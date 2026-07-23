Zapatero, Escrivá y el rescate de Plus Ultra: la pieza que busca la UDEF

La saga del rescate de Plus Ultra Líneas Aéreas ha suscitado durante años inquietantes interrogantes. En este momento, la investigación judicial se centra en un aspecto crucial: un aplazamiento “especial” de toda su deuda con la Seguridad Social, concedido solo 29 días después de un encuentro entre José Luis Rodríguez Zapatero y el ministro José Luis Escrivá, como ha revelado El Español. Aquella maniobra fue determinante para que la aerolínea pudiera cumplir con los requisitos necesarios y acceder a la ayuda pública.

Este aplazamiento no puede considerarse un simple trámite. La compañía, que ya se encontraba en quiebra técnica antes de la pandemia, tenía deudas con la Seguridad Social que la descalificaban para recibir cualquier tipo de ayuda pública. Por ello, intentó ocultar su conducta financiera con este nuevo calendario de pagos. La clave de la situación es que, tras esta medida, Plus Ultra logró presentar certificados que acreditaban estar al corriente, un requisito fundamental para el rescate.

El rescate, que ascendió a 53 millones de euros, se formalizó a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la SEPI. Parte importante del mismo se otorgó en forma de crédito participativo, lo que implicaba que toda la operación estaba sujeta a la Ley General de Subvenciones.

Esto significaba que la aerolínea debía cumplir con los siguientes requisitos:

No tener deudas exigibles con la Seguridad Social.

Demostrar su solvencia y viabilidad futura.

Acreditar su carácter “estratégico” para la economía española.

De acuerdo con la investigación de la UDEF, Plus Ultra presentó hasta dos certificados de estar al corriente con la Seguridad Social como parte del expediente para el rescate. Sin embargo, considerando el aplazamiento “especial” otorgado y la situación real de la compañía, los investigadores piensan que la aerolínea no cumplía con las condiciones legales necesarias para recibir la ayuda.

Por su parte, el Gobierno se ha mantenido firme en que el aplazamiento de la deuda cumplió con la normativa vigente y que se concedió de la misma forma que a otras empresas, sin ofrecer un trato privilegiado. Esa es la versión oficial: un marco reglado, alejado de la discrecionalidad y arbitrariedad. No obstante, la UDEF subraya que el conjunto de la operación exige una explicación más profunda.

La reunión Zapatero–Escrivá y las posibles vías de presión

La política asoma en esta trama en un punto particularmente delicado: la reunión entre Zapatero y Escrivá unas semanas antes del aplazamiento. Desde entonces, la atención se ha volcado hacia las posibles vías de presión en favor de Plus Ultra. Fuentes cercanas a la investigación han señalado cuatro figuras clave en el entorno del Gobierno que pudieron haber tenido un papel relevante en la aprobación del rescate:

María Jesús Montero , en aquel momento ministra de Hacienda.

, en aquel momento ministra de Hacienda. José Luis Ábalos , ministro de Transportes durante el momento de la aprobación de la ayuda.

, ministro de Transportes durante el momento de la aprobación de la ayuda. José Luis Escrivá , responsable de Seguridad Social y Migraciones.

, responsable de Seguridad Social y Migraciones. El propio presidente Pedro Sánchez.

Los investigadores no se centran en la idea de una orden directa, sino en un clima político favorable para salvar la aerolínea, con Zapatero como figura influyente que pudo facilitar contactos y apoyos. De hecho, la compañía se sostuvo a base de cuatro préstamos puente que sumaban un total de 1,3 millones de euros, mientras aguardaba la decisión final de la SEPI. Sin esa liquidez, su caída habría sido inminente.

Lo que ahora falta es desenredar quién movió cada pieza y en qué momento. Según informa El Debate en su investigación sobre la dependencia del Gobierno a lo que determine la UDEF, gran parte de su narrativa se juega en que la Policía logre encontrar la “pieza que falta” en el rompecabezas del rescate.

Las sombras sobre la documentación de la SEPI

Un nuevo frente se abre con la documentación oficial. La UDEF ha informado al juez que, al solicitar a la SEPI el expediente completo del rescate, se encontró con carpetas vacías y con información incompleta. En un caso de esta magnitud, la ausencia de documentos es más que una banalidad administrativa.

Asimismo, ha salido a la luz que la resolución mediante la cual la SEPI justificó la ayuda de 53 millones copiaba párrafos prácticamente idénticos del informe de la Dirección General de Aviación Civil, que depende del Ministerio de Transportes. Este informe argumentaba el carácter estratégico de Plus Ultra para las conexiones con Latinoamérica, un argumento esencial para justificar la utilización del fondo público.

Además, persiste una sospecha grave: se investiga si se produjo algún soborno al entonces director del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas para aprobar el rescate. Si se confirma, el caso Plus Ultra podría transcender el ámbito político y convertirse en un asunto penal de gran envergadura.

Lo que está en juego y algunas curiosidades del caso

Más allá de las disputas políticas, en este caso se ponderan varias cuestiones fundamentales:

Cómo se determina qué empresa se considera “estratégica”.

Qué margen real tiene el Gobierno para influir en decisiones que parecen meramente técnicas.

Qué controles operan —o no— al manejar decenas de millones de euros de dinero público.

Algunas curiosidades ayudan a comprender por qué Plus Ultra se ha erigido como un símbolo:

Era una aerolínea pequeña, con un número limitado de aviones y rutas, pero fue considerada clave para la conectividad con Latinoamérica .

. Pasó de estar técnicamente en quiebra y sin posibilidad de acceder a ayudas públicas a recibir un rescate multimillonario en plena pandemia, gracias a una cadena de préstamos puente y un aplazamiento de deuda decisivo.

Hoy, la documentación oficial está bajo el escrutinio: desde los certificados de la Seguridad Social hasta las actas internas de la SEPI, que la UDEF considera cruciales para reconstruir el orden de las decisiones.

El resultado es un caso donde economía, política y gestión pública se entrelazan en un relato tenso, protagonizado por una aerolínea modesta que nadie esperaba ver en el centro del poder.