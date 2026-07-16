España : Los compradores de vivienda ganan por fin peso y fomentan rebajas

El mercado inmobiliario español ha entrado en un territorio que los analistas más pesimistas de hace cinco años no habrían atrevido a predecir.

El precio medio de la vivienda en España ha alcanzado máximos históricos en el segundo trimestre de 2026, con incrementos que en las grandes ciudades y en los mercados más tensionados superan el 40% respecto a 2022 y que en términos acumulados desde que Pedro Sánchez llegó al poder en 2018 se acercan al 75%.

Para una familia española con ingresos medios, esos números no son estadísticas. Son la diferencia entre poder o no poder comprar una vivienda en el municipio donde trabajan, donde tienen familia y donde han construido su vida.

Los datos que describen la magnitud del problema

El precio medio por metro cuadrado en España ha superado los 2.100 euros a nivel nacional, pero esa cifra media oculta diferencias regionales que en los mercados más tensionados resultan directamente prohibitivas.

En Madrid capital, el precio medio supera los 4.200 euros por metro cuadrado, con distritos como Salamanca, Chamberí o Retiro que rondan o superan los 7.000 euros. Una vivienda de 80 metros cuadrados en esos distritos cuesta entre 500.000 y 600.000 euros, cifras que para una familia con dos ingresos medios combinados de 50.000 euros anuales representan más de diez veces su salario conjunto anual.

En Barcelona, la situación es similar. El precio medio de la capital catalana supera los 4.500 euros por metro cuadrado en muchas zonas, con el Eixample y los barrios de mayor demanda por encima de los 6.000 euros. El área metropolitana barcelonesa se ha extendido hacia municipios cada vez más alejados a medida que los compradores con menor capacidad económica son empujados fuera de la ciudad.

Málaga y la Costa del Sol han experimentado el mayor incremento porcentual de toda España en los últimos cuatro años, impulsadas por la demanda internacional y por el efecto del teletrabajo que ha traído compradores del norte de Europa y de Latinoamérica con poder adquisitivo muy superior al del comprador local. El precio en Málaga capital ha superado los 3.000 euros por metro cuadrado, triplicando en algunos barrios el precio de hace una década.

Valencia, Sevilla, Alicante y Palma de Mallorca completan el mapa de las ciudades donde los incrementos de precios han sido más intensos. En Baleares, el precio medio supera los 4.800 euros por metro cuadrado, con zonas de Ibiza y del suroeste de Mallorca que alcanzan precios que solo se ven en las ciudades más caras de Europa.

La brecha generacional que no para de crecer

Los datos demográficos sobre el acceso a la vivienda en propiedad describen una fractura generacional que no tiene precedente en la historia de la democracia española. Solo el 11% de los menores de 25 años son propietarios de una vivienda, frente al 78% de los mayores de 55 años.

Esa brecha no es el resultado de preferencias culturales distintas ni de una generación joven que valora el alquiler por encima de la propiedad. Es el resultado de una matemática implacable: el tiempo necesario para ahorrar el dinero suficiente para acceder a la vivienda se ha multiplicado de forma que hace imposible la propiedad para la mayoría de los jóvenes en los mercados más tensionados.

En Madrid, un trabajador con el salario medio de la ciudad, unos 2.200 euros netos mensuales, necesita ahorrar el 30% del precio de la vivienda más los gastos de compraventa antes de que el banco le conceda una hipoteca. Para una vivienda de 300.000 euros, eso equivale a aproximadamente 105.000 euros de ahorro previo. Si ese trabajador destina el 20% de su sueldo al ahorro después de pagar el alquiler, necesitaría alrededor de 20 años para acumular esa cantidad.

La edad de emancipación en España ha superado los 30 años, la más tardía de la Unión Europea junto con Italia. La proporción de jóvenes que viven con sus padres por razones económicas es la más alta del continente. Y la tasa de natalidad, que los demógrafos relacionan directamente con el acceso a una vivienda independiente, ha caído a mínimos históricos.

El alquiler: la trampa que impide el ahorro

Para quien no puede comprar, el alquiler en las grandes ciudades españolas se ha convertido en una trampa que hace imposible el ahorro necesario para acceder a la propiedad. El precio medio del alquiler en Madrid supera los 1.400 euros mensuales para un piso de dos habitaciones en zonas razonablemente bien comunicadas con el centro. En Barcelona, la cifra es similar o superior.

Con esos niveles de alquiler, un trabajador con el salario medio destina entre el 40 y el 60% de sus ingresos al arrendamiento. Lo que queda después de pagar el alquiler, la alimentación, el transporte y los gastos básicos no permite un ahorro significativo. El círculo se cierra sobre sí mismo: el alquiler consume lo que se necesitaría ahorrar para dejar de alquilar.

Los propietarios de viviendas en alquiler, por su parte, han visto cómo la rentabilidad de sus inversiones inmobiliarias crecía de forma sostenida. La Ley de Vivienda aprobada por el Gobierno de Sánchez en 2023 con el objetivo declarado de contener los precios del alquiler ha producido efectos contraproducentes en varios mercados: la limitación de precios en las zonas tensionadas ha reducido la oferta de pisos disponibles en alquiler porque muchos propietarios han preferido vender, transformar en pisos turísticos o simplemente mantener vacías sus viviendas antes que alquilar bajo un régimen de precios controlados.

