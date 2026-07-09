La jubilación se complica en España: así cambiará el retiro a partir de 2027

La jubilación en España se encuentra en un punto de inflexión. Desde 2027, será más complicado alcanzar el 100% de la pensión: se incrementa la edad efectiva de retiro y también los años que será necesario cotizar para evitar recortes en la prestación. Estos cambios se producen en un momento crítico, donde el país enfrenta tres tendencias significativas: un aumento en el número de pensionistas, pensiones más elevadas y una disminución en las tasas de natalidad.

Estas reformas responden a la imperiosa necesidad de mantener financieramente un sistema que actualmente abona pensiones contributivas a más de 10 millones de personas, abarcando jubilaciones, viudedad e incapacidad. La creciente proporción de jubilados sobre el total, sumada al acelerado envejecimiento y la baja natalidad —denominado “invierno demográfico español”— obliga a endurecer las normas para acceder y calcular las pensiones, buscando distribuir mejor los costos entre generaciones.

Qué cambia en 2027: edad de retiro y años para cobrar el 100%

La reforma progresiva del sistema de jubilación establecido por la legislación española continúa su curso cada año y alcanzará un punto crucial en 2027:

La edad ordinaria de jubilación se establecerá definitivamente alrededor de los 67 años para aquellos que no cumplan con el mínimo exigido en cotización.

se establecerá definitivamente alrededor de los para aquellos que no cumplan con el mínimo exigido en cotización. Para poder retirarse a los 65 años con el 100% de la pensión será necesario haber cotizado al menos 38 años y 6 meses .

con el 100% de la pensión será necesario haber cotizado . Además, el número total de años requeridos para recibir el 100% de la base reguladora también aumentará: en 2025 bastará con haber cotizado 36 años; mientras que en 2027 se exigirá 37 años cotizados para alcanzar esa cantidad plena.

El camino hacia 2027 ha ido endureciéndose progresivamente. En 2025, la edad legal para jubilarse es de 66 años y 8 meses, salvo para aquellos que acrediten haber cotizado al menos 38 años y 3 meses, quienes podrán retirarse a los 65 años cobrando el total. En 2026, esta edad ordinaria aumentará a 66 años y 10 meses, manteniéndose el mínimo requerido para jubilarse a los 65 en los mencionados 38 años y 3 meses. Finalmente, en 2027 se completará esta escalera: más años exigidos junto con una edad ordinaria que apunta hacia los 67 para quienes no alcancen esos mínimos.

Por otro lado, existe una norma esencial dentro del sistema: con 15 años cotizados se tiene derecho a una pensión contributiva, aunque esta solo alcanzaría el 50% de la base reguladora, muy por debajo del total que obtienen quienes tienen carreras largas.

Los que se jubilen el año que viene: nuevo cálculo y anticipada más dura

Los futuros jubilados del próximo año enfrentarán dos modificaciones significativas:

Método para calcular la pensión La base reguladora se determinará utilizando las bases de cotización correspondientes a los últimos 25 años , lo que equivale a unos 300 meses, que serán divididos entre 350.

, lo que equivale a unos 300 meses, que serán divididos entre 350. Este método diluye el efecto positivo que podrían tener los últimos salarios altos e incrementa la relevancia del historial laboral completo, incluyendo periodos con sueldos bajos o interrupciones en las cotizaciones. Condiciones para la jubilación anticipada

La opción de jubilarse anticipadamente ya no es tan ventajosa: En 2026, la edad mínima será de 63 años si se han cotizado más de 38 años y 3 meses; o bien, 64 años y 10 meses si se ha cotizado menos.

si se han cotizado más de 38 años y 3 meses; o bien, si se ha cotizado menos. Se requerirán 35 años de cotización efectiva para poder optar por esta alternativa.

para poder optar por esta alternativa. Además, las pensiones sufrirán recortes aplicando coeficientes mensuales que pueden oscilar desde aproximadamente un 2,8% hasta cerca del 21%, dependiendo del tiempo cotizado y cuántos meses se adelante el retiro respecto a la edad legal.

Desde 2027 estos coeficientes se aplicarán bajo condiciones aún más estrictas respecto a edad y tiempo cotizado; jubilarse antes implicará penalizaciones mayores sobre la cuantía final.

Cuántos jubilados hay y cuánto cobran

El sistema español ha experimentado una expansión continua:

Actualmente hay más de 10 millones de pensiones contributivas en España, siendo las pensiones por jubilación las más numerosas.

en España, siendo las pensiones por jubilación las más numerosas. La cuantía media de estas pensiones supera claramente los 1.300 euros mensuales , existiendo grandes disparidades entre aquellos que han trabajado toda su vida bajo el Régimen General , los autónomos y quienes tienen trayectorias laborales irregulares.

, existiendo grandes disparidades entre aquellos que han trabajado toda su vida bajo el , los autónomos y quienes tienen trayectorias laborales irregulares. Las pensiones máximas alcanzan cifras cercanas a los 3.267 euros mensuales, distribuidas en catorce pagas, lo que suma unos 45.700 euros anuales.

Este nivel elevado del gasto público, combinado con el ajuste automático anual por inflación en las pensiones, presiona constantemente las cuentas estatales. Por ello, el diseño del sistema incentiva trabajar durante más tiempo, aumentar las aportaciones y retrasar la edad del retiro; incluso premia aquellas jubilaciones demoradas con incrementos adicionales sobre la pensión final.

El invierno demográfico español y la presión sobre el sistema

El endurecimiento del proceso jubilatorio no puede ser analizado sin considerar el contexto demográfico:

España presenta una tasa de fertilidad entre las más bajas dentro de la Unión Europea , muy por debajo del umbral necesario para garantizar el reemplazo generacional.

entre las más bajas dentro de la , muy por debajo del umbral necesario para garantizar el reemplazo generacional. La población está envejeciendo rápidamente: crece el número de mayores de 65 mientras que disminuye o permanece estancada la cantidad de trabajadores activos aportando al sistema mediante sus cotizaciones.

Este “invierno demográfico español” provoca un aumento sostenido del número de jubilados durante períodos prolongados, con pensiones cada vez más altas y menos jóvenes ingresando al mercado laboral.

Esta realidad exige ajustar tanto la edad como los requisitos necesarios para obtener el total correspondiente a las pensiones. No es solo cuestión numérica; representa un cambio profundo en nuestro contrato social: cada generación deberá trabajar más tiempo para mantener un sistema destinado a financiar pensiones durante décadas a una población cada vez más longeva.

Ante este panorama, es crucial comprender bien las nuevas normativas —edad requerida, tiempo cotizado, cálculo base reguladora y penalizaciones por adelantar la jubilación— si queremos planificar nuestro retiro adecuadamente y evitar sorpresas indeseadas cuando llegue ese momento decisivo.

Fuentes: análisis basado en las recientes normativas sobre edad y requisitos necesarios para alcanzar tanto la jubilación ordinaria como anticipada; información sobre cómo calcular las pensiones; datos acerca del número creciente de jubilados en España; todo ello expuesto claramente en este reportaje acerca del endurecimiento del proceso jubilatorio previsto para 2027.