La vivienda agranda la brecha: España dividida entre propietarios e inquilinos

La percepción de la vivienda como un refugio seguro para la clase media se desvanece rápidamente. En la actualidad, el lugar donde se reside define más la posición de cada hogar en la jerarquía social que aspectos como la edad o el empleo.

Un análisis llevado a cabo por el Ministerio de Consumo y el CSIC presenta una España fragmentada: un lado muestra a familias atrapadas en arrendamientos con escasas posibilidades de ahorro; mientras que del otro, están los propietarios y grandes arrendadores que incrementan su patrimonio e ingresos a un ritmo notablemente superior.

Inquilinos en la base de la pirámide

Los datos son contundentes: los hogares que viven en alquiler son los que menos ingresos perciben y los que poseen menos bienes.

Renta mediana anual de los inquilinos : 21.335 euros .

: . Renta mediana de quienes son propietarios residentes : 32.120 euros , lo que representa un 51% más.

: , lo que representa un 51% más. Renta mediana de los caseros que alquilan una vivienda : aproximadamente 51.000 euros .

: aproximadamente . Renta mediana de los multiarrendadores (que alquilan dos o más viviendas): cerca de 80.375 euros, casi cuatro veces más que los inquilinos.

El informe resume esta realidad con claridad: el mercado del alquiler transfiere dinero desde hogares con menores ingresos hacia propietarios con niveles de renta más altos, lo que refuerza las disparidades económicas. Oxfam Intermón respalda este hallazgo, indicando que acceder a una vivienda se ha convertido en un factor determinante de desigualdad, con un 61% de las personas inquilinas incapaces de ahorrar tras abonar su renta.

En términos prácticos, esto implica que muchos hogares:

destinan más del 30% de sus ingresos solo al alquiler,

renuncian a gastos básicos y al ahorro,

y ven cómo la posibilidad de adquirir una vivienda se aleja cada vez más.

Patrimonio: una distancia abismal

La brecha no solo se mide por lo que se ingresa mensualmente, sino también por lo acumulado a lo largo del tiempo. En este aspecto, las diferencias son abrumadoras.

De acuerdo con el estudio basado en la Encuesta Financiera de las Familias del Banco de España:

Riqueza neta mediana de los inquilinos : alrededor de 2.217 euros .

: alrededor de . Riqueza neta mediana de los propietarios del hogar donde residen: 193.919 euros , casi 90 veces más .

del hogar donde residen: , casi . Riqueza mediana para quienes alquilan una vivienda : cerca de 408.000 euros .

: cerca de . Riqueza mediana para los multipropietarios que alquilan múltiples viviendas: alcanzan casi el millón (996.826 euros).

El análisis destaca que, comparativamente, los caseros con una vivienda en alquiler tienen niveles de riqueza 184 veces superiores a los inquilinos, mientras que los multiarrendadores cuentan con cifras 450 veces mayores. Esta es la desigualdad patrimonial reflejada en ladrillos.

Además, otros estudios indican cómo ha cambiado el panorama propietario en España:

La proporción de hogares con vivienda propia ha disminuido del 79% al 63,9% en un período de 14 años.

en un período de 14 años. Los hogares que viven en alquiler han aumentado del 11,9% al 19,2% .

. El número de hogares caseros con propiedades para alquilar se ha triplicado: pasando del 3,4% al 9,8%.

Se reduce así el grupo que posee una sola vivienda mientras crece aquel compuesto por quienes acumulan varias propiedades. La multipropiedad deja atrás su carácter excepcional para convertirse en norma dentro del universo propietario.

La vivienda como eje central de la desigualdad

Uno de los hallazgos más significativos del estudio del Ministerio de Consumo y el CSIC es que la vivienda tiene un peso mayor que la edad como factor generador de desigualdad. Esto no solo implica que las personas jóvenes enfrentan mayores dificultades; además:

La situación residencial (propietario, inquilino o casero) explica mejor las diferencias en renta y patrimonio entre hogares que la edad misma,

Y la vivienda actúa como principal mecanismo para acumular riqueza en España.

Algunos puntos clave recurrentes en análisis recientes incluyen:

El acceso a la propiedad potencia significativamente la capacidad para ahorrar y construir patrimonio a largo plazo.

La “trampa del alquiler” atrapa principalmente a quienes perciben salarios bajos o medios, obligándolos a destinar gran parte de sus ingresos al pago del alquiler.

La oferta pública y protegida es insuficiente para mitigar esta presión, especialmente en zonas como Madrid, donde las disparidades sociales son más marcadas.

Por si fuera poco, hay un cambio notable en cómo se percibe socialmente esta situación: por primera vez, muchos ciudadanos consideran la vivienda como el principal foco de desigualdad por encima incluso del estado general de la economía. Casi la mitad de las personas encuestadas asegura que la crisis habitacional impacta directamente su vida cotidiana.

Un mercado que concentra poder

Los estudios oficiales y diversas investigaciones académicas apuntan hacia una tendencia preocupante: el sector inmobiliario se ha establecido como un sistema protector para quienes ya poseen patrimonio mientras expulsa a aquellos que intentan acceder por primera vez .

Algunas características del modelo español incluyen:

Una fuerte mercantilización del acceso a una vivienda digna, donde predominan precios altos y escasa oferta asequible ,

Una creciente concentración inmobiliaria en manos de multiarrendadores y grandes tenedores ,

Y escaso impacto real de políticas redistributivas capaces de cerrar esta brecha patrimonial vinculada a la vivienda .

El resultado es una sociedad cada vez más polarizada. Un grupo intermedio pierde protagonismo mientras emergen dos realidades cada vez más distantes: aquellos sin patrimonio inmobiliario frente a aquellos con múltiples activos en el mercado .

La imagen es clara aunque incómoda: hoy en día en España, tener acceso a una vivienda es sinónimo también del acceso a riqueza; quedarse fuera significa cada vez más quedar relegado al margen.

Fuentes: análisis del estudio oficial sobre vivienda y desigualdad patrimonial publicado por un medio nacional referente .