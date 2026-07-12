El crack del 29 y las lecciones que la economía mundial no debería olvidar

El jueves 24 de octubre de 1929, conocido en la historia financiera como el Jueves Negro, las cotizaciones de la Bolsa de Nueva York comenzaron a caer de forma vertiginosa.

Los inversores, presas del pánico, intentaron vender simultáneamente lo que pocos días antes consideraban el activo más seguro del mundo. El lunes 28 y el martes 29 de octubre, el colapso se completó con caídas de entre el 12 y el 13% en un solo día.

En menos de una semana, el mercado había perdido más de 30.000 millones de dólares, una cifra que superaba todo el gasto del Gobierno americano durante la Primera Guerra Mundial.

Lo que siguió no fue simplemente una corrección de mercado. Fue la Gran Depresión: una década de desempleo masivo, quiebras bancarias en cadena, deflación y sufrimiento humano a una escala que transformó para siempre la relación entre el Estado, la economía y los ciudadanos.

Y casi un siglo después, en un mundo donde la deuda pública global supera el 100% del PIB mundial, donde la banca en la sombra mueve decenas de billones sin supervisión adecuada y donde las tensiones geopolíticas reconfiguran el comercio internacional, las lecciones de 1929 son más relevantes que nunca.

Lo que realmente ocurrió en 1929: más que un crash bursátil

El error más común al hablar del crack del 29 es tratarlo como si el colapso bursátil fuera la causa de la Gran Depresión. La realidad es más compleja y más instructiva.

La Bolsa de Nueva York había vivido en los años veinte una de las expansiones especulativas más extraordinarias de la historia moderna. Entre 1920 y 1929, el índice Dow Jones se multiplicó por seis. Los americanos de clase media compraban acciones a crédito, poniendo solo el 10% del valor de la inversión y financiando el resto con préstamos. Los bancos prestaban alegremente para financiar esa especulación. Los reguladores miraban hacia otro lado. Y los economistas más respetados de la época, incluido Irving Fisher, declaraban apenas semanas antes del crash que las acciones habían alcanzado «un nivel permanentemente alto».

Pero la bolsa era solo el síntoma más visible de desequilibrios mucho más profundos. La economía americana de los años veinte vivía sobre una base de sobreendeudamiento generalizado: los agricultores habían tomado préstamos para comprar maquinaria que ya no podían pagar, los consumidores compraban frigoríficos y automóviles a plazos, y el sector inmobiliario en Florida había vivido su propia burbuja que había comenzado a desinflarse antes incluso del crash bursátil.

Cuando la bolsa cayó, el efecto fue una cadena de destrucción: los inversores endeudados tuvieron que vender activos para cubrir sus márgenes, lo que deprimió más los precios, lo que produjo más ventas forzadas, en el ciclo deflacionario más devastador del siglo XX. Los bancos, expuestos a esos préstamos imposibles de recuperar, comenzaron a quebrar. Entre 1929 y 1933, quebraron más de 9.000 bancos americanos, borrando los ahorros de millones de depositantes. El desempleo en Estados Unidos pasó del 3% al 25% en cuatro años.

El error más grave no fue el crack en sí. Fue la respuesta política. La Reserva Federal, en lugar de inyectar liquidez para amortiguar el shock, subió los tipos de interés en 1931 para defender el patrón oro. El Gobierno Hoover subió impuestos en 1932, en plena recesión, para equilibrar el presupuesto. Y el mundo adoptó aranceles proteccionistas que destruyeron el comercio internacional, convirtiendo una crisis financiera en una depresión global.

Las lecciones que Keynes, Friedman y Bernanke extrajeron

La Gran Depresión produjo tres revoluciones intelectuales en economía que siguen siendo la base del pensamiento económico contemporáneo.

John Maynard Keynes concluyó que los mercados no se autocorrigen automáticamente y que en momentos de crisis severa el Estado debe actuar como demandante de último recurso, gastando aunque eso implique déficit público. Su Teoría General de 1936 fue la respuesta teórica a la depresión y el fundamento del New Deal de Roosevelt y de prácticamente toda la política fiscal del siglo XX.

