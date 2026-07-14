La disputa de las cifras: lo que revela la regularización masiva de inmigrantes

La controversia en torno a la política migratoria en España ha aumentado considerablemente desde que altos funcionarios de Extranjería advirtieron que el sistema podría «quebrar» debido al alto volumen de reagrupaciones familiares que derivan de la regularización extraordinaria promovida por el Gobierno, tal como revela El Mundo en su investigación sobre una estimación interna que habla de 3 millones de personas implicadas, incluyendo familiares dependientes en el proceso de obtención de papeles que comenzó en abril. Esta advertencia se produce en un momento crítico, cuando la regularización exprés, destinada a sacar de la invisibilidad administrativa a cientos de miles de migrantes, se acerca a su fase culminante tras recibir más de un millón de solicitudes, cifra que supera con creces las expectativas iniciales.

Mientras tanto, el Ejecutivo argumenta que no es sostenible una sociedad que mantenga a un número tan amplio de personas atrapadas en la precariedad y al margen de la economía formal, en contraposición a la Policía, que señala el riesgo de un colapso operativo y de tensiones en los servicios públicos. Este enfrentamiento de opiniones se convierte en un factor determinante para el futuro del modelo de integración en España.

Qué reporta realmente la Policía y qué cifras aporta el Gobierno

De acuerdo con la información proporcionada por El Mundo, los mandos policiales de Extranjería estiman que el impacto total de la regularización y las reagrupaciones familiares podría llegar a 3 millones de personas, contando tanto a los solicitantes directos como a sus familiares en cadena. Esta cifra no es un dato oficial que se haya publicado, sino más bien un cálculo interno destinado a dimensionar la carga de trabajo y la presión sobre el sistema.

Por otro lado, los números reconocidos públicamente son mucho más conservadores:

Desde el comienzo, el Gobierno habló de unos 500.000 inmigrantes en situación irregular que podrían beneficiarse directamente del decreto.

en situación irregular que podrían beneficiarse directamente del decreto. Funcas, por su parte, estima que para enero de 2025 habrá 840.000 personas en situación administrativa irregular.

en situación administrativa irregular. A mediados de junio, el Ejecutivo admitió tener registradas 900.000 solicitudes , y al final del proceso, fuentes gubernamentales confirmaron alrededor de 1,2 millones de peticiones de regularización.

, y al final del proceso, fuentes gubernamentales confirmaron alrededor de de regularización. Además, el mismo Gobierno subraya que ya hay 3,5 millones de extranjeros cotizando a la Seguridad Social en España, una cifra que crece en aproximadamente 200.000 cada año desde hace cinco años.

La disparidad entre los 500.000 inicialmente estimados, el millón de solicitudes reales y los 3 millones calculados por la Policía se puede explicar por tres factores clave:

Regularización de personas que ya residen en situación irregular o que han solicitado asilo. Extensión automática de derechos de residencia a hijos menores y familiares dependientes de quienes se regularizan. Expectativas de reagrupaciones familiares posteriores aprovechando la nueva situación legal de los titulares.

Así, no solo se discute el decreto en sí, sino también la posible onda expansiva demográfica y administrativa que podría generar.

Cómo opera la regularización extraordinaria y qué la hace tan crítica

El diseño del decreto se basa en una lógica clara: reconocer la realidad de cientos de miles de personas que ya habitan en España, trabajan en la economía sumergida y utilizan servicios públicos sin un marco normativo estable. Para acceder a la regularización, se requieren, entre otros requisitos:

Haber residido en España antes del 31 de diciembre de 2025 .

antes del . Acreditar una permanencia continuada de al menos cinco meses en el momento de la solicitud.

en el momento de la solicitud. No tener antecedentes penales ni constituir una amenaza para el orden público o la seguridad.

Demostrar:

– Haber trabajado previamente en España, o

– Tener una unidad familiar con hijos menores, mayores con discapacidad o ascendientes de primer grado, o

– Encontrarse en una situación de vulnerabilidad comprobada por organizaciones sociales.

La inscripción puede hacerse de forma telemática en cualquier momento o de manera presencial en oficinas de Extranjería y Seguridad Social que están disponibles en ciudades como Madrid, Alicante, Valencia, Almería y Murcia, siempre con cita previa y acceso mediante el sistema Cl@ve o a través del teléfono 060. Desde que se admite la solicitud a trámite, la persona queda autorizada para residir y trabajar en cualquier sector, se le asigna un número de Seguridad Social y se suspenden las órdenes de retorno por razones administrativas.

