Europa tiene dos años para lograr su soberanía en inteligencia artificial

La dependencia tecnológica de Europa

Cada año, Europa transfiere 250.000 millones de euros a Estados Unidos en forma de compra de tecnologías. Desde productos básicos como Apple hasta herramientas especializadas como Google, el continente depende casi absolutamente de la tecnología estadounidense para su funcionamiento económico y social.

Arthur Mensch, CEO de Mistral, la compañía francesa de inteligencia artificial, ha advertido que Europa tiene apenas dos años para construir su propia soberanía en IA, equiparándola en importancia con la seguridad en defensa, energía o alimentación.

El control estatal sobre la IA

Estados Unidos ha prohibido el uso de Claude 5 (Mythos), el modelo más avanzado de Anthropic, incluso dentro de su propio territorio. La justificación oficial son razones de seguridad nacional, pero detrás subyace una pugna creciente entre el Estado y las empresas tecnológicas por el control de la información.

Dario Amodei, fundador de Anthropic, se ha negado a abrir completamente su tecnología al gobierno estadounidense para fines militares y de inteligencia, resistiéndose a convertirse en una nueva Palantir. Este conflicto evidencia cómo la IA se ha convertido en un asunto de poder estratégico.

La dependencia es tal que Europa ya no puede utilizar determinado armamento comprado a EEUU sin su autorización. ¿Qué ocurrirá cuando esto se extienda a la inteligencia artificial que utilizan empresas y gobiernos?

Convergencia política en EEUU

Tanto J.D. Vance, mano derecha de Donald Trump, como Bernie Sanders, representante de la izquierda estadounidense, proponen que el Estado participe activamente en las compañías de IA mediante fondos de inversión soberanos. Desde extremos opuestos del espectro político, coinciden en que los estados no pueden permitir que un grupo de oligarcas controle tecnologías de tal poder sin supervisión.

Elon Musk, por su parte, propone una solución alternativa: en lugar de que el Estado participe en las empresas, debería distribuir una renta universal financiada por la abundancia que generará la IA, que según él provocará una gran deflación al multiplicar la productividad hasta niveles inimaginables.

La carrera global por la IA soberana

Numerosos países están desarrollando modelos propios de inteligencia artificial como medida de seguridad nacional:

Mistral en Francia (valorada en 3.000 millones de euros con solo 100 empleados)

en Francia (valorada en 3.000 millones de euros con solo 100 empleados) G42 en Emiratos Árabes Unidos

en Emiratos Árabes Unidos Humaín en Arabia Saudí

en Arabia Saudí LLM-JP en Japón

en Japón Bindad GEN en India

en India Sea Lion en Singapur

Mistral, fundada en 2023 por tres europeos procedentes de Google y Meta, recaudó 100 millones de euros en menos de un año con evidente apoyo del Estado francés. La compañía ya colabora con países como Singapur en el desarrollo de sus propias IA.

El dilema de la privacidad

A medida que utilizamos más la IA, le confiamos información cada vez más sensible: documentos, proyectos, correos electrónicos, listas de clientes. La paradoja es inquietante: ¿se utilizan nuestros datos para entrenar modelos que beneficiarán a terceros, incluidos competidores?

Soluciones como LUMO de Proton ofrecen alternativas europeas con tecnología de cero acceso que garantizan que ni siquiera los servidores puedan leer la información del usuario.

El reto europeo

Europa enfrenta una encrucijada histórica. Según los promotores de Mistral, el continente tiene un plazo de dos años para construir un sistema que garantice su soberanía en IA. De lo contrario, corre el riesgo de consolidarse como vasallo digital de Estados Unidos, con las implicaciones económicas, estratégicas y políticas que ello conlleva.

La pregunta permanece abierta: ¿serán los europeos capaces de reaccionar a tiempo ante un cambio de paradigma que ya está en marcha?