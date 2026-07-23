La trama de What The Fav: así funcionaba la empresa de las hijas de Zapatero en el caso Plus Ultra

La indagación relacionada con el caso Plus Ultra ha situado a What The Fav, la empresa publicitaria de las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero, en el núcleo de un entramado de pagos y favores que el juez José Luis Calama califica de poco plausible. Así es What The Fav, la empresa fantasma de las hijas de Zapatero.

De acuerdo con el sumario y las últimas declaraciones, esta sociedad actuó como receptora de fondos provenientes de consultoras y empresas conectadas al rescate de la aerolínea Plus Ultra, llevando a cabo labores que son difíciles de validar, así como pagos continuos incluso cuando ya no se ofrecían servicios reales. El juez se refiere a ella como una “empresa fantasma” y ha solicitado una investigación minuciosa sobre las dos hijas del ex presidente y su rol en la estructura financiera del caso.

What The Fav (o Whathefav S.L.) fue creada en 2019 con el objetivo de ofrecer “servicios de publicidad, relaciones públicas y similares”. Tiene su sede en una vivienda situada en el Paseo de la Habana en Madrid. Lo que parecía una modesta agencia de marketing se ha convertido en un elemento crucial de la investigación: la UDEF y el juez Calama la consideran una “sociedad finalista”, es decir, un punto final donde concluyen los fondos procedentes de otras empresas bajo pesquisa.

La estructura que presenta la investigación es relativamente sencilla:

Análisis Relevante , la consultora de Julio Martínez Martínez , recibía dinero de Plus Ultra y otras empresas como Sofgestor, Grupo Aldesa o Inteligencia Prospectiva.

, la consultora de , recibía dinero de Plus Ultra y otras empresas como Sofgestor, Grupo Aldesa o Inteligencia Prospectiva. Una parte de dicho dinero se enviaba al propio Zapatero , quien habría recibido unos 490.780 euros a través de esta consultora.

, quien habría recibido unos a través de esta consultora. Otra fracción, 239.755 euros, se destinaba a What The Fav, la empresa de Alba y Laura Rodríguez Espinosa, las hijas del ex presidente.

Las labores declaradas incluyen la maquetación y la dotación de “marca” a informes de geopolítica y consultoría realizados para clientes que el propio Zapatero proveía. Sin embargo, la documentación que respalde esos servicios es escasa o incluso inexistente, lo que despierta las dudas: ¿eran servicios reales o simples facturas confeccionadas a medida para mover dinero dentro del entramado?

Tres años recibiendo pagos sin realizar trabajo y un juez escéptico

El giro llega con la reciente declaración del empresario Julio Martínez ante la Audiencia Nacional. Según fuentes de la judicatura, Martínez admite que Alba y Laura comenzaron realizando tareas de maquetación de informes en 2020, pero confiesa que, desde 2022, continuó pagando a What The Fav 3.000 euros mensuales a pesar de que ya no trabajaban para su consultora.

Con estos datos al descubierto, el magistrado Calama duda de la credibilidad de una retribución fija de 5.000 euros mensuales —sumando distintos conceptos— por tareas tan simples como maquetar documentos, más aún cuando el propio empresario asegura que los pagos se mantuvieron “en vacío”. Por eso, ha decidido llevar a cabo una investigación a fondo sobre las hijas del expresidente y su sociedad.

Entre los aspectos que han llamado la atención de los investigadores se encuentran:

Pagos recurrentes de 3.000 euros durante al menos tres años, incluso sin actividad efectiva.

Ausencia de trazabilidad clara de los supuestos informes y trabajos de comunicación.

Concentración de los ingresos de What The Fav en un reducido grupo de empresas bajo sospecha (Análisis Relevante, Gate Center, Inteligencia Prospectiva, entre otras).

La Agencia Tributaria también ha comunicado al juez que ha iniciado inspecciones fiscales a Zapatero, su esposa, sus hijas y la empresa What The Fav, aunque ha solicitado que se paralicen temporalmente para no afectar la causa penal. Esta coordinación entre fiscalía y justicia sugiere que la atención ya no se limita a la aerolínea, sino que se extiende a toda la red económica y familiar.

El contexto Plus Ultra: rescate millonario y posible blanqueo

El caso Plus Ultra comienza con el rescate público de 53 millones de euros concedido a la aerolínea tras la crisis sanitaria, una ayuda que generó controversia política y que actualmente se encuentra bajo sospecha penal por presunto blanqueo de capitales de origen venezolano. De acuerdo con la Fiscalía y los autos judiciales, en torno a este rescate se habría tejido una red de empresas y contratos para canalizar dinero y adquirir influencias en beneficio de la compañía.

Dentro de este marco:

Análisis Relevante y otras consultoras firmaron contratos de consultoría genérica y préstamos con Plus Ultra y empresas vinculadas.

y otras consultoras firmaron contratos de consultoría genérica y préstamos con Plus Ultra y empresas vinculadas. Una parte de esos fondos se habría utilizado para remunerar informes y gestiones atribuidas al expresidente y para pagar a su entorno, incluidas sus hijas a través de What The Fav .

. La UDEF sugiere que la agencia pudo haber emitido “facturación ad hoc” para dar una apariencia formal a movimientos financieros que, de otro modo, serían complicados de justificar.

Aunque algunos analistas cuestionan el término “empresa fantasma” —dado que What The Fav tuvo clientes ajenos a la trama y estuvo activa durante varios años—, la investigación policial se enfoca en el peso desmesurado que tienen en sus cuentas las empresas clave del caso Plus Ultra y la fragilidad de los servicios acreditados.

Un perfil empresarial bajo sospecha: contratos, vídeos y clientes mediáticos

Las hijas de Zapatero no se limitaron a trabajar para el entorno de Plus Ultra. La empresa también figura vinculada a contratos con firmas tecnológicas como Huawei y con la empresa venezolana Inteligencia Prospectiva, que habría pagado más de 561.000 euros a la agencia entre 2020 y 2025, en parte por un vídeo de menos de un minuto cuyo coste se estimó en unos 10.000 euros por segundo. Cantidades que han alimentado titulares y suscitado dudas sobre la correspondencia entre el precio y el servicio prestado.

Además, diversas producciones y medios han descubierto que directivos y periodistas como Pedro J. Ramírez y Francisco Marhuenda recurrieron a What The Fav para proyectos audiovisuales y campañas digitales. Aunque esos encargos no están formalmente bajo la lupa de la investigación, contribuyen a reforzar la imagen de una agencia pequeña pero extremadamente bien conectada, capaz de acceder a clientes relevantes en política, empresa y medios.

En este panorama, la Audiencia Nacional busca distinguir entre tres aspectos:

La actividad real de la agencia: trabajos de marketing, diseño y vídeos para diversas clientelas. Los pagos relacionados con la trama Plus Ultra: consultoría, informes y vídeos con tarifas muy superiores al mercado o sin soporte documental claro. El posible uso instrumental de la empresa: como medio para redistribuir fondos del rescate y de empresas en investigación, proporcionando cobertura formal a operaciones económicas cuestionadas.

La historia de What The Fav entrelaza emprendimiento familiar, relaciones políticas y un caso judicial de alto voltaje. Ahora, será la evidencia contable y digital la que determine si esta agencia de marketing fue simplemente un negocio ambicioso o el engranaje discreto de una red de favores y dinero fácil.