Cuatro sectores endurecen las bajas: recortes salariales y premios por asistencia

La situación se repite en numerosas plantillas: un empleado se encuentra de baja y, al revisar su nómina, se percata de que su salario es considerablemente inferior al que esperaba. Este cambio no es casual. En recientes convenios, importantes empresas del metal, tecnología, distribución y alimentación han comenzado a reducir complementos salariales durante las incapacidades temporales. Al mismo tiempo, ofrecen “premios” a aquellos que apenas faltan al trabajo, tal como ha señalado elEconomista en un análisis exhaustivo sobre estos acuerdos colectivos.

Estos movimientos responden al aumento del absentismo laboral y a la presión ejercida por las empresas para controlar costes en un contexto marcado por márgenes ajustados y tipos de interés aún elevados. El debate ya ha llegado a la primera línea política y empresarial, con acusaciones mutuas sobre si se está combatiendo el fraude o penalizando a quienes padecen enfermedades.

Cuatro sectores marcan el rumbo

Los nuevos convenios se centran en actividades clave para la economía española:

Metal : un sector con alta siniestralidad y plantillas envejecidas, donde las empresas han restringido los complementos hasta un porcentaje del salario o a un límite de días de baja, especialmente en contingencias comunes.

: un sector con alta siniestralidad y plantillas envejecidas, donde las empresas han restringido los complementos hasta un porcentaje del salario o a un límite de días de baja, especialmente en contingencias comunes. Tecnología : firmas de servicios informáticos y consultoría que, a pesar de su imagen como sector “blando”, ya establecen topes a los complementos y vinculan parte de la retribución variable a la asistencia.

: firmas de servicios informáticos y consultoría que, a pesar de su imagen como sector “blando”, ya establecen topes a los complementos y vinculan parte de la retribución variable a la asistencia. Distribución : grandes cadenas minoristas que enfrentan altos niveles de rotación y bajas breves, muy costosas durante campañas como Navidad o rebajas.

: grandes cadenas minoristas que enfrentan altos niveles de rotación y bajas breves, muy costosas durante campañas como Navidad o rebajas. Alimentación: desde la industria hasta la gran distribución alimentaria, con convenios que limitan los días al 100% del salario y refuerzan el control médico sobre las ausencias.

El patrón que se repite en estos sectores es evidente:

Se reducen o limitan los complementos que la empresa otorgaba para asegurar que el trabajador en baja cobrara cerca del 100% de su sueldo.

los complementos que la empresa otorgaba para asegurar que el trabajador en baja cobrara cerca del 100% de su sueldo. Se implementan períodos de carencia (por ejemplo, no complementar las bajas de menos de X días o hacerlo solo a partir del día 8 o 15).

(por ejemplo, no complementar las bajas de menos de X días o hacerlo solo a partir del día 8 o 15). Se diferencian las bajas por accidente laboral o enfermedad profesional, que suelen gozar de mejor protección, frente a las derivadas de contingencias comunes.

Inspecciones médicas más rigurosas y derecho a revisión

Otro cambio significativo es el avance de cláusulas que otorgan a las compañías un papel más activo en la revisión de bajas.

Cada vez más convenios:

Permiten que la empresa o la mutua convoquen reconocimientos médicos específicos para comprobar la situación del trabajador en incapacidad temporal.

convoquen específicos para comprobar la situación del trabajador en incapacidad temporal. Regulan plazos, avisos y consecuencias si el empleado no asiste a esa revisión.

Establecen una coordinación más estrecha entre el servicio médico empresarial, la mutua y el sistema público de salud.

En términos prácticos, esto se traduce en:

Un incremento en las convocatorias para revisiones.

Mayor presión sobre bajas prolongadas o por causas difusas (dolor crónico, problemas de salud mental).

Conflictos potenciales si el médico empresarial discrepa del facultativo del sistema público.

La línea entre control razonable y desconfianza es delicada. Y ahí es donde muchas relaciones laborales están sufriendo tensiones.

