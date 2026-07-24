Con el IMV se compran 1,2 millones de votos

El Ingreso Mínimo Vital continúa creciendo con fuerza. Los últimos datos oficiales del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones muestran que, en junio de 2026, la prestación llega ya a 600.076 hogares y beneficia a 2.627.344 personas.

En solo un año, el número de hogares ha aumentado un 11,8%, el de beneficiarios un 12,7% y el importe destinado a esta ayuda un 14,4%. Desde su creación en junio de 2020 hasta junio de 2026, el Estado ha destinado 21.296,8 millones de euros al Ingreso Mínimo Vital.

Se trata de una de las mayores políticas de gasto social puestas en marcha en las últimas décadas y su evolución ha reabierto el debate sobre su eficacia, su coste y sus efectos económicos y sociales.

En mi último artículo publicado en El Debate, titulado «21.300 millones de euros compran 1,2 millones de votos», analizo cómo el crecimiento continuado del IMV coincide con un aumento sostenido del número de hogares beneficiarios y planteo una reflexión sobre el posible impacto político de esta prestación. Se trata de una tesis de análisis y opinión basada en la evolución de los datos oficiales, que explico con detalle en el artículo.

En este vídeo repasamos las cifras oficiales del Ministerio y analizamos qué nos dicen realmente sobre la evolución del Ingreso Mínimo Vital, su coste para las cuentas públicas y el debate político que suscita.

Como siempre, el objetivo es que cada uno pueda sacar sus propias conclusiones a partir de los datos.