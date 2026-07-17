El calor extremo reabre la presión sobre la cesta de la compra

La calma en los precios de los alimentos podría ser efímera. Infobae alerta que el actual alivio en la inflación alimentaria de la eurozona no es definitivo y que el intenso calor de este verano representa un riesgo mayor en comparación con el conflicto en Irán.

La clave está en lo siguiente: los alimentos no procesados son más sensibles a las olas de calor. Las cosechas se ven afectadas rápidamente y el incremento de precios llega pronto al carrito de la compra. Para el año 2027, los especialistas consultados por Infobae prevén un aumento claro, estimando que la inflación se acercará al 3% en la eurozona.

El giro de la inflación alimentaria

El aspecto fundamental radica en el cambio de tendencia. La inflación alimentaria de la eurozona ha alcanzado su nivel más bajo en cinco años, pero esta mejora no se considera como una señal de estabilidad a largo plazo. Oxford Economics y Deutsche Bank coinciden en que la presión volverá a incrementarse el próximo año, impulsada por el clima y el traspaso a precios de los mayores costes en energía, procesado y envasado.

Las proyecciones del Eurosistema, difundidas en junio de 2026, establecen el pico de la inflación alimentaria en un 3,7% para el segundo trimestre de 2027, con una media anual del 3,5% para todo el año. Al mismo tiempo, Oxford Economics ha elevado su previsión para ese año hasta el 3%, en contraposición al 1,6% apuntado en junio de 2026.

Por qué los no procesados subirán antes

La parte más susceptible al ajuste serán los alimentos frescos y sin procesar. Según Oxford Economics, las condiciones climáticas extremas de este verano podrían añadir hasta un punto porcentual a la inflación alimentaria en 2027, y este impacto se notaría antes en productos básicos que se ven directamente expuestos a la sequía, el calor excesivo o el descenso en la productividad agrícola.

La firma consultora también estima que el encarecimiento de la energía, así como del procesamiento y el embalaje, podría sumar entre 0,5 y 0,7 puntos porcentuales adicionales a la inflación alimentaria. En esta cadena de suministro, los productos transformados responden más lentamente a las fluctuaciones, mientras que los no procesados experimentan primero las consecuencias de la oferta.

El papel de El Niño y el riesgo climático

El clima no se limita a Europa. Los economistas mencionados por Infobae indican que un fuerte episodio de El Niño podría añadir hasta un punto porcentual más a la inflación alimentaria de 2027. Esta presión adicional se alinea con una perspectiva más amplia: el problema trasciende un verano complicado, pues se trata de una serie de eventos climáticos que restringen la oferta global de alimentos.

Además, otras fuentes respaldan esta visión. Jornal de Notícias informa que las olas de calor de este verano podrían ejercer una presión alcista sobre los precios de los alimentos, superando incluso al impacto de la guerra en Irán, y que el efecto del clima se intensificaría por la influencia de El Niño. Por su parte, Euronews revela que los crecientes costes en la cadena de suministro también incrementarán los precios en 2027, siendo los alimentos frescos los que reaccionen más velozmente en comparación con los procesados.

Qué puede notar el consumidor

El impacto en el consumidor no será uniforme. Primero, los precios de frutas, verduras y otros productos frescos suelen encarecerse, ya que dependen más de la cosecha y del clima inmediato. Después, el efecto se extiende a la distribución, el procesado y el resto de la cesta de la compra, cuando los mayores costes se asientan en contratos, márgenes y logística.

Cabe mencionar que también hay un tema de calendario. Aunque la inflación pueda parecer controlada en el presente, podría acelerarse más adelante, cuando se agoten los márgenes de los stocks y empiecen a trasladsarse los daños causados por la producción. Esta fase de retraso explica por qué muchos analistas tienen la mirada puesta en 2027 como el año del repunte, y no hacia finales de 2026.

Lo que deja el aviso para 2027

La inflación alimentaria en la eurozona podría volver a situarse en torno al 3% en 2027.

en 2027. El pico pronosticado por el Eurosistema alcanza el 3,7% trimestral.

alcanza el trimestral. El calor extremo podría contribuir con hasta un punto porcentual por sí mismo.

por sí mismo. Los costes de energía, procesado y embalaje añadirían entre 0,5 y 0,7 puntos .

. Los alimentos no procesados serían los primeros en sufrir la subida.

Un detalle que conviene no perder de vista

Es relevante destacar un matiz: las previsiones no sugieren una crisis inmediata, sino una presión gradual y desigual que se notará más en los productos frescos que en los industrializados. Y esto se alinea con un patrón que el mercado ha aprendido a reconocer: cuando el calor agobia las cosechas, el cambio en la cesta se hace notar antes que los grandes índices.

Entre las curiosidades más notables, se halla el hecho de que un verano especialmente duro puede impactar más en la inflación que una tensión geopolítica breve. Por otro lado, la afectación no siempre se presenta donde el consumidor la anticipa: a menudo comienza en el campo, continúa en el transporte y termina en la etiqueta del supermercado, casi sin llamar la atención.