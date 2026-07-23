Por qué Estados Unidos acumula enormes déficits comerciales desde hace décadas? ¿Por qué necesita endeudarse constantemente? ¿Y por qué, a pesar de ello, el dólar sigue siendo la moneda más poderosa del mundo? La respuesta puede encontrarse en una teoría formulada hace más de sesenta años por el economista Robert Triffin.

El llamado Dilema de Triffin explica la contradicción que afronta cualquier país cuya moneda se convierte en la principal divisa de reserva internacional.

Para que el resto del mundo disponga de dólares con los que comerciar, invertir y mantener reservas, Estados Unidos necesita emitir continuamente nuevos dólares.

Y la forma de hacerlo ha sido, durante décadas, mantener déficits comerciales y financieros cada vez mayores. Esa dinámica ha contribuido a financiar el crecimiento mundial, pero también ha impulsado el aumento de la deuda pública, la pérdida de capacidad industrial y una creciente dependencia del consumo exterior.

En este vídeo analizamos qué es el Dilema de Triffin, por qué sigue siendo una de las teorías más importantes para entender el sistema monetario internacional y qué consecuencias puede tener para el futuro del dólar, de la economía estadounidense y del equilibrio económico mundial.

Porque, en economía, algunas contradicciones pueden aplazarse durante muchos años… pero ninguna puede desafiar indefinidamente las matemáticas.