Milton Friedman y Anna Schwartz, en su monumental Historia Monetaria de los Estados Unidos publicada en 1963, llegaron a una conclusión diferente pero igualmente influyente: la Gran Depresión fue causada principalmente por los errores de la Reserva Federal, que permitió que la oferta monetaria se contrajera un 33% entre 1929 y 1933. La lección era que los bancos centrales tenían la responsabilidad de mantener la liquidez en los momentos de crisis.

Ben Bernanke, que estudió la depresión durante toda su carrera académica antes de convertirse en presidente de la Fed, sintetizó ambas visiones. Cuando llegó la crisis financiera de 2008, Bernanke aplicó exactamente las lecciones de 1929 al revés: inyectó liquidez masiva, rescató bancos y coordinó con el Gobierno políticas fiscales expansivas. El resultado fue una recesión grave pero no una segunda Gran Depresión. En su discurso de despedida a Friedman, Bernanke había dicho: «Tenías razón. Lo hicimos. Lo sentimos. Pero gracias a ti no lo volveremos a hacer».

Los cuatro errores que se repiten en cada gran crisis

El análisis histórico de las grandes crisis financieras, desde 1929 hasta la de 2008 pasando por la crisis japonesa de los años noventa, el colapso asiático de 1997 y la crisis del Long-Term Capital Management en 1998, revela un patrón de cuatro errores que se repiten con una consistencia que resulta desconcertante dado lo bien documentados que están.

El exceso de apalancamiento es el primero y el más universal. Cuando los tipos de interés son bajos durante períodos prolongados, los actores económicos se endeudan más de lo que pueden sostener si las condiciones cambian. Los beneficios del apalancamiento se concentran en los años de expansión; las pérdidas se socializan en la crisis.

La regulación insuficiente es el segundo. Los reguladores tienden a ser capturados por la industria que supervisan durante los períodos de bonanza y a llegar tarde a las innovaciones financieras que crean nuevos riesgos. Los CDO y los credit default swaps que estuvieron en el centro de la crisis de 2008 eran instrumentos que los reguladores nunca comprendieron completamente antes de que el sistema colapsara.

La confianza desmedida es el tercero y posiblemente el más peligroso psicológicamente. El economista Hyman Minsky lo formuló con precisión: «la estabilidad genera inestabilidad». Cuando los períodos de bonanza se prolongan, los actores económicos empiezan a asumir que los buenos tiempos son permanentes, que «esta vez es distinto», y toman riesgos que en otras circunstancias nunca tomarían.

La respuesta tardía es el cuarto. Los políticos y los bancos centrales suelen reaccionar a las crisis con un retraso que amplifica el daño. En 1929, la Fed tardó demasiado en actuar y luego actuó en la dirección equivocada. En la crisis del euro de 2010-2012, el BCE tardó dos años en pronunciar las palabras que detuvieron la especulación contra la deuda periférica europea: el «whatever it takes» de Mario Draghi.

El mundo en 2026: ¿estamos repitiendo los errores?

El FMI y el Banco Mundial llevan meses lanzando advertencias sobre la acumulación de riesgos en el sistema financiero global que tienen una inquietante resonancia con los análisis pre-crisis de otras épocas.

La deuda pública global ha alcanzado niveles sin precedente en tiempos de paz. La deuda de los países del G7 supera en muchos casos el 100% del PIB, con Japón cerca del 260%, Italia por encima del 140% y Estados Unidos superando el 120%. A diferencia de los años treinta, hoy los bancos centrales tienen la capacidad de monetizar esa deuda, pero esa capacidad tiene sus propios límites inflacionarios.

La banca en la sombra, el conjunto de fondos de inversión, fondos de pensiones, plataformas de préstamos digitales y otros intermediarios financieros que operan fuera del sistema bancario regulado, mueve hoy más de 60 billones de dólares a nivel global según el Consejo de Estabilidad Financiera. Es un sistema que, por definición, opera con menos supervisión que la banca tradicional y que en momentos de tensión puede convertirse en una fuente de contagio difícil de contener.

