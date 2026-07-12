Las inversiones públicas caen un 9% pese a un gasto de 135.000 millones

El paradójico desequilibrio presupuestario

La Intervención General de la Administración del Estado publicó a finales de junio datos reveladores sobre el déficit de la Administración Central. Los ingresos públicos crecieron un 7%, mientras que los gastos se incrementaron un 9%, provocando que el déficit se disparara un 31%. Lo sorprendente: en ese escenario de expansión del gasto, las inversiones públicas decrecieron un 9%.

La pregunta resulta inevitable: ¿a dónde van los 135.000 millones de euros de gasto si no se destinan a inversión productiva?

Lo cuenta todo José Ramón Riera, prestigioso economista, en La Retaguardia de Periodista Digital.

El peso de la deuda y los intereses

Una parte significativa se destina al servicio de la deuda. El pago de intereses alcanzó los 15.000 millones de euros, con un incremento del 13-14% respecto al periodo anterior. Sin embargo, la amortización efectiva de deuda sigue siendo testimonial. Como señalan los expertos, ningún gobierno suele amortizar deuda de forma sustancial: la estrategia consiste en renegociarla, trasladando la deuda a corto plazo hacia el medio plazo, y la de medio hacia el largo plazo, dejando el problema para administraciones futuras.

La contribución creciente a la Unión Europea

Otro destino crucial del gasto es el incremento de las aportaciones a la Unión Europea, que han crecido un 42%. Este aumento no es casual: la UE se financia mediante el 0,9% de la Renta Nacional Bruta y el 0,9% del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Cuando el PIB nominal crece impulsado por la inflación, ese 0,9% calculado sobre una base mayor se traduce automáticamente en mayores pagos a Bruselas. Paralelamente, si la recaudación por IVA aumenta un 10% debido al incremento de precios, ese 0,9% adicional también se transfiere a la UE. El resultado: un crecimiento del 42% en las contribuciones europeas que absorbe recursos que podrían destinarse a inversión nacional.

Un modelo insostenible

El análisis de las cifras revela un patrón preocupante: mientras los gastos corrientes y las obligaciones financieras se disparan, la inversión productiva que podría impulsar el crecimiento futuro se contrae. Un modelo presupuestario donde el déficit crece al 31% pero las inversiones caen un 9% plantea serias dudas sobre la sostenibilidad y la orientación estratégica de las finanzas públicas españolas.