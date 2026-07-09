La vivienda se encarece un 12% en el segundo trimestre mientras las ventas se enfrían

El sector de la vivienda en España sigue experimentando un notable encarecimiento, a pesar de que las compraventas han perdido dinamismo. Entre abril y junio, el precio se incrementó un 12% en comparación interanual, alcanzando los 2.041 euros por metro cuadrado. Esto deja claro que la presión sobre el mercado no cede.

Los últimos datos ofrecen una imagen bastante clara: aunque se están vendiendo menos propiedades, esto no conduce a una reducción de precios. La disminución en la demanda no logra equilibrarse con una oferta adecuada, lo que mantiene al mercado en un estado de tensión constante. Funcas señala que el déficit habitacional sigue aumentando, ya que se construyen menos viviendas de las necesarias para albergar a los nuevos hogares.

Un mercado con menos transacciones, pero sin alivio en los precios

La caída en las compraventas no ha detenido la escalada de precios. De hecho, los datos del inicio de 2026 ya reflejaban un mercado muy activo, con 131.554 hipotecas sobre vivienda formalizadas en el primer trimestre, la cifra más alta para ese periodo en 15 años.

Este aumento en la concesión de hipotecas contrasta con el enfriamiento que muestran las ventas, que reportan descensos significativos. Según Fotocasa, en abril hubo una caída del 10,2% en compraventas, mientras que otros análisis apuntaban a una estabilización del mercado tras un año 2025 muy agitado.

Las hipotecas aguantan el impacto

A pesar del debilitamiento en las compraventas, la financiación continúa fluyendo. En abril, el INE registró 40.010 hipotecas sobre viviendas, lo que representa un aumento del 2,3% interanual. El importe medio se sitúa en 173.331 euros, con un tipo de interés medio del 2,90%.

Este dato se alinea con una realidad común durante periodos de tensión inmobiliaria: parte de los compradores sigue realizando adquisiciones, aunque lo hacen con mayor precaución y dependencia del crédito. La mejora en el acceso a hipotecas ayuda a mantener algunas operaciones activas; sin embargo, esto no es suficiente para corregir la falta de oferta que mantiene los precios al alza.

Dónde se producen mayores aumentos y dónde los precios son más altos

Las subidas más pronunciadas se registran en aquellas regiones donde la demanda supera claramente a la oferta disponible. Comunidades como Murcia, Cantabria y la Comunidad Valenciana destacan por sus notables incrementos, mientras que Baleares continúa siendo el mercado más caro del país.

En términos absolutos de precios, la disparidad territorial es evidente. Tanto Baleares como Madrid concentran los valores más elevados, muy por encima de la media nacional; contrariamente, regiones como Extremadura permanecen ancladas a niveles considerablemente más bajos.

Factores detrás de esta tensión

Tres elementos son clave para comprender esta situación actual:

La nueva oferta no crece al mismo ritmo que la demanda estructural.

La financiación hipotecaria sigue activa y evita caídas drásticas en la actividad del sector.

La incertidumbre respecto a tipos e ingresos disponibles impulsa a muchas familias a tomar decisiones de compra anticipadamente.

BBVA Research anticipa que la demanda continuará fuerte gracias al empleo estable, los salarios y la inmigración; sin embargo, advierte que la escasez de nuevas viviendas limitará las transacciones y mantendrá la presión sobre los precios.

Precios cada vez más difíciles de asumir

El resultado es un mercado donde acceder a la compra se vuelve cada vez más complicado trimestre tras trimestre. El precio medio ya alcanza niveles que antes parecían insostenibles y el aumento registrado durante el segundo trimestre refuerza la idea de que cualquier ajuste será lento si finalmente llega a producirse.

Con una oferta limitada, hipotecas aún activas y zonas altamente demandadas marcando máximos históricos, el sector inmobiliario entra en la segunda mitad del año mostrando una señal inquietante para potenciales compradores y proporcionando una clara ventaja para quienes ya forman parte del mercado.