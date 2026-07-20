Si el Gobierno lo permite

La inflación no empobrece a todos igual

Archivado en: Economía

¿Por qué da la sensación de que, después de cada gran crisis y de cada expansión monetaria, los propietarios de activos son cada vez más ricos mientras muchos trabajadores y ahorradores pierden poder adquisitivo?

La respuesta puede encontrarse en una teoría económica formulada hace casi tres siglos por Richard Cantillon y que sigue siendo sorprendentemente actual.

El llamado Efecto Cantillon explica que el dinero nuevo nunca llega al mismo tiempo a toda la economía.

Siempre hay unos primeros receptores que pueden utilizarlo antes de que los precios suban y otros que lo reciben cuando la inflación ya ha reducido su capacidad de compra. En este vídeo analizamos de forma sencilla cómo funciona este mecanismo, por qué la creación de dinero puede impulsar el precio de la vivienda, la bolsa o los activos financieros y cuál es su impacto sobre el ahorro, los salarios y el coste de la vida.

Comprender el Efecto Cantillon ayuda a interpretar muchas de las políticas monetarias de los últimos años y a entender por qué la inflación no afecta por igual a todos los ciudadanos.

Porque, en economía, el momento en que recibes el dinero puede ser tan importante como la cantidad que recibes

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

TABLETS

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Almacenamiento externo Dispositivos Wifi Impresoras Portátiles Tablets
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Los vídeos más vistos

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]