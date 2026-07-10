Díaz Ayuso entrega las llaves de 524 viviendas del Plan Vive de alquiler asequible en Boadilla del Monte

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha entregado las primeras llaves de las 524 viviendas del Plan Vive en Boadilla del Monte, en la mayor promoción de este programa entregada hasta el momento en más de una decena de municipios, y con la que el Gobierno regional alcanza los 6.419 hogares de alquiler a precio asequible, destinados de manera prioritaria a jóvenes y familias. “Es la apertura a una nueva vida, a nuevos proyectos y a nuevas oportunidades, todo lo que empieza de nuevo siempre es una aventura maravillosa”, ha asegurado Díaz Ayuso.

Como ha subrayado la jefa del Ejecutivo autonómico, la vivienda se ha convertido en un “desafío importantísimo” que no ocurre solo en España, pero sí de una manera extraordinaria porque sigue creciendo en población, y de ahí la necesidad de multiplicar la oferta.

“Eso es lo que estamos haciendo en la Comunidad de Madrid desde hace muchos años”, ha señalado Díaz Ayuso, que ha asegurado que no existen fórmulas mágicas, porque “si faltan viviendas, los precios suben”, mientras que cuando hay más oferta y se construye más, se contienen y son más asequibles. “Tenemos que estar pensando en todo tipo de familias y necesidades”, ha añadido.

Contrucciones en menos de dos años

La urbanización, ubicada en la calle Fray Bartolomé de las Casas de la localidad, está integrado por 12 edificios construidos con un sistema de edificación industrializada, que ha permitido completarlos en tan solo 22 meses. Dispone de 109 pisos de un dormitorio (45m2), 246 de dos (64 m2) y 169 de tres (86m2), de los que más de una veintena están adaptados para personas con movilidad reducida. Cuenta también con piscina y amplias zonas comunes, entre ellas una pista polideportiva, gimnasio y parque infantil, así como plazas de aparcamiento.

Boadilla del Monte se suma a las localidades que ya participan en este modelo de colaboración público-privada: Alcalá de Henares, Alcorcón, Colmenar Viejo, Getafe, Madrid, Móstoles, Navalcarnero, Pinto, San Sebastián de los Reyes, Torrejón de Ardoz y Tres Cantos.

Más de 6.200 solicitudes para esta nueva promoción

La Comunidad de Madrid abrió el pasado 11 de mayo el plazo de solicitud para acceder a una de las 524 viviendas de esta promoción de Boadilla del Monte. Desde entonces, se han registrado más de 6.200 peticiones. El proceso de adjudicación otorga prioridad a quienes acrediten haber residido o desarrollado su actividad laboral en el municipio durante, al menos, los tres últimos años. El Gobierno autonómico avanza así en su objetivo de facilitar el acceso a un hogar a miles de familias y jóvenes madrileños, beneficiando hasta la fecha a más de 15.000 personas y aumentando la oferta de alquiler asequible con 14.000 inmuebles en 26 municipios, con la previsión de finalizar a lo largo de este año alrededor de 3.200 casas.

Además del Plan Vive, el Ejecutivo regional ha desarrollado otras iniciativas en materia de vivienda protegida, como la nueva Ley de medidas urgentes, aprobada el pasado mes de junio en la Asamblea de Madrid, y con la que se prevé promover más de 18.000 nuevos pisos en los próximos cuatro años.