su conexión con la economía nacional y sus procesos internos de reestructuración.

En cuanto a infraestructuras:

Sacyr destaca por su cartera robusta de proyectos y por cotizar a múltiplos inferiores a comparables como ACS o Ferrovial; esto deja espacio para crecimiento si mejora su financiación.

destaca por su cartera robusta de proyectos y por cotizar a múltiplos inferiores a comparables como ACS o Ferrovial; esto deja espacio para crecimiento si mejora su financiación. Este segmento sigue siendo atractivo para quienes busquen crecimiento respaldado por activos reales.

La estrategia adecuada aquí sería:

Evitar concentraciones excesivas en un solo banco.

Combinar uno grande con otro más enfocado en lo local.

Añadir una posición táctica en infraestructuras (como Sacyr) como apuesta a medio plazo.

3. Inmobiliario cotizado y turismo: jugar con la estabilidad

Con previsiones apuntando a un Euríbor estable entre el 2,3% y el 2,9% durante 2026-2027, lo inmobiliario patrimonialista se vuelve atractivo. Merlin Properties sobresale entre las recomendaciones de los expertos:

Varios bancos de inversión lo califican como compra clara , fijando precios objetivo entre 17,8 y 19,6 euros con potencial alcista superior al 18%-35%.

, fijando precios objetivo entre 17,8 y 19,6 euros con potencial alcista superior al 18%-35%. Hasta ahora este año, sus acciones han experimentado algunas de las mayores subidas del Ibex superando el 20%, mostrando una tendencia positiva especialmente en el último trimestre.

Simultáneamente, tanto el turismo como el consumo mantienen su impulso favorable:

Empresas como IAG y Amadeus son consideradas entre los valores más valorados por los analistas debido a su alta proporción de recomendaciones para comprar o sobreponderar.

y son consideradas entre los valores más valorados por los analistas debido a su alta proporción de recomendaciones para comprar o sobreponderar. El buen momento económico español junto al turismo internacional respalda la demanda por estos servicios.

Una combinación lógica para la cartera estival incluiría:

De uno a dos valores inmobiliarios patrimonialistas (Merlin como principal).

Un valor relacionado con turismo/consumo global (IAG o Amadeus según perfil de riesgo).

Propuesta táctica para la cartera del tercer trimestre

Sin pretender ofrecer recomendaciones personalizadas, muchos gestores están aplicando un enfoque típico para este verano que podría organizarse así:

Bloque defensivo (40%-50%) Iberdrola / Endesa Inditex

Bloque financiero e infraestructuras (30%-35%) Santander + otro banco doméstico (Sabadell o CaixaBank según corresponda) Sacyr

Bloque crecimiento moderado (20%-30%) Merlin Properties IAG o Amadeus



Y una regla táctica clara sería:

Realizar entradas en tres fases : ahora, finales de agosto y octubre sin intentar predecir el mínimo del mercado.

: ahora, finales de agosto y octubre sin intentar predecir el mínimo del mercado. Mantener algo de liquidez disponible para aprovechar caídas sin paralizarse ante los miedos del mercado.

Quienes busquen un panorama más amplio sobre opciones este verano pueden consultar las investigaciones realizadas por unas cuarenta casas análisis que han elaborado recientemente una cartera modelo para el tercer trimestre del mercado español, donde muchos nombres mencionados aquí vuelven a aparecer.

La clave durante estos meses no será acertar cada movimiento del Ibex sino llegar a septiembre con una cartera robusta, equilibrada y lista para que la próxima subida no sorprenda al inversor distraído mirando solo hacia la playa.