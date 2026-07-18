La Unión Europea exige al Gobierno Sánchez resultados reales contra la corrupción y más control sobre los altos cargos

La reciente advertencia de Bruselas ha resonado en Madrid como un diagnóstico incómodo: avances “limitados” en la lucha contra la corrupción, escasez de resultados palpables y creciente inquietud por las presiones ejercidas por el poder político sobre la judicatura.

Lo de ‘limitados’ es un eufemismo, porque son nulos.

Todo esto sucede en un contexto en el que los escándalos que envuelven al presidente Pedro Sánchez y al PSOE han elevado la temperatura del debate político y mediático.

La Comisión Europea, en su informe anual sobre el Estado de derecho, admite que el Gobierno ha presentado planes y leyes, pero recalca que la aplicación efectiva de estas normas apenas ha progresado y que la percepción de corrupción en España ha crecido notablemente en los últimos cinco años. Este desfase entre los discursos y los hechos es precisamente lo que ha convertido el informe en el nuevo centro de la batalla política.

Pensaba que la Guardia Civil se debía a España, no al ministro de turno, pero debo estar equivocado. https://t.co/q4GwCzpEh1 — Darío Madrid (@Dario_Madrid_F) July 17, 2026

Qué dice realmente Bruselas

El aviso europeo no es solo una llamada de atención retórica. El contenido de la Comisión y otros organismos internacionales presenta un patrón claro:

Avances “limitados” en las reformas anticorrupción lanzadas por el Gobierno.

en las reformas anticorrupción lanzadas por el Gobierno. Escasez de resultados tangibles en la lucha contra la corrupción de alto nivel.

en la lucha contra la corrupción de alto nivel. Persisten riesgos elevados en:

en: – la contratación pública

– la financiación de partidos

– los proyectos de infraestructuras.

Deficiencias en los mecanismos para supervisar los conflictos de intereses y las declaraciones patrimoniales de los altos funcionarios.

Por si fuera poco, Bruselas exige medidas concretas que llevan años pendientes y que aún no se han finalizado:

La reforma del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para alinearlo con los estándares europeos, otorgando mayor peso a los propios jueces. Refuerzo de la independencia del Fiscal General del Estado, desvinculando su mandato del ciclo político. Regulación efectiva de los lobbies a través de un registro público obligatorio y transparencia en las reuniones con grupos de interés. Establecimiento de una agencia estatal especializada en anticorrupción y una estrategia integral coherente, aún por concretar.

En la teoría, el Gobierno ha aprobado un Plan Estatal Anticorrupción y ha presentado la futura Ley de Integridad Pública. No obstante, la Comisión insiste: las normas no se están transformando en un control real y eficaz sobre los altos cargos ni en investigaciones más rápidas y contundentes en los grandes casos de corrupción.

La inquietud europea por la presión a los jueces

El informe de Bruselas va más allá de la corrupción y aborda un ámbito especialmente delicado: la relación entre el Gobierno y el poder judicial. Bruselas menciona la inquietud de jueces y profesionales del derecho ante las críticas de representantes políticos sobre resoluciones judiciales específicas.

En los últimos años, hemos sido testigos de episodios como:

Declaraciones de Pedro Sánchez en televisión asegurando que “hay jueces haciendo política”, lo que ha sido denunciado ante el CGPJ como una posible injerencia en la independencia judicial.

en televisión asegurando que “hay jueces haciendo política”, lo que ha sido denunciado ante el CGPJ como una posible injerencia en la independencia judicial. Advertencias del Tribunal Supremo, del CGPJ y de asociaciones judiciales sobre el impacto que estas críticas tienen en la confianza de la ciudadanía en la Justicia.

La Comisión recoge este descontento y solicita que se eviten ataques que puedan interpretarse como presión sobre los jueces, ya que socavan la separación de poderes y refuerzan la noción de que la Justicia está politizada.

