Atraco brutal a los pensionistas

Los pensionistas cobran más… pero también pagan cada vez más impuestos.

Los datos de la Agencia Tributaria muestran que las rentas sujetas a retención de los pensionistas pasaron de 29.824 millones de euros en el primer trimestre de 2018 a 46.789 millones en el mismo periodo de 2026. Es un incremento del 56,9%.

Sin embargo, las retenciones practicadas sobre esas pensiones crecieron mucho más: de 2.317 millones a 5.050 millones de euros, lo que supone un aumento del 118%. Como consecuencia, el tipo medio efectivo de retención ha pasado del 7,8% al 10,8%, un incremento cercano al 39%. Estos datos reflejan que el crecimiento de la recaudación del IRPF sobre las pensiones ha sido muy superior al incremento de las propias rentas sometidas a retención.

El debate es evidente. Las pensiones se han revalorizado para mantener el poder adquisitivo frente a la inflación, pero al mismo tiempo una parte creciente de esa mejora vuelve al Estado a través del IRPF.

La cuestión es si este efecto responde al diseño actual del impuesto o si debería revisarse para evitar que una parte importante de las revalorizaciones termine aumentando la carga fiscal sobre millones de pensionistas.

Todos los datos utilizados en este vídeo proceden de la Agencia Tributaria.