La ‘gran opa de la IA’ reaviva el debate sobre Wall Street: la salida de Anthropic y OpenAI presiona a SpaceX

La nueva ola de OPV de la inteligencia artificial ha llegado con fuerza al debate financiero. Anthropic y OpenAI están posicionándose como dos de los nombres que pueden generar tanto capital como inquietud en Wall Street, justo cuando la tecnología vuelve a acaparar la atención en el ámbito bursátil.

El panorama de estas salidas a bolsa se presenta con un cóctel de expectativa y precaución. Anthropic ya ha presentado de manera confidencial su solicitud para cotizar, mientras que OpenAI ha seguido pasos similares. Bloomberg y Reuters señalan que las valoraciones de OpenAI podrían superar los 850.000 millones de dólares, mientras que Anthropic podría rondar casi el billón.

La clave del asunto no reside únicamente en el titular. El enfoque principal es el tamaño de estas valoraciones. Si estas OPV entran al mercado con cifras tan elevadas, el impacto en índices, flujos y referencias de precios podría ser significativo, especialmente en un Nasdaq que ya está bastante concentrado en valores relacionados con la inteligencia artificial.

Y no es solo el debut bursátil lo que podría generar efectos colaterales. Diversos análisis advierten que una oleada simultánea de grandes OPV podría absorber liquidez, forzar ajustes en fondos indexados y aumentar la volatilidad en las acciones que hoy dominan la narrativa de la IA. Para los inversores, esto tiene más peso que la euforia del primer día.

Además, hay una lectura competitiva a considerar. SpaceX, OpenAI y Anthropic están en una carrera por establecer su narrativa y atrapar capital que podría reconfigurar el listado de las empresas privadas más valiosas del mundo. No quiere decir que una vaya a «destronar» a otra de inmediato, pero sí que el mercado empieza a reorganizar sus principales apuestas tecnológicas bajo una lógica diferente.

Qué puede suceder con las acciones de IA

Es fundamental diferenciar entre relato y precio. Las grandes OPV de IA suelen aumentar el interés por todo el sector, pero también obligan a discernir entre empresas que ya generan ingresos, tienen caja y beneficios, y aquellas que dependen únicamente de expectativas. Morgan Stanley ha detectado ya que un mayor número de firmas en EE. UU. comienza a reportar beneficios reales asociados a la IA, sustentando la teoría a largo plazo, aunque no elimina el riesgo de sobrevaloración.

Para el inversor en bolsa, el mensaje es claro:

No seguir la corriente del debut si la valoración inicial refleja un escenario ideal.

si la valoración inicial refleja un escenario ideal. Estar atento al free float , ya que una oferta limitada puede generar movimientos bruscos en los primeros meses.

, ya que una oferta limitada puede generar movimientos bruscos en los primeros meses. Evaluar ingresos y márgenes frente a la capitalización, no solo en relación al relato de crecimiento.

frente a la capitalización, no solo en relación al relato de crecimiento. Distinguir entre infraestructura y software , pues no todos los segmentos de la IA cotizan con el mismo riesgo.

, pues no todos los segmentos de la IA cotizan con el mismo riesgo. Evitar la concentración en pocas empresas, especialmente si el Nasdaq sigue ascendiendo.

En el ámbito del análisis de acciones, las oportunidades podrían hallarse más en los proveedores de chips, centros de datos, servicios en la nube y electricidad que en las OPV más llamativas. Ese es el foco donde muchos gestores buscan entrar al ciclo sin pagar de más por la historia principal.

Tendencias financieras: concentración, rotación y ansiedad

La tendencia de fondo sigue siendo la misma: los capitales buscan crecimiento, pero empiezan a exigir pruebas de rentabilidad. XTB y Pepperstone coinciden en que la IA sostiene el mercado; sin embargo, las dudas en torno a la sostenibilidad de algunas valoraciones y la velocidad real de monetización están en aumento.

Esto podría plantear una rotación. Si las megasalidas a bolsa concentran demasiado en el sector tecnológico, es posible que parte del mercado busque refugio en sectores con una visibilidad de beneficios más clara, como salud, consumo básico o acciones de dividendo. No se trataría de un cambio de ciclo abrupto, sino de una corrección en las expectativas.

Para quienes buscan diversificación, la lección es práctica: es recomendable combinar crecimiento con solidez financiera. JPMorgan enfatiza la importancia de diversificar geográficamente y no concentrarse demasiado en una sola temática, por potente que parezca. En este ambiente, una cartera centrada exclusivamente en IA puede experimentar un rápido ascenso, pero también caer estrepitosamente cuando el mercado deja de premiar la narrativa.

Dividendos y beneficios: el filtro que separa moda de negocio

La parte menos atractiva, pero más valiosa, se refiere a dividendos y beneficios. Las grandes historias en el sector de la IA rara vez ofrecen rentabilidad por dividendo en sus inicios; por lo tanto, el inversor que busque flujo de caja tendrá que mirar más allá de los casos más visibles. Esto no quita interés al sector; simplemente requiere una selección más cuidadosa.

De hecho, el mercado parece premiar cada vez más a aquellas empresas que demuestran beneficios tangibles gracias a la IA, no solo promesas vacías. En este sentido, las tecnológicas maduras y algunas compañías industriales o de servicios con capacidad para monetizar ya encajan de manera más adecuada. Las OPV de Anthropic y OpenAI pueden dar el tono, pero el capital serio se dirigirá hacia negocios que transformen la innovación en ingresos.

Para quienes deseen posicionarse sin correr demasiados riesgos, un enfoque sensato podría basarse en tres premisas:

Priorizar la calidad , no solamente el crecimiento.

, no solamente el crecimiento. Buscar visibilidad en los beneficios .

. Aprovechar las correcciones para realizar compras, en lugar de perseguir picos.

Entre tanto ruido, Wall Street sigue girando en torno a la IA, pero cada vez presta mayor atención a quién realmente genera dinero y quién solo ofrece promesas. Este será el campo donde se decidirá la próxima gran contienda del mercado.

Como curiosidad del momento, destaca que el debate ha evolucionado en pocos meses, pasando de si la IA podría influir en la bolsa a si podría reconfigurar por completo el mapa de las mayores cotizadas y las empresas privadas más valiosas del planeta. Esta ya no es una simple anécdota; es un claro indicio del rumbo que está tomando el mercado.