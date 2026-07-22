Si el Gobierno lo permite

El país que quiere dominar el mundo

Archivado en: Economía

Mientras gran parte del mundo centra su atención en los conflictos geopolíticos, Corea del Sur está librando una batalla muy diferente: la de convertirse en la gran potencia mundial de los semiconductores y la inteligencia artificial.

Samsung y SK Hynix, dos de los mayores fabricantes de chips del planeta, han anunciado un gigantesco plan de inversión de 520.000 millones de dólares para ampliar su capacidad de producción y reforzar el liderazgo tecnológico del país.

Se trata de una de las mayores apuestas industriales de nuestra época y de una estrategia destinada a asegurar el suministro de un componente imprescindible para la economía del siglo XXI.

Los semiconductores ya no solo hacen funcionar teléfonos móviles y ordenadores. Son esenciales para los vehículos eléctricos, los centros de datos, la inteligencia artificial, las telecomunicaciones, los equipos médicos, la industria aeroespacial y los sistemas de defensa más avanzados. Quien domine esta tecnología tendrá una ventaja económica y estratégica difícil de igualar.

En este vídeo analizamos por qué Corea del Sur ha decidido apostar de forma tan contundente por esta industria, qué papel desempeñan Samsung y SK Hynix y por qué esta carrera tecnológica marcará el futuro de la economía mundial. Porque las grandes potencias del siglo XXI no competirán únicamente por los recursos naturales o el poder militar. Competirán, sobre todo, por controlar la tecnología que moverá el mundo.

Los mejores productos de belleza para compras online

PRODUCTOS DE BELLEZA CON ESTILO
Cuidado de la cara Maquillaje Peluquería Perfumes Protección solar
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Los vídeos más vistos

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]