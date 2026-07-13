La Comunidad de Madrid refuerza su Metro con una ambiciosa renovación de vías y trenes

La Comunidad de Madrid ha dado luz verde a una inversión superior a los 13 millones de euros con el objetivo de modernizar la red de Metro y garantizar su correcto funcionamiento a largo plazo. La iniciativa incluye tanto la renovación de cientos de kilómetros de vía como el refuerzo del mantenimiento de los trenes.

Del total previsto, más de 10 millones de euros se destinarán a la adquisición de más de 9.000 barras de carril, que permitirán sustituir tramos deteriorados por el uso continuo. En conjunto, esta actuación abarca cerca de 163 kilómetros de vía, una intervención clave para mantener la seguridad y la calidad del servicio.

Estos trabajos forman parte de un plan de mantenimiento preventivo que se ejecuta de forma habitual en el suburbano madrileño. Las labores se desarrollan durante la noche, fuera del horario de servicio, para evitar cualquier impacto en los usuarios.

El carril, pieza fundamental de la infraestructura ferroviaria, soporta el tránsito constante de trenes y resulta esencial para garantizar trayectos estables y seguros. Su renovación periódica permite alargar la vida útil de la red y mantener elevados estándares de fiabilidad.

Actualmente, el Metro de Madrid dispone de una extensa red que suma casi 300 kilómetros de vía doble, además de tramos adicionales en túneles técnicos y zonas de maniobra, así como en depósitos y cocheras.

A esta actuación se suma otra inversión de 3,2 millones de euros destinada al mantenimiento del material móvil. Este contrato contempla el suministro de repuestos específicos para los trenes durante un periodo de 15 meses, con el fin de asegurar su correcto funcionamiento y disponibilidad.

Con este conjunto de medidas, el Ejecutivo regional busca reforzar la calidad del servicio que utiliza cada año más de 700 millones de viajeros, consolidando el Metro como uno de los principales pilares del transporte público en la región.