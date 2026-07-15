El hermano músico de Sánchez no devolverá los 340.572 € que cobró por no pegar palo al agua: la fiscalía de su hermano no lo solicita

La Audiencia Provincial de Badajoz ha dictado una sentencia que va mucho más allá de la condena a los responsables del PSOE en Badajoz por el enchufazo al hermano del presidente.

Es un documento judicial que, leído con atención, describe con precisión quirúrgica cómo funciona el sistema de corrupción del sanchismo cuando opera a nivel local: una plaza creada a medida, una contratación que viola todos los principios de mérito y capacidad, y la sombra del presidente planeando sobre cada decisión.

La sombra de Pedro Sánchez aparece en la sentencia hasta seis veces. No como acusado. No como investigado. Sino como la figura cuya posición política explica por qué todo lo demás ocurrió como ocurrió. Los magistrados son meridianamente claros al respecto: la contratación ad hoc de David Sánchez se diseñó para una persona «ligada por lazos familiares con quien ostentaba la mayor responsabilidad en el PSOE y sería investido presidente en junio de 2018».

No hay forma de leer esa frase sin entender lo que significa. El enchufazo no fue una corruptela local aislada. Fue la traducción directa al ámbito de la Diputación de Badajoz de una lógica que el sumario del caso Leire y todos los demás expedientes del sanchismo describen con la misma coherencia: el poder de Sánchez se convierte en activo para quienes le rodean.

Lo que se ha condenado

La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado a Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la Diputación de Badajoz, por un delito de prevaricación administrativa. La sentencia declara ilegal la contratación de David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, como coordinador de actividades musicales de la Diputación con un salario de 55.000 euros anuales por un puesto de libre designación creado específicamente para él.

Los magistrados concluyen que la plaza fue diseñada a medida de David Sánchez, que su creación careció de justificación funcional real y que el proceso de selección vulneró sistemáticamente los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad que deben regir el acceso a los empleos públicos.

La prevaricación administrativa es el delito que comete el funcionario o cargo público que dicta una resolución arbitraria a sabiendas de su injusticia. Que el tribunal haya aplicado ese tipo penal a la contratación del hermano del presidente es la descripción jurídica más precisa posible de lo que en términos coloquiales se llama un enchufazo: alguien crea un puesto para alguien que no debería tener ese puesto utilizando su posición para saltarse las normas que todos los demás tienen que cumplir.

La sombra del presidente: seis menciones que lo dicen todo

Lo más significativo de la sentencia desde el punto de vista político no es la condena a Gallardo sino la forma en que los magistrados sitúan los hechos en su contexto real. Y ese contexto real incluye al hermano del presidente hasta en seis ocasiones.

La frase más demoledora es la que describe el perfil del beneficiario de la contratación irregular: una persona «ligada por lazos familiares con quien ostentaba la mayor responsabilidad en el PSOE y sería investido presidente en junio de 2018». Los magistrados no dicen que Sánchez ordenó la contratación. No tienen pruebas de eso y no lo afirman. Pero sí dejan perfectamente claro que la condición de hermano del secretario general del PSOE primero y del presidente del Gobierno después fue el elemento determinante de toda la operación.

Sin ese apellido, David Sánchez no habría tenido nunca ese puesto. La plaza no habría sido creada. El salario de 55.000 euros anuales pagados con dinero público no habría existido. Todo el edificio de la irregularidad se sostiene sobre un único pilar: ser el hermano de Pedro Sánchez.

El perfil del hermano: músico sin trabajo verificable para el puesto

David Sánchez Pérez-Castejón, conocido artísticamente como David Azagra, es músico. Eso nadie lo discute. Lo que el tribunal sí discute es que sus méritos justificaran la creación de una plaza de coordinador de actividades musicales de una diputación provincial con un salario que pocos funcionarios con décadas de carrera alcanzan.

Los magistrados analizan el currículum de David Sánchez y concluyen que la plaza fue diseñada a su medida: las funciones descritas en la convocatoria encajaban exactamente con su perfil sin que existiera una justificación funcional previa a la decisión de contratarlo. Es la definición técnica del enchufazo: primero decides a quién quieres colocar, luego diseñas el puesto para que esa persona sea la única que puede ocuparlo.

Gallardo: condenado por servir al poder que venía de Madrid

Miguel Ángel Gallardo fue durante años el presidente de la Diputación de Badajoz más poderoso de la historia reciente de esa institución y uno de los barones del PSOE extremeño con mayor influencia en el partido a nivel nacional. Su relación con Sánchez era conocida y su disposición a hacer lo que el poder central del partido requería también.

La sentencia lo condena por haber creado y adjudicado una plaza a sabiendas de que el proceso era irregular. Pero cualquier lectura honesta del fallo comprende que Gallardo no actuó en el vacío: actuó en el contexto de un partido cuya dirección nacional tenía perfectamente claro quién era David Sánchez y cuál era su relación familiar con el secretario general.

La condena a Gallardo es la condena al sistema. Y el sistema, como los magistrados dejan claro en sus seis menciones al presidente, tenía un nombre concreto en la cúspide.

El patrón que se repite

La sentencia del hermano músico es un eslabón más en la cadena de corrupción del sanchismo que los tribunales españoles están documentando con una consistencia que ya no admite la explicación de los casos aislados.

Ábalos condenado a 24 años por usar su ministerio para enriquecerse. Zapatero imputado por seis delitos por usar sus contactos presidenciales para cobrar comisiones. Begoña Gómez camino del juicio oral por usar su posición como primera dama para influir en contratos públicos. Y ahora Gallardo condenado por crear un puesto a medida del hermano del presidente.

En todos los casos el patrón es el mismo: el acceso al poder de Sánchez convertido en activo económico para quienes le rodean. Familia, amigos, colaboradores y socios que utilizan la proximidad al presidente para obtener lo que de otra forma nunca habrían podido obtener.

La diferencia entre estos casos y la corrupción ordinaria es exactamente esa proximidad. No son funcionarios que abusan de su posición por iniciativa propia. Son personas que abusan de la posición de Sánchez, con su conocimiento tácito o explícito, para beneficiarse de recursos públicos que corresponden a todos los ciudadanos.

Lo que la sentencia no dice pero implica

Los magistrados son cuidadosos en no ir más allá de lo que las pruebas disponibles permiten afirmar. Condenan a Gallardo por lo que hizo. Mencionan al presidente seis veces como contexto que explica por qué se hizo. Y dejan al lector sacar las conclusiones que la secuencia lógica de los hechos sugiere.

Esas conclusiones no son difíciles de formular: si la plaza se creó para el hermano del presidente porque era el hermano del presidente, y si quien la creó tenía una relación directa con el presidente y con la dirección del partido que él encabezaba, la pregunta sobre si el presidente tenía conocimiento de lo que ocurría en la Diputación de Badajoz con su hermano no es una pregunta retórica.

Es la pregunta que Sánchez lleva años evitando responder con la misma eficacia con que ha evitado cualquier explicación detallada sobre la situación de David Azagra en Extremadura.

La sentencia no responde esa pregunta. Pero la plantea con una claridad que ninguna nota de prensa de Ferraz puede hacer desaparecer.