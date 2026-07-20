La inflación no empobrece a todos igual

¿Por qué da la sensación de que, después de cada gran crisis y de cada expansión monetaria, los propietarios de activos son cada vez más ricos mientras muchos trabajadores y ahorradores pierden poder adquisitivo?

La respuesta puede encontrarse en una teoría económica formulada hace casi tres siglos por Richard Cantillon y que sigue siendo sorprendentemente actual.

El llamado Efecto Cantillon explica que el dinero nuevo nunca llega al mismo tiempo a toda la economía.

Siempre hay unos primeros receptores que pueden utilizarlo antes de que los precios suban y otros que lo reciben cuando la inflación ya ha reducido su capacidad de compra. En este vídeo analizamos de forma sencilla cómo funciona este mecanismo, por qué la creación de dinero puede impulsar el precio de la vivienda, la bolsa o los activos financieros y cuál es su impacto sobre el ahorro, los salarios y el coste de la vida.

Comprender el Efecto Cantillon ayuda a interpretar muchas de las políticas monetarias de los últimos años y a entender por qué la inflación no afecta por igual a todos los ciudadanos.

Porque, en economía, el momento en que recibes el dinero puede ser tan importante como la cantidad que recibes