Los permisos de residencia tienen una duración inicial de un año, que puede extenderse a cinco años en el caso de menores. La idea es que, al finalizar ese periodo, puedan acceder a la regularización ordinaria, integrándose en el régimen general de extranjería.

Esta estructura legal, diseñada para proporcionar seguridad jurídica, genera dos efectos estructurales:

Carga institucional :

: – Procesamiento de cientos de miles de expedientes en un plazo de tres meses.

– Verificación de documentos, antecedentes penales en diferentes países y certificados de vulnerabilidad.

– Manejo de reagrupaciones y renovaciones futuras.

Impacto económico :

: – Incorporación de nuevos cotizantes y contribuyentes al sistema fiscal y de Seguridad Social.

– Disminución de la economía sumergida en sectores como cuidados, hostelería, agricultura o logística.

Este último aspecto es el gran argumento del Gobierno: transformar la irregularidad en empleo formal y cotizaciones, en un país con un envejecimiento acelerado y presión sobre las pensiones.

Beneficios esperados y temores sobre el colapso del sistema

En el ámbito económico, diversos estudios sugieren que la regularización podría resultar en:

Un refuerzo de ingresos públicos: más personas que cotizan y pagan impuestos.

públicos: más personas que cotizan y pagan impuestos. Un apoyo ante la caída demográfica y la creciente necesidad de mano de obra en sectores de baja cualificación.

Un mecanismo para mitigar la explotación laboral y mejorar la productividad al sacar a los trabajadores de la informalidad.

Sin embargo, surgen preocupaciones:

Mandos de Extranjería advierten que la acumulación de expedientes, junto con las reagrupaciones, podría desbordar oficinas y sistemas de gestión, causando retrasos y frustración tanto a migrantes como al resto de la ciudadanía.

Existe el temor a un aumento inmediato de la demanda de vivienda, sanidad y educación en barrios ya saturados, si no se acompaña de inversión adecuada y planificación territorial.

Se señala el riesgo de que una iniciativa necesaria, pero mal concebida y peor ejecutada, socave la confianza en la capacidad del Estado para gestionar grandes procesos administrativos complejos.

La clave, en términos de sostenibilidad, no está solo en cuántas personas logran regularizarse, sino en cómo se integran:

¿Se incorporarán mayoritariamente en empleo formal o caerán en nuevos nichos de precariedad?

¿Habrá una verdadera coordinación entre Policía Nacional , servicios sociales, comunidades autónomas y ayuntamientos?

, servicios sociales, comunidades autónomas y ayuntamientos? ¿Se reforzarán escuelas, centros de salud y políticas de vivienda en aquellas áreas donde se concentran los migrantes?

Ahí se define si el sistema se «quiebra» o si la regularización se transforma en un motor de cohesión.

Curiosidades y paradojas del actual debate migratorio

La polémica deja al descubierto algunas paradojas interesantes:

España ha registrado menos llegadas irregulares recientes (una caída del 42 % en 2025 y del 61 % en parte de 2026 respecto al año anterior), justo en el momento en que se aprueba la regularización más ambiciosa de su historia.

(una caída del 42 % en 2025 y del 61 % en parte de 2026 respecto al año anterior), justo en el momento en que se aprueba la regularización más ambiciosa de su historia. El Gobierno estimó 500.000 beneficiarios pero ha tenido más de 1,2 millones de solicitudes , una disparidad que muestra lo complicado que es medir la irregularidad.

pero ha tenido más de , una disparidad que muestra lo complicado que es medir la irregularidad. Mientras otros países endurecen sus fronteras, España se posiciona a nivel internacional como un caso singular con un decreto que el propio Pedro Sánchez defiende como “moral y pragmático” ante la intolerable precariedad de quienes habitan sin papeles.

En última instancia, la tensión entre las cifras policiales y los cálculos económicos va más allá de simples números: se trata de definir qué tipo de sociedad aspira a ser España, al observar esos tres millones de vidas que ahora se mueven entre el temor de quedar excluidas y la esperanza de finalmente pertenecer.