Las tensiones geopolíticas están fragmentando el sistema comercial global de una forma que recuerda a las guerras arancelarias de los años treinta. La guerra entre Rusia y Ucrania, el conflicto entre Irán e Israel y la tensión entre Estados Unidos y China por el control de las cadenas de suministro de semiconductores están produciendo una desglobalización parcial cuyos efectos sobre el crecimiento y la inflación son difíciles de calibrar.

El cambio climático añade una dimensión que no existía en el análisis económico de 1929 pero que los economistas contemporáneos reconocen como potencialmente sistémica: los activos financieros vinculados a combustibles fósiles pueden perder valor rápidamente si las políticas climáticas se aceleran, produciendo lo que algunos llaman el «momento Minsky climático».

¿Cuándo llegará la próxima gran crisis?

La pregunta más frecuente y la más imposible de responder con precisión. Quien afirme tener la fecha exacta está especulando, no analizando. Lo que sí puede decirse con fundamento es cuáles son los escenarios más plausibles de detonación.

El primero es una crisis de deuda soberana en algún país desarrollado. Los niveles actuales de deuda pública son manejables mientras los tipos de interés permanezcan en niveles razonables y mientras los mercados confíen en la capacidad de repago. Si esa confianza se quiebra en un país grande del G7, el contagio podría ser rápido.

El segundo es una crisis de liquidez en la banca en la sombra. El colapso de algunos fondos de inversión vinculados a Silicon Valley Bank en 2023 fue una señal de advertencia que el sistema absorbió con relativa facilidad. Un evento similar pero de mayor escala podría ser más difícil de contener.

El tercero es un choque geopolítico de magnitud suficiente para interrumpir las cadenas de suministro globales o para provocar una crisis energética comparable a la de 1973, pero amplificada por la mayor integración financiera del mundo actual.

El cuarto, el más perturbador precisamente porque es el menos convencional, es una crisis climática con efecto dominó financiero: un evento climático extremo suficientemente grande para quebrar aseguradoras, devaluar activos inmobiliarios costeros o agrícolas y producir un «momento Minsky» verde que los modelos de riesgo actuales no han incorporado completamente.

Lo que diferencia el presente de 1929

Hay razones para el optimismo relativo, aunque no para la complacencia. El mundo de 2026 tiene herramientas que no existían en 1929. Los bancos centrales saben que no deben contraer la oferta monetaria en una crisis: lo aprendieron de Friedman y lo aplicaron en 2008 y en 2020. Los sistemas de garantía de depósitos protegen a los ahorradores de los pánicos bancarios que en los años treinta arruinaron a millones de familias. Y la coordinación internacional, aunque imperfecta, es infinitamente superior a la del período de entreguerras.

Pero esas herramientas también tienen sus límites. La monetización de la deuda produce inflación si se usa en exceso. Los rescates bancarios producen riesgo moral. Y la coordinación internacional se erosiona exactamente en los momentos de mayor tensión geopolítica, que son también los momentos en que más se necesita.

La curiosidad que lo dice todo

La Gran Depresión no solo dejó su huella en los mercados. También produjo la Glass-Steagall Act de 1933, que separó la banca comercial de la banca de inversión para evitar que los ahorros de los depositantes se usaran para la especulación. Esa ley estuvo vigente durante 66 años. Fue derogada en 1999, durante el gobierno de Clinton, bajo la presión del lobby financiero que argumentaba que los mercados modernos podían regularse solos.

Nueve años después, el sistema financiero americano colapsó por exactamente las mismas razones que la Glass-Steagall había intentado prevenir.

Las crisis no repiten exactamente los mismos patrones. Pero siempre dan avisos que, en retrospectiva, resultan perfectamente legibles.

El problema no es que no sepamos leerlos.

El problema es que preferimos no hacerlo cuando todo va bien.