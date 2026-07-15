Por cada euro que crece el PIB, la deuda crece casi 7

📉 Hemos analizado la evolución de la deuda de la Administración General del Estado desde 2018 hasta abril de 2026 con datos oficiales del Banco de España y Eurostat. Los resultados son demoledores.

📊 Los datos:

🔴 Deuda AGE en 2018: 1,14 billones de euros.

🔴 Deuda AGE en abril de 2026: 1,75 billones de euros.

🔴 Incremento: 608.366 millones de euros más. Un 53,2%.

👤 En deuda per cápita: 2018: 24.508 € por habitante. Abril 2026: 35.653 € por habitante. Incremento: 11.144 € más por cada español. 👉 Mientras tanto, la población ha crecido un 5,3% (2,5 millones de personas más). Es decir, somos más, pero debemos muchísimo más de lo que crecemos.

🧾 El dato más revelador: El PIB per cápita ha crecido en 1.640 € en este periodo. La deuda per cápita ha crecido en 11.144 €. Por cada euro que crece la riqueza, la deuda crece casi 7. Eso no es crecimiento. Eso es hipotecar el futuro. 🚨 Solo en 2025, la deuda ha aumentado en 82.932 millones de euros. Y en los primeros cuatro meses de 2026, ya llevamos otros 32.224 millones más.

🇪🇸 ¿A dónde va todo ese dinero? ¿Qué estamos financiando con esa deuda? ¿Mejores servicios públicos? ¿Mejores infraestructuras?

Los datos dicen que no. Cada español es hoy casi 9.500 € más pobre en términos netos de lo que era antes de que llegara este Gobierno. En este vídeo te explico todo lo que está ocurriendo y lo que puede venir.

💬 ¿Qué opinas? ¿Es sostenible seguir endeudándonos a este ritmo? Déjame tu opinión en los comentarios.