La demanda internacional como factor estructural

Una de las diferencias más significativas entre el mercado inmobiliario español de 2026 y el de ciclos anteriores es el peso creciente de la demanda internacional. Los compradores extranjeros, que históricamente se concentraban en zonas turísticas y de segunda residencia, han expandido su presencia hacia las grandes ciudades en proporciones que los datos del Colegio de Registradores reflejan con claridad.

El comprador internacional, especialmente el procedente del norte de Europa, de Latinoamérica y de Estados Unidos, llega al mercado español con un poder adquisitivo muy superior al del comprador local. Un profesional americano o británico que trabaja en remoto y que percibe su salario en dólares o en libras puede pagar precios que para el trabajador español con su salario en euros resultan inalcanzables, y esa competencia asimétrica está empujando los precios al alza en los mercados más atractivos para el comprador internacional.

Los nómadas digitales, que tras la pandemia encontraron en España la combinación de clima, calidad de vida, infraestructura digital y precio relativo frente a sus ciudades de origen que buscaban, han añadido presión de demanda en mercados como Valencia, Málaga, Las Palmas y partes de Madrid y Barcelona donde la concentración de este perfil de comprador es especialmente alta.

La entrada de Marbella y la Costa del Sol en los circuitos del lujo inmobiliario internacional ha producido efectos que se extienden más allá de los propios mercados de lujo: el encarecimiento de las zonas premium empuja a los compradores de gamas medias hacia zonas antes más asequibles, que a su vez se encarecen y desplazan a los compradores locales hacia zonas cada vez más periféricas.

Las promesas incumplidas del Gobierno

Pedro Sánchez llegó al poder en 2018 con un discurso sobre la vivienda que incluía compromisos concretos: construir 100.000 viviendas públicas de alquiler asequible en la legislatura, limitar las subidas del alquiler, movilizar el parque de vivienda vacía y garantizar que ningún joven destinara más del 30% de su sueldo al alquiler.

Ocho años después, el precio de la vivienda ha subido un 75%, el precio del alquiler en las grandes ciudades ha aumentado un 60%, las 100.000 viviendas públicas siguen siendo en gran medida una promesa y el porcentaje de renta que los jóvenes destinan al alquiler en los mercados más tensionados supera el 50% en muchos casos.

La Ley de Vivienda de 2023 fue presentada como la respuesta definitiva al problema. Sus efectos han sido, en el mejor de los casos, neutros y en algunos mercados directamente negativos por la reducción de la oferta de alquiler que ha provocado. El índice de referencia para la contención de precios en zonas tensionadas ha sido impugnado judicialmente en varias comunidades autónomas y su aplicación práctica ha sido desigual.

Lo que los expertos dicen sobre el futuro

Los analistas del mercado inmobiliario no son unánimes sobre la trayectoria futura de los precios, pero tampoco hay consenso sobre una corrección significativa próxima.

Los factores estructurales que han impulsado los precios al alza no han desaparecido. La oferta de vivienda nueva en las grandes ciudades sigue siendo insuficiente para la demanda: los largos plazos de urbanización, la escasez de suelo finalista en las zonas más demandadas y los costes de construcción que han aumentado significativamente en los últimos años hacen que el ritmo de construcción no pueda compensar el crecimiento de la demanda a corto plazo.

La demografía tampoco apunta a una reducción de la demanda inminente: España sigue recibiendo flujos migratorios significativos, la demanda de hogares unipersonales crece por el envejecimiento de la población y la reactivación del turismo internacional sigue presionando los mercados de alquiler de corta duración en las ciudades más visitadas.

Lo que sí podría producir una moderación de los precios es una subida sostenida de los tipos de interés que encareciera significativamente las hipotecas, una recesión económica que redujera la demanda efectiva o una intervención regulatoria más agresiva que aumentara la oferta de vivienda asequible de forma significativa. Ninguna de esas tres condiciones está garantizada en el horizonte inmediato.

El diagnóstico que nadie quiere hacer

El problema de la vivienda en España no es un problema coyuntural que se resolverá cuando los tipos de interés bajen o cuando el ciclo económico cambie. Es un problema estructural que tiene décadas de gestación y que requiere décadas de políticas consistentes para resolverse.

España tiene un parque de vivienda pública y social que representa menos del 2% del total, frente al 20-30% que existe en Países Bajos, Austria o Dinamarca. Esa diferencia estructural no se cierra en una legislatura ni con una sola ley. Requiere un compromiso sostenido de inversión pública en vivienda asequible que ningún gobierno español de las últimas décadas ha mantenido el tiempo suficiente.

El resultado de esa ausencia de política estructural es la España inmobiliaria de 2026: un país donde comprar una vivienda cuesta el 40% más que hace cuatro años, donde los jóvenes no pueden emanciparse antes de los 30 años y donde la brecha patrimonial entre quienes tienen vivienda en propiedad y quienes no la tienen sigue creciendo con cada trimestre que pasa.

La vivienda se ha convertido en el mayor generador de desigualdad de la sociedad española contemporánea.

Y las estadísticas del segundo trimestre de 2026 confirman que la tendencia no solo no se ha revertido sino que continúa acelerándose.