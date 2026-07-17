La Agencia Tributaria se mofa del Gobierno

La Agencia Tributaria ha publicado los datos de recaudación hasta mayo de 2026 y las cifras vuelven a marcar un nuevo récord. Los ingresos tributarios alcanzan los 135.007 millones de euros, un 10,6% más que en el mismo periodo del año anterior.

El IRPF recauda ya 60.564 millones, un 9,5% más, mientras que el Impuesto sobre Sociedades crece un 65,1% y el IVA supera los 50.000 millones de euros, con un incremento del 8,8%. Pero hay un dato que llama especialmente la atención.

La propia Agencia Tributaria reconoce en su informe que el efecto acumulado hasta mayo de todas las medidas aprobadas mediante el Real Decreto-ley 7/2026, destinado a paliar las consecuencias económicas de la crisis del Estrecho de Ormuz, ha supuesto una reducción de la recaudación de solo 30 millones de euros.

Es decir, sobre unos ingresos de 135.007 millones, el impacto fiscal de esas medidas representa apenas el 0,02% de la recaudación total. Este dato abre un interesante debate sobre el alcance real de las medidas anunciadas y sobre su efecto efectivo para aliviar la carga económica de ciudadanos y empresas.

Los datos utilizados en este vídeo proceden de la Agencia Tributaria.