Bonificaciones por baja ausencia: del palo a la zanahoria

Paralelamente a los recortes en bajas, proliferan los “premios” por baja siniestralidad o ausencia. Muchos convenios incluyen:

Primas anuales si el trabajador no supera un número determinado de días de baja.

Pagos vinculados al absentismo global del equipo o del centro laboral.

Incentivos colectivos si se reduce la tasa de ausencias respecto al año anterior.

En teoría, se busca recompensar al empleado que siempre está presente y fomentar una cultura de responsabilidad compartida. Sin embargo, estos sistemas pueden acarrear varios riesgos:

Efecto “autocensura”: empleados que acuden enfermos al trabajo para no perder el bonus.

Tensión entre compañeros cuando algunas bajas afectan el premio colectivo.

Discriminación indirecta hacia trabajadores con enfermedades crónicas o mayores responsabilidades familiares.

Un absentismo récord que eleva los costes

Las acciones empresariales no pueden entenderse sin considerar las cifras. El absentismo por incapacidad temporal en España ha crecido notablemente en los últimos años:

El porcentaje de trabajadores ausentes en la semana referencial ha aumentado del 5,5% en 2019 al 8,8% en 2025 .

. La cantidad de empleados que faltan por enfermedad, accidente o incapacidad temporal ha crecido un 53% en cinco años .

. Cada día alrededor de 1,6 millones de trabajadores no se presentan debido a una baja temporal, según los últimos cálculos disponibles.

El impacto económico es monumental:

Solo el absentismo por contingencias comunes representó unos 28.969 millones de euros en 2024 , lo cual equivale al 1,82% del PIB , sumando salarios y cotizaciones empresariales junto con prestaciones sociales.

, lo cual equivale al , sumando salarios y cotizaciones empresariales junto con prestaciones sociales. Si se consideran costes indirectos como producción perdida o sustituciones, distintos estudios estiman que el coste total del absentismo supera ampliamente los 70.000 millones de euros anuales e incluso algunas metodologías apuntan cifras cercanas al 8% del PIB.

El debate político: del “cáncer” del absentismo a la protección del enfermo

En este contexto complicado, el absentismo ha irrumpido con fuerza en la agenda política. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, lo calificó esta semana como un “cáncer” para las empresas, exigiendo abordar este problema “con o sin acuerdo sindical”. Cuestiona cómo puede un trabajador recibir lo mismo si va a trabajar que si está enfermo.

Su discurso resuena con las preocupaciones expresadas por muchas empresas; ven cómo los gastos generados por las bajas erosionan sus márgenes y competitividad. Sin embargo, entra en conflicto con la visión sindicalista que advierte sobre:

El riesgo de criminalizar la enfermedad .

. La posibilidad de usar el absentismo como excusa para recortar derechos adquiridos.

La necesidad urgente de abordar causas profundas: sobrecarga laboral, riesgos psicosociales, salarios bajos y mala organización laboral.

La Seguridad Social también está bajo presión: solo entre 2023 y 2024, el gasto en prestaciones por incapacidad temporal ha alcanzado cifras cercanas a los 18.000 millones de euros, casi duplicando lo registrado antes de la pandemia. Para este sistema seguir esa tendencia sin cambios significativos resulta complicado.

¿Reforma necesaria o giro punitivo?

Las empresas pertenecientes al metal, tecnología, distribución y alimentación están marcando una tendencia que probablemente seguirán otros sectores: mayor control sobre ausencias salariales e incentivos por presencia. El desafío radica en evitar castigar indiscriminadamente a quienes realmente necesitan atención médica.

La discusión ya no radica únicamente en si el absentismo tiene un alto coste; ahora se centra más bien en quién asume esa carga económica y cómo se distribuye ese riesgo. En esta lucha constante, los convenios que reducen salarios durante bajas representan un punto crítico que seguramente continuará generando debate tanto en mesas negociadoras como dentro del ámbito político nacional.

Fuentes