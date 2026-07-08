Cuando EEUU cierra la puerta: impacto de una ruptura comercial con España

La frase es demoledora: “Vamos a cortar todo el comercio con España”. El mensaje del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pasado de ser un gesto político a convertirse en un riesgo económico serio. Aunque no hay ruptura formal, imaginar ese escenario ayuda a medir hasta qué punto las economías española y estadounidense están interconectadas, así como el impacto que esto podría tener a nivel global.

Los flujos de mercancías, servicios, inversiones y empleos dependen de un comercio fluido, donde el intercambio se realiza sin interrupciones. Si se interrumpiera, las consecuencias no se limitarían a la balanza comercial, sino que afectarían a la estabilidad económica de ambos países.

Qué supone realmente el comercio entre España y EEUU

Para entender el impacto potencial, conviene poner cantidades sobre la mesa:

En 2025, España exportó a EEUU alrededor de 16.716 millones de euros e importó 30.174 millones.

exportó a alrededor de 16.716 millones de euros e importó 30.174 millones. Esto conlleva un déficit comercial de aproximadamente 13.458 millones, solo superado por el que tiene con China .

. El comercio total de bienes y servicios entre ambas naciones representó cerca del 4,4 % del PIB español en 2024.

EEUU concentra entre el 4 y el 5 % de las exportaciones españolas, siendo la mayor parte del comercio español intraeuropeo.

Esto indica que, aunque la relación comercial es importante, no es vital en términos de volumen. Sin embargo, ciertos sectores dependen directamente del mercado estadounidense y serían los primeros en sufrir las consecuencias de un corte.

Sectores españoles más expuestos

Lo que España vende a EEUU incluye:

Agroalimentario: aceite de oliva, jamón, vinos y preparados alimenticios.

Bienes industriales: maquinaria, material eléctrico, componentes de automoción, hierro y acero.

Sector farmacéutico: exportaciones que alcanzan unos 1.265 millones en 2025.

Servicios: el turismo y servicios financieros destacan, con un superávit creciente para España.

En cuanto a las importaciones, los productos más delicados son:

Químicos (más de 8.200 millones en 2024).

Petróleo y derivados (unos 7.100 millones).

Gas y otros productos energéticos.

Estos insumos son estratégicos para la industria y energía de España, lo que hace que la dependencia sea significativa.

Crecimiento económico: cuánto se resentiría España

El Banco de España ha estimado el impacto de un escenario de subida de aranceles por parte de EEUU sobre las exportaciones españolas:

El efecto directo sobre el PIB español sería negativo, pero menor en comparación con el conjunto de la Eurozona, dado que España tiene menor exposición comercial con EEUU .

tiene menor exposición comercial con . La caída del PIB en la Eurozona podría ser cuatro veces mayor que en España bajo un escenario de elevados aranceles.

bajo un escenario de elevados aranceles. El impacto en la inflación también sería reducido, siendo menor en España que en la media europea.

En un escenario extremo de ruptura:

Impacto a corto plazo – Caída brusca de exportaciones hacia EEUU en sectores clave: agroalimentario, maquinaria y farmacéutico. – Golpe a empresas con fuerte presencia en EEUU, repercutiendo en empleo e inversión. – Aumento de la incertidumbre financiera, posible repunte de las primas de riesgo y de la volatilidad bursátil.

Impacto a medio plazo – Diversificación de mercados hacia la Unión Europea, Latinoamérica, Asia y otros socios. – Reconfiguración de cadenas de valor con proveedores alternativos de energía y químicos. – Revisión de planes de inversión directa por parte de empresas estadounidenses en España y viceversa.

Aunque el peso directo de EEUU en el comercio español es limitado, una ruptura alteraría el panorama global en el que España opera, decrementando inversiones y aumentando la cautela empresarial.

Quién pierde más en términos económicos

La balanza comercial puede dar pistas sobre quién saldría más perjudicado. España importa más de lo que exporta, lo que podría sugerir que EEUU perdería más. Sin embargo, el panorama es más complejo:

EEUU tiene un superávit comercial con España , beneficiándose de esta relación.

tiene un superávit comercial con , beneficiándose de esta relación. El peso de España en el comercio total de EEUU es pequeño, lo que la convierte en un socio relevante pero no decisivo.

en el comercio total de es pequeño, lo que la convierte en un socio relevante pero no decisivo. Para España, a pesar de un volumen limitado, la dependencia de importaciones clave hace que el daño potencial sea desordenado y difícil de mitigar a corto plazo.

La reacción de los mercados ante una ruptura sería crucial, produciendo dudas sobre la fiabilidad de EEUU como socio comercial, impactando otros acuerdos y relaciones a nivel global.

Comercio internacional y reglas del juego

Un aspecto que limita la posibilidad de un corte “total” es que España no negocia por su cuenta, sino como parte de la Unión Europea. Cualquier medida comercial debería respetar la legalidad internacional y los acuerdos comerciales existentes, además de los contratos vigentes.

La Comisión Europea ha afirmado que garantizará “la plena protección” de los intereses de la UE ante cualquier acción unilateral de Washington. Esto implica que EEUU no puede imponer restricciones solo a España sin afectar el conjunto del mercado único.

Cómo podría reaccionar España y la UE

El Gobierno español sostiene que es un “socio comercial fiable” y tiene estrategias planificadas para mitigar impactos, como:

Apoyo financiero a empresas afectadas por la pérdida de acceso al mercado estadounidense.

Diversificación de cadenas de suministro, especialmente en energía.

Coordinación con socios europeos para compras conjuntas.

La lógica empresarial enfatiza que la estabilidad y la apertura de mercados son cruciales frente a las tensiones políticas.

Un choque serio… pero también un test de resiliencia

La amenaza de cortar el comercio con España interviene en un contexto de alta incertidumbre global. Aunque una ruptura real sería un choque significativo para el crecimiento español, también representa una prueba de la capacidad de España y la UE para diversificar y proteger sus intereses comerciales.

La economía española, en esta coyuntura, está más que ante un simple pulso con Washington: se enfrenta al reto de demostrar que, incluso cuando una gran puerta se cierra, aún quedan ventanas abiertas al mundo.