Aldama, petróleo venezolano y 250 millones: las nuevas revelaciones sobre la financiación del PSOE

La escena es impactante: un sobre, cupos de petróleo venezolano tasados en 250 millones de dólares, y un empresario dispuesto a presentar más documentos a la Audiencia Nacional sobre la supuesta financiación irregular del PSOE. Este caso entrelaza geopolítica, corrupción y dinero en efectivo, con Víctor de Aldama como una figura incómoda tanto para el Gobierno como para el régimen chavista.

Se ha revelado que Aldama planea aprovechar el procedimiento judicial que se iniciará tras la demanda de conciliación presentada por Delcy Rodríguez para presentar nuevas evidencias sobre esa presunta financiación ilícita vinculada a la Internacional Socialista y al PSOE mediante petróleo de PDVSA.

Qué afirma Aldama sobre los 250 millones en petróleo venezolano

Según su declaración ya presentada ante la Audiencia Nacional, Aldama sostiene que:

La vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez le habría entregado un sobre proveniente de la estatal PDVSA con cupos de crudo valorados en 250 millones de dólares .

le habría entregado un sobre proveniente de la estatal con cupos de crudo valorados en . Estos cupos habrían sido destinados a financiar irregularmente tanto al PSOE como a la Internacional Socialista , presidida por Pedro Sánchez .

como a la , presidida por . La operación se habría llevado a cabo a través de la sociedad Apamate Corporate And Trust, ligada al banquero chavista Francisco Flores, quien supuestamente ha fallecido.

Desde hace meses, los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil están analizando esta información, incluida la documentación sobre los cupos de PDVSA que Aldama asegura haber entregado al juez Ismael Moreno. Según su relato, Apamate habría canalizado esos cupos petroleros mediante pagos y movimientos financieros en cuentas bancarias ubicadas en países como Panamá o Rusia.

En un giro fundamental del caso, Aldama señala directamente a:

José Luis Ábalos , quien supuestamente inició los trámites para utilizar Apamate en esta operación.

, quien supuestamente inició los trámites para utilizar Apamate en esta operación. José Luis Rodríguez Zapatero, quien según el empresario habría asumido el control sobre la gestión de esos fondos provenientes del petróleo venezolano.

Esta versión ahora se sitúa en el epicentro del conflicto con Delcy Rodríguez, quien ha respondido mediante una demanda previa a querella por injurias. Esta situación podría convertirse en el escenario donde Aldama presente nuevas pruebas documentales.

Otros frentes abiertos: donaciones, mochilas y pagos en efectivo

La cuestión del petróleo venezolano no es el único tema que Aldama ha sacado a relucir. En su extensa declaración, el comisionista ha delineado una trama más amplia que involucra pagos, donaciones y dinero en efectivo relacionado con el partido:

Ha mencionado una posible financiación irregular del PSOE gracias a donaciones efectuadas por empresarios, gestionadas por Koldo García .

. Ha afirmado haber entregado entre 1,8 y 4 millones de euros a Ábalos y Koldo, ya sea en efectivo o dentro de mochilas, parte del cual se habría destinado al financiamiento del partido.

a Ábalos y Koldo, ya sea en efectivo o dentro de mochilas, parte del cual se habría destinado al financiamiento del partido. Ha descrito situaciones donde se entregaba dinero tanto en el Ministerio de Transportes como en domicilios particulares, con sumas que ocasionalmente alcanzaban los 250.000 euros dentro de una mochila Montblanc.

La veracidad de estas afirmaciones sigue bajo examen. Sin embargo, encajan con la imagen que se tiene de Aldama como un “corruptor confeso” que ha amasado su fortuna mediante comisiones y contratos públicos, tal como destacan diversas crónicas judiciales y análisis televisivos.

Un análisis periodístico revela que Aldama es quien más dinero habría ganado gracias a la trama relacionada con las mascarillas. Sus comisiones millonarias y colaboración con las autoridades han sido cruciales para reducir sus penas y evitar así cumplir condena en prisión.

La fortuna y el dinero de Aldama: cuánto ganó y qué mantiene

La historia del petróleo venezolano plantea inevitablemente otra pregunta: ¿cuál es realmente la magnitud de la fortuna de Víctor de Aldama?

A partir de los casos ya sentenciados y las indagaciones actuales, se puede delinear un perfil económico del empresario:

En el caso mascarillas, Aldama logró obtener un total de 6,6 millones de euros por contratos durante la pandemia; específicamente, alrededor de 3,7 millones provienen de ventas al Ministerio de Transportes por mascarillas.

por contratos durante la pandemia; específicamente, alrededor de provienen de ventas al Ministerio de Transportes por mascarillas. El Tribunal Supremo lo ha condenado por organización criminal y cohecho; sin embargo, no irá a prisión gracias a su colaboración con las autoridades judiciales.

Solo debe restituir unos 430.298 euros , correspondientes a dádivas repartidas entre sobres y pagos dirigidos a Ábalos y otros implicados. Aún conserva gran parte del dinero obtenido mediante comisiones que lo hicieron millonario.

, correspondientes a dádivas repartidas entre sobres y pagos dirigidos a Ábalos y otros implicados. Aún conserva gran parte del dinero obtenido mediante comisiones que lo hicieron millonario. Hacienda estima que defraudó cerca de 2,4 millones de euros en IRPF durante 2020 debido a estos negocios; se espera que cerca de 1,6 millones sean exigibles tras descontar impuestos ya saldados por sus sociedades pantalla.

Además, está involucrado en otra macrocausa relacionada con el sector hidrocarburífero:

La UCO estima que su trama junto a su socio Claudio Rivas defraudó unos 182,5 millones de euros en IVA mediante transacciones ilegales relacionadas con combustibles.

defraudó unos en IVA mediante transacciones ilegales relacionadas con combustibles. Entre 2022 y 2024 habrían transferido aproximadamente 73,9 millones de euros obtenidos ilícitamente hacia países como Portugal , China y Colombia .

obtenidos ilícitamente hacia países como , y . En este caso enfrenta acusaciones por blanqueo capitales, cohecho, tráfico de influencias, organización criminal y delitos fiscales.

Su entramado empresarial abarca sociedades tanto dentro como fuera del país e incluye operaciones variopintas desde ventas relacionadas con mascarillas hasta negocios energéticos e inversiones inmobiliarias. También ha hecho incursiones en clubes deportivos como el Zamora FC.

La combinación entre comisiones preservadas, cooperación bien valorada por parte del sistema judicial y las nuevas revelaciones sobre petróleo venezolano convierten a Aldama en un eje central entre corrupción local e interacciones internacionales. Y ahora que ha anunciado su intención de presentar más pruebas acerca los 250 millones provenientes del crudo de PDVSA, el enfrentamiento entre su relato y las respuestas del PSOE así como del régimen madurista podría abrir un nuevo capítulo lleno tensiones políticas y judiciales durante esta legislatura.

Este contexto pone aún más luz sobre cómo las intenciones declaradas por Aldama respecto a aportar nueva documentación relacionada con la presunta financiación ilegal del PSOE utilizando petróleo venezolano ayudan a dimensionar el desafío inminente para el Gobierno español y sus tribunales.