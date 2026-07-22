Montero y el rescate de Plus Ultra: economía, poder y nervios en Ferraz

La contienda en torno al relato del rescate de Plus Ultra ha trascendido lo meramente técnico. Se ha convertido en un asunto político de gran relevancia para María Jesús Montero y el PSOE andaluz, como apunta Roberto Marbán en El Debate. En Andalucía, el PP no se corta y habla directamente de “detalles del rescate” y de “cloacas”, mientras que Ferraz intenta mantener la cohesión alrededor de José Luis Rodríguez Zapatero, con la meta de mitigar el desgaste interno.

La atención se centra en dos frentes que se intersectan: por una parte, los 53 millones de euros otorgados en 2021 a una aerolínea pequeña y altamente cuestionada, tildada de “estratégica”; por la otra, los pagos con fondos del PSOE-A a estructuras de comunicación y consultoría, que el PP señala como parte de esas supuestas “cloacas del sanchismo”. Este cóctel resulta en una mezcla explosiva donde economía, reputación institucional y confrontación política se entrelazan de manera evidente.

El rescate a Plus Ultra: de mera operación técnica a tormenta política

El rescate a Plus Ultra Líneas Aéreas se aprobó el 9 de marzo de 2021, a través de dos préstamos que sumaban 53 millones de euros, destinados al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, administrado por la SEPI. Las condiciones eran:

Un préstamo ordinario de 19 millones de euros, con un vencimiento previsto para 2026.

Un préstamo participativo de 34 millones de euros, con devolución hasta 2028.

Tanto Hacienda como la SEPI sostienen que la operación cumplió con la normativa, respaldada por informes técnicos y controles administrativos y judiciales. Asimismo, subrayan que Bruselas no tenía que autorizar la ayuda al no superar el umbral de 250 millones de euros. En ese momento, el Gobierno defendió que Plus Ultra era “estratégica” por su papel en las conexiones con Latinoamérica, a pesar de su tamaño limitado y su escasa actividad en comparación con otras aerolíneas.

El panorama se complica con la investigación que lleva a cabo la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción, que ha alterado por completo el contexto. Según la Fiscalía, hay indicios de que parte de esos 53 millones pudieron haberse desviado para blanquear fondos provenientes de Venezuela, a través de transferencias ficticias disfrazadas como devoluciones de préstamos a empresas asociadas con un grupo criminal que también está siendo investigado en Francia y Suiza. Un informe pericial remitido al juzgado concluyó que la aerolínea no debió haber recibido la ayuda pública bajo esas condiciones.

Zapatero en el epicentro de la trama y la presión sobre Montero

El giro en la trama política ocurre cuando el juez de la Audiencia Nacional imputa a José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental vinculados al rescate. En los documentos judiciales se le menciona como posible “beneficiario final” y se indica que habría advertido a la aerolínea sobre el rescate antes de que el Consejo de Ministros lo aprobara.

En este contexto, surge el interés por Julio Martínez Martínez, conocido como “Julito”, un empresario relacionado con Plus Ultra, quien fue detenido en 2025 durante una investigación por presunto blanqueo y señalado como una pieza clave en los pagos que habrían llegado a Zapatero a través de la consultora Análisis Relevante. Las investigaciones apuntan a transferencias mensuales desde 2020 hasta finales de 2025, por un total de 458.000 euros sin IVA, asociados a la aerolínea.

Todo este entramado genera una presión considerable sobre María Jesús Montero, responsable del Ministerio de Hacienda y la SEPI, quien participó en la autorización y presentación al Consejo de Ministros del rescate. El PP andaluz exige explicaciones sobre lo que sabía, por qué defendió que Plus Ultra era “estratégica” y cómo se relaciona esa defensa con las recientes revelaciones de la investigación judicial y policial.

Las acusaciones del PP se pueden resumir en tres puntos:

El rescate no era estratégico para la economía española, sino para el círculo de Zapatero .

. Se sugiere que la operación habría permitido al expresidente cobrar comisiones próximas al 1% de la ayuda, es decir, más de 500.000 euros, según afirmaciones repetidas por líderes del PP.

Montero habría respaldado informes sin firma y un expediente que la propia Administración inicialmente había desaconsejado, modificando su postura tras la intermediación de Zapatero.

Ante estas aseveraciones, Montero defiende la legalidad de la operación, sostiene que hubo “todos los informes favorables” y recuerda que la primera investigación judicial fue archivada. Asimismo, ha reafirmado públicamente su confianza en la inocencia de Zapatero, criticando las variaciones en la versión de la propia aerolínea y señalando que “se facilita culpar a otros”.

El ámbito andaluz: pagos del PSOE-A y la lucha por las “cloacas”

La tensión no se limita al ámbito nacional. En Andalucía, la narrativa se enreda con los pagos del PSOE-A a consultoras y estructuras de comunicación que la UCO vincula a figuras como Gaspar Zarrías y Leire Díez, como ha recordado el PP andaluz. Montero había dicho estar “muy enfadada por las cloacas del sanchismo”, pero ahora su partido rival le reprocha que esos pagos se hicieran con fondos públicos y, supuestamente, para mantener una infraestructura mediática interna de influencia.

El riesgo que enfrenta el PSOE es de doble filo:

Jurídico, si las investigaciones sobre Plus Ultra y los contratos del PSOE-A acaban derivando en causas penales con más acusaciones.

Reputacional, ya que se fortalece la percepción de que se han utilizado recursos públicos para respaldar aerolíneas poco relevantes y estructuras de poder partidista, mientras que la ciudadanía empieza a asociar rescates multimillonarios con un uso arbitrario del dinero de todos.

Desde una perspectiva económica, el caso Plus Ultra revive un debate incómodo: cómo se seleccionan las empresas “estratégicas”, quién interviene en esos procesos y qué mecanismos de transparencia existen para evitar que la etiqueta de “interés general” oculte intereses particulares. La SEPI defiende que el fondo de solvencia salvó a más de 30 empresas durante la pandemia, asegurando que un 63% del volumen total ya fue devuelto a comienzos de 2026. Sin embargo, el peso simbólico de una pequeña aerolínea, con capital venezolano y bajo el escrutinio de la justicia, es complicado de desactivar.