Feijóo convierte el tirón de orejas en ariete político

El contenido del informe europeo ha sido rápidamente asimilado al lenguaje de la política interna. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, lleva meses construyendo un relato que coloca al presidente como el eje de un “sistema organizado de corrupción” y lo señala como el “nexo político corruptor” en los casos que afectan al PSOE y su entorno.

Con el tirón de orejas de Bruselas, Feijóo ha endurecido su mensaje:

Ha proclamado que “la corrupción se irá cuando se vaya Sánchez” y ha relacionado directamente la reprimenda europea con la permanencia del presidente en el poder.

Prometió un “plan de limpieza institucional” si llega al Gobierno, que incluiría medidas como:

si llega al Gobierno, que incluiría medidas como: – la prohibición de indultos por corrupción

– una regulación estricta de los lobbies

– una reforma del suplicatorio en el Congreso.

La crítica del PP se apoya en la acumulación de casos que salpican a las figuras familiares y políticas del presidente, entre ellos los de José Luis Ábalos, Santos Cerdán o la causa que afecta a la esposa de Sánchez, mencionados en medios europeos como parte del preocupante panorama. La oposición repite que no son solo fallos del sistema, sino una cultura de impunidad en la cúspide del poder.

Esta ofensiva se lleva a cabo, además, en una legislatura ya muy tensa por la amnistía del procés, la falta de una estrategia anticorrupción plenamente efectiva y las constantes advertencias de la Comisión Europea, el Consejo de Europa, la OCDE y GRECO sobre el estancamiento en las reformas.

Impacto político: debilidad interna y vigilancia externa

La advertencia de Bruselas repercute en diversas áreas que se retroalimentan:

En la imagen internacional , España se presenta como un país con un problema persistente de corrupción en las altas esferas y con reformas institucionales clave estancadas, a pesar de las promesas de “tolerancia cero”.

, España se presenta como un país con un problema persistente de corrupción en las altas esferas y con reformas institucionales clave estancadas, a pesar de las promesas de “tolerancia cero”. En el ámbito interno , la oposición cuenta con un apoyo externo para sus críticas, mientras que el Gobierno debe justificar por qué, tras años de promesas, los organismos internacionales siguen constatando que las recomendaciones no se aplican con la profundidad y la prontitud necesarias.

, la oposición cuenta con un apoyo externo para sus críticas, mientras que el Gobierno debe justificar por qué, tras años de promesas, los organismos internacionales siguen constatando que las recomendaciones no se aplican con la profundidad y la prontitud necesarias. En el campo de la Justicia, los jueces ven legitimadas sus alertas sobre la presión política, mientras se intensifica el debate acerca de cómo despolitizar órganos como el CGPJ, la Fiscalía o el Tribunal de Cuentas.

El equilibrio es frágil: cada nuevo informe europeo alimenta la narrativa de un Gobierno acorralado por la corrupción, pero también evidencia un problema estructural que va más allá de un único partido, con sistemas de control débiles y una cultura institucional que ha tolerado durante demasiado tiempo conflictos de interés, puertas giratorias y falta de transparencia en la contratación pública.

Un aviso que no se apaga: lo que viene

El calendario europeo jugará un papel fundamental en los meses próximos. La entrada en vigor de la nueva Directiva contra la Corrupción, que requiere de los Estados ser más contundentes frente al soborno y el desvío de fondos, añade presión adicional a España para pasar de las palabras a los actos.

Entre los asuntos que seguirán bajo escrutinio:

La rapidez y eficacia de los procesos judiciales por corrupción de alto nivel.

La protección de quienes denuncian irregularidades.

La transparencia efectiva en las relaciones entre políticos y lobbies.

El grado de independencia de fiscales y jueces frente al poder político.

En esa mezcla de vigilancia europea, desgaste institucional y batalla política se juega no solo la estabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez, sino la credibilidad de la democracia española ante sus aliados. Y en Bruselas, esa credibilidad ya no se da por sentada, sino que se evalúa caso por caso, reforma a reforma.