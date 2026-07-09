Trump sacude al Ibex 35: el selectivo se desploma y el petróleo se dispara

La jornada ha sido un verdadero jarro de agua fría para la bolsa española. En pleno verano bursátil, el Ibex 35 ha recibido un duro golpe, influenciado por la creciente tensión geopolítica en Oriente Medio y las nuevas declaraciones de Donald Trump sobre Irán y España. A la par, el petróleo ha encendido todas las alarmas al incrementarse aproximadamente un 7%, una situación que los inversores no pueden pasar por alto.

Este cambio en el mercado llega tras semanas de tranquilidad, con el Ibex alcanzando máximos históricos y los sectores bancario y energético liderando las subidas. La ruptura de esta tendencia obliga a reconsiderar estrategias en un entorno que se ha vuelto más complejo de manera abrupta.

Qué ha sucedido en el Ibex 35 y su relevancia

El Ibex 35 ha cerrado su peor sesión desde que comenzó la guerra entre EEUU, Israel e Irán, con una caída cercana al 2,7%, inmerso en una ola de ventas global que también ha impactado a EuroStoxx, DAX y CAC. La jornada se ha caracterizado por:

Una fuerte aversión al riesgo y un movimiento hacia activos refugio como el oro y la deuda soberana.

y un movimiento hacia activos refugio como el oro y la deuda soberana. Recogida de beneficios tras los recientes máximos, especialmente en empresas vinculadas a la inteligencia artificial , bancos y energía.

, bancos y energía. Una elevada volatilidad, con ventas generalizadas y prácticamente ningún valor del Ibex en positivo.

En lo que va de semana, el selectivo acumula una pérdida cercana al 7%, lo que anula los avances del año y distancia nuevamente los máximos históricos recientes. El mensaje del mercado es claro: ya no estamos ante un escenario de subidas continuas, y el riesgo geopolítico pesa más que hace tan solo unos días.

El papel de Trump y la ruptura con Irán

El desencadenante de este movimiento ha sido el reciente giro de Trump respecto a Irán y su postura dura hacia los aliados europeos, especialmente España. El presidente estadounidense ha declarado el fin del alto el fuego, endureciendo su discurso sobre una rendición incondicional de Irán y condicionando cualquier acuerdo a exigencias muy estrictas.

Además, ha amenazado con interrumpir todo comercio con España, a la que ha calificado como “aliado terrible” y “causa perdida” por su postura en la OTAN y por el uso de las bases de Rota y Morón. Este tipo de mensajes incrementan:

El riesgo de sanciones cruzadas y aranceles.

y aranceles. La incertidumbre para el sector exportador español.

La prima de riesgo política, que se refleja rápidamente en las cotizaciones.

En este contexto, resulta ilustrativo un artículo de elEconomista, que analiza cómo Trump agita los mercados y provoca la caída del Ibex debido al fin de la tregua con Irán y su intención de cortar relaciones comerciales con España, evidenciando así la magnitud del impacto para los inversores españoles.

El petróleo sube un 7%: repercusiones directas en la bolsa española

Mientras las bolsas experimentan caídas, tanto el Brent como el WTI siguen una trayectoria opuesta. El crudo supera avances del 7% durante la sesión, acumulando varias jornadas al alza como respuesta al cierre o bloqueo parcial del Estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial.

Las implicaciones para la renta variable española son evidentes:

Presión sobre márgenes en sectores intensivos en energía (aerolíneas, industriales, transporte).

en sectores intensivos en energía (aerolíneas, industriales, transporte). Riesgo de una segunda vuelta inflacionista , que podría afectar las expectativas sobre tipos de interés.

, que podría afectar las expectativas sobre tipos de interés. Efecto mixto en valores como Repsol, que podrían verse beneficiados por precios altos del crudo pero afectados por la volatilidad general y posibles impuestos adicionales.

Para un índice como el Ibex 35, donde energía, banca y servicios públicos tienen un peso considerable, un petróleo disparado sumado a unos tipos aún relativamente altos puede resultar en mayor volatilidad e inestabilidad entre sectores.

Análisis de acciones: posibles ganadores y perdedores

Pese a que la sesión estuvo marcada por caídas generalizadas, este nuevo panorama plantea diferencias claras entre empresas:

Posibles perjudicadas: Aerolíneas (IAG): aumento del coste del combustible junto con una demanda más sensible a choques geopolíticos. Industriales y constructoras : incremento en costes energéticos y retrasos en proyectos debido a la incertidumbre global. Consumo : reducción en renta disponible si el aumento del crudo se refleja rápidamente en los precios de carburantes.

Posibles beneficiadas (con matices): Empresas energéticas integradas como Repsol podrían beneficiarse por los altos precios del crudo; sin embargo, también enfrentan riesgos regulatorios y volatilidad . Algunas utilities defensivas podrían salir favorecidas si persiste la búsqueda de refugio en negocios con flujos más estables .



Para quienes invierten en la bolsa española, vale considerar:

Reducir exposición a sectores muy dependientes del crudo que además cotizan a múltiplos elevados. Priorizar compañías con balances sólidos, baja deuda y capacidad para trasladar precios. Ser selectivos en tecnología e inteligencia artificial ante preocupaciones sobre altas valoraciones y potencial burbuja .

Tendencias financieras y perspectivas económicas

Este episodio se inserta dentro de varias tendencias que se consolidan:

La geopolítica vuelve a ser central en la valoración de activos, con Oriente Medio como foco constante .

en la valoración de activos, con Oriente Medio como foco constante . Los mercados responden rápidamente ante cualquier indicio de rupturas diplomáticas o cierres estratégicos.

La correlación entre bolsas y materias primas se vuelve menos estable: mientras las bolsas caen, el crudo aumenta con fuerza.

A corto plazo, los analistas prevén:

Mayor volatilidad en índices europeos; el Ibex es particularmente sensible debido a su exposición energética y al ruido diplomático proveniente de EEUU .

Un posible ajuste al alza en las previsiones inflacionistas si los precios del petróleo se mantienen elevados o superan claramente los 90–95 dólares por barril .

Un entorno más complicado para los bancos centrales que deben equilibrar crecimiento económico con control inflacionario frente a shocks externos.

Para los inversores, queda claro: es fundamental reforzar liquidez, diversificar fuera de España y Europa cuando prevalezca el ruido político. Además, utilizar las caídas para establecer posiciones sólidas únicamente en compañías bien posicionadas para resistir diversos escenarios. En momentos así, es crucial prestar menos atención al ruido diario y centrarse más en la capacidad real de las empresas para generar ganancias sostenibles.

Fuentes: análisis sobre cómo Trump agita los mercados e impacta negativamente al Ibex 35 por el fin del alto el fuego con Irán junto a su intención comercial hacia España, publicado en un medio económico especializado.