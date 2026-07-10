Las empresas de EEUU abandonan España: 7.800 millones desinvertidos y una tendencia alarmante

La relación económica entre España y Estados Unidos ha dado un giro inquietante en un breve espacio de tiempo.

Desde que Donald Trump asumió nuevamente la presidencia en enero de 2025, las empresas estadounidenses no solo han frenado sus inversiones, sino que han comenzado a abandonar el país en masa.

Los datos proporcionados por la Secretaría de Estado de Comercio y el Ministerio de Economía ofrecen un panorama claro: desinversiones récord, una inversión neta que cae en picado y un ambiente político que se aleja de lo que normalmente atrae capital extranjero.

Datos clave sobre la fuga de inversión

Para comprender la magnitud del fenómeno, es necesario observar tres cifras destacadas:

7.800 millones de euros desinvertidos Las empresas con sede en EEUU han sacado 7.794 millones de euros de España desde la llegada de Trump en enero de 2025, marcando el mayor volumen de salida de capital registrado hasta ahora. Esta cifra supera los 7.672 millones desinvertidos durante los cinco años previos (2020–2024), abarcando todo el mandato de Joe Biden y el último año del anterior periodo bajo Trump.

Cierres y traslados sin precedentes Los cierres de filiales y los traslados operativos por parte de firmas estadounidenses superan los 7.600 millones , superando así el total acumulado en los cinco años anteriores, cuando el clima para invertir era mucho más prometedor.

Desplome notable en la inversión neta En 2018, la inversión neta estadounidense en España alcanzó más de 7.800 millones de euros , estableciendo un récord histórico. Para 2025 ya se había debilitado, situándose “en torno a los 5.000 millones”, debido al aumento en las desinversiones. En lo que llevamos del año 2026, la cifra es alarmantemente negativa: –1.976,25 millones de euros en inversión neta.



Primer trimestre de 2026: un punto crítico

El comienzo del año 2026 evidencia cómo esta tendencia se ha intensificado:

Las desinversiones estadounidenses han aumentado un asombroso 533,87 % entre enero y marzo comparado con el mismo periodo del año anterior, alcanzando los 3.335,4 millones de euros .

han aumentado un asombroso entre enero y marzo comparado con el mismo periodo del año anterior, alcanzando los . La inversión bruta apenas ha crecido un 60,81 % , muy por debajo del ritmo acelerado con que se retira el capital.

, muy por debajo del ritmo acelerado con que se retira el capital. El resultado es devastador: la inversión neta estadounidense en España se desploma un 719,48 %, reflejándose en esos preocupantes –1.976,25 millones de euros como saldo negativo.

Esto implica que las empresas estadounidenses están retirando significativamente más dinero del que están invirtiendo. Y lo están haciendo a gran velocidad.

Lo que España arriesga con Trump

El asunto va más allá de las simples cifras; se trata también de estrategia.

Un artículo reciente de El Debate, titulado lo que España se está jugando con Trump: la inversión neta de EEUU en nuestro país cae un 720 % entre enero y marzo, expone claramente el riesgo: si esta tensión política persiste, podrían quedar sin efecto inversiones actuales y futuros proyectos valorados hasta en 140.000 millones de euros, tanto en bolsa como en sectores productivos, según estimaciones publicadas por otros medios económicos.

Algunos puntos críticos para España son:

Menos capital para impulsar el crecimiento Desde 2020, las empresas estadounidenses han inyectado 45.614 millones en nuestro país; sin embargo, las desinversiones alcanzan ya los 15.400 millones , creando una proporción cada vez menos favorable.

Cambio drástico en el patrón inversor En 2024, las desinversiones representaban solo el 27 % del flujo total; mientras tanto, la entrada neta era del 72 %. En cambio, para 2025 esa tendencia se dio vuelta: la salida neta ascendió al 44 % y la entrada disminuyó al 56 %.

Impacto sectorial evidente Informes recientes indican que sectores como tecnología y centros de datos han perdido atractivo frente a ocio y deporte, que lideraron las inversiones brutas durante este último periodo con más de 800 millones . Además, existe incertidumbre sobre las exportaciones relacionadas con bienes industriales, alimentación y farmacéuticas; negocios valorados hasta en 16.700 millones podrían verse afectados según advertencias recogidas por medios especializados .



La dimensión política y diplomática

El clima político no ayuda.

Las últimas semanas han estado marcadas por:

Declaraciones realizadas por Trump , quien anunció su intención de “cortar todo intercambio comercial con España ” tras el rechazo del Gobierno a permitir bases militares españolas para una ofensiva contra Irán .

, quien anunció su intención de “cortar todo intercambio comercial con ” tras el rechazo del Gobierno a permitir bases militares españolas para una ofensiva contra . Un evidente deterioro en las relaciones entre la administración estadounidense y el Gobierno encabezado por Pedro Sánchez, vinculado directamente por varios medios a esta escalada en desinversiones y al aumento del 533 % registrado en salidas .

Aunque aún no se ha formalizado una ruptura comercial total —ni sería fácil desde una perspectiva jurídica o económica—, el mensaje político resulta lo suficientemente contundente como para llevar a grandes compañías y fondos a reconsiderar su exposición a España .

Una advertencia seria para la política económica española

Este movimiento ocurre justo cuando la inversión extranjera neta está cayendo un preocupante 17 % entre todos los países, siendo Estados Unidos una fuente clave para muchos sectores estratégicos .

Si esta combinación letal entre tensión política y fuga inversora persiste, España podría perder una pieza crucial dentro su ecosistema económico: grandes multinacionales estadounidenses que durante años consideraron al país como una plataforma estable dentro de la Unión Europea.

Ahora queda por ver si nuestra política económica y diplomática será capaz de detener esta fuga antes que se convierta en una ruptura estructural.

Fuentes: