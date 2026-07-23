Alicante avanza hacia la náutica autónoma con un barco que alcanza los 100 km/h

Los muelles del puerto de Alicante se han transformado estos días en un auténtico laboratorio del futuro. Aquí se está evaluando un barco autónomo que puede alcanzar casi los 100 km/h. Este innovador vehículo pretende revolucionar la vigilancia y gestión de las aguas portuarias. Así lo recoge elEconomista en su reportaje sobre las pruebas del BNK Serie M Versión Patrulla, disponible en los muelles de Alicante ponen a prueba un barco autónomo capaz de alcanzar 100 km/h.

La imagen, más parecida a un filme de ciencia ficción que a las actividades habituales de un puerto, se alinea con la visión de la Autoridad Portuaria de Alicante: aplicar tecnología de punta para mejorar la seguridad, la eficiencia y abrir nuevas oportunidades de negocio en la costa del Mediterráneo.

Un barco que patrulla de manera autónoma… y veloz

La embarcación que se encuentra en pruebas en el muelle 19 es un USV (un barco de superficie no tripulado) de última generación, conducido por sistemas de navegación inteligente y potentes algoritmos de inteligencia artificial. Desarrollado por la empresa Cyberdatacontrol, el modelo BNK Serie M Versión Patrulla está diseñado para llevar a cabo:

Misiones de vigilancia costera

Reconocimiento en áreas sensibles

Apoyo a operaciones marítimas y portuarias

Tareas de seguridad en contextos de riesgo

Lo que más sorprende es su velocidad: es capaz de alcanzar 53 nudos, es decir, alrededor de 100 km/h, colocándola entre las embarcaciones rápidas de intervención. Esa velocidad le otorga la capacidad de reaccionar rápidamente ante incidentes, seguir embarcaciones sospechosas o abarcar grandes extensiones de costa en escaso tiempo, un aspecto crucial para puertos con un intenso movimiento o para zonas turísticas como la provincia de Alicante.

Más allá de la potencia de sus motores, la clave reside en el software. El barco incluye:

Navegación autónoma potenciada por sensores y visión artificial

Habilidad para seguir rutas preestablecidas y sortear obstáculos

Sistemas de comunicación en tiempo real con el centro de control en tierra

En la práctica, funciona como un dron marítimo: el personal puede supervisarlo, intervenir si es necesario y recibir información en tiempo real, mientras que la navegación cotidiana puede quedar bajo el control de la máquina.

Seguridad marítima y smart port: una estrategia a largo plazo

Esta prueba no es una acción aislada. La Autoridad Portuaria emplea este tipo de tecnologías para fortalecer su proyecto de puerto inteligente, respaldado por financiación europea. Este plan de smart port moviliza más de 6 millones de euros, con apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), para digitalizar operaciones, aumentar la seguridad y disminuir los costes.

En esa hoja de ruta, el barco autónomo presenta tres componentes significativos:

Vigilancia ininterrumpida sin la necesidad de patrullas tripuladas. Flujo constante de datos sobre el tráfico, condiciones del mar y potenciales riesgos. Integración con sistemas de cámaras, sensores y plataformas de gestión portuaria.

La autoridad portuaria enfatiza que estas pruebas posicionan a Alicante como un “punto de referencia” en el ensayo de tecnologías avanzadas aplicadas a la seguridad y vigilancia marítima. Esto permite competir con otros puertos del arco mediterráneo y de la Unión Europea, donde la digitalización se ha convertido en un factor esencial para atraer tráfico y proyectos logísticos.

¿Qué se está probando en el muelle 19?

Las demostraciones en el muelle 19 se han centrado en elementos prácticos, además del atractivo visual que supone contemplar una embarcación autónoma deslizándose por el agua:

Maniobras precisas en torno a infraestructuras portuarias

Navegación asistida y completamente autónoma en dársenas y canales

Respuesta ante instrucciones en tiempo real desde el centro de control

Comportamiento del sistema en un entorno operativo real, con otras embarcaciones y obstáculos

Desde un punto de vista económico, la pretensión es que estos sistemas permitan:

Disminuir los gastos de patrullas tripuladas en determinadas tareas rutinarias

Incrementar la detección temprana de incidentes (intrusiones, vertidos, riesgos de seguridad)

Mejorar las rutas y los tiempos de respuesta ante emergencias

Alicante como vitrina tecnológica del Mediterráneo

El movimiento de Alicante se inscribe en la transformación de otros puertos españoles, pero con un matiz característico: aquí, la apuesta por la vigilancia autónoma se entrelaza con proyectos de energías limpias y digitalización avanzada. Por ejemplo, en el mismo muelle 19 se ha lanzado un concurso para establecer una planta de hidrógeno renovable, enfocada en los servicios portuarios y la movilidad sostenible.

Este enfoque convierte la dársena en un ecosistema de innovación:

Barcos autónomos que vigilan y recopilan datos

Proyectos de energía renovable que buscan reducir emisiones

Plataformas digitales para gestionar el tráfico, la seguridad y las operaciones

Todo esto permite posicionar a la ciudad como un nodo tecnológico en el sureste peninsular, y no solo dependiente del turismo. Para las empresas de tecnología marítima y seguridad, el puerto se presenta como un campo de pruebas con acceso a condiciones reales de operación.

La relevancia de que un barco alcance los 100 km/h

La cifra de 100 km/h puede parecer más un gancho mediático que una necesidad diaria, pero subraya el potencial de estas embarcaciones. Una patrullera autónoma que logra moverse a gran velocidad puede:

Acceder rápidamente a zonas distantes del puerto

Seguir embarcaciones rápidas o recreativas en situaciones críticas

Brindar apoyo a operaciones de rescate o seguridad junto a Salvamento Marítimo y cuerpos de seguridad

En un panorama caracterizado por el crecimiento del tráfico náutico recreativo en la costa de Alicante, con más regatas y un aumento en el movimiento de mercancías, contar con sistemas ágiles y autónomos se convierte en un recurso vital para la gestión de riesgos.

Un futuro de drones sobre el agua… con un guiño de curiosidad

El barco BNK Serie M no es un velero deportivo ni un superyate, pero capta la atención en el muelle. Para muchos visitantes, observar cómo una embarcación navega sola entre las tranquilas aguas del puerto es una imagen que desafía la concepción tradicional del patrón al timón.

Entre las anécdotas que circulan actualmente:

Los técnicos aseguran que la embarcación puede repetir maniobras con una precisión casi milimétrica, algo que resulta complicado para un humano fatigado tras largas horas de trabajo.

Los trabajadores portuarios se imaginan una flota de “coches patrulla” marítimos, autónomos, en ronda nocturna mientras ellos siguen las actividades en pantallas.

Si hace unos años la novedad eran los catamaranes voladores del SailGP alcanzando los 100 km/h, ahora la atención se dirige hacia embarcaciones que no solo navegan a gran velocidad, sino que también tienen la capacidad de pensar. Y esa evolución, observada desde los muelles de Alicante, deja de parecer un futuro distante y se asoma como una rutina que está a punto de materializarse.