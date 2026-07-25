Dimite la cúpula de Plus Ultra tras confesar que pagaron a Zapatero para que agenciara el rescate con el Gobierno Sánchez

El presidente Julio Martínez Sola y el consejero delegado Roberto Roselli dimiten tras admitir ante la Audiencia Nacional el pago de una comisión del 1 % del rescate de 53 millones al socialista José Luis Rodríguez Zapatero

Hay dimisiones que cierran una etapa, y dimisiones que abren un sumario.

La de la cúpula de Plus Ultra pertenece claramente a la segunda categoría.

La renuncia conjunta del presidente y el consejero delegado de la aerolínea llega en un momento especialmente delicado: la compañía está en el centro de una investigación judicial, y la narrativa sobre el rescate público que la mantuvo con vida ha tomado, según ha revelado laSexta, un giro que compromete a nombres muy por encima de su propio organigrama.

De un plumazo, Plus Ultra pierde a sus dos máximos responsables, mientras la Audiencia Nacional sigue intentando esclarecer quién recibió qué, cuánto se pagó y a cambio de qué gestiones en torno a un rescate de 53 millones de euros que ya es, a estas alturas, tan asunto judicial como político.

Un relevo forzado en la cima de Plus Ultra

Julio Martínez Sola y Roberto Roselli han dimitido tras reconocer ante la Audiencia Nacional que Plus Ultra abonó «elevadas cantidades» en el marco del expediente de ayudas públicas. Ambos están imputados por las presuntas irregularidades que rodean el préstamo de 53 millones de euros concedido a la aerolínea en 2021. El consejo de administración ha propuesto al accionista minoritario Hugo Castaño como nuevo presidente ejecutivo, concentrando en una sola figura la presidencia y la dirección general, aunque su nombramiento no es automático: debe ser aprobado por la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), que supervisa la aerolínea desde el propio rescate. No es un detalle menor: el Estado, a través de la SEPI, sigue siendo el árbitro de la gobernanza de Plus Ultra mientras intenta recuperar el dinero prestado.

La salida de la cúpula llega después de que la propia compañía les retirase los poderes de representación, un movimiento reflejado en el BORME (Boletín Oficial del Registro Mercantil) que evidenciaba ya la pérdida de confianza del resto de accionistas. El gesto no es solo legal: es también reputacional. Plus Ultra busca, con esta salida, separarse públicamente de quienes dirigieron el proceso del rescate.

El famoso «1 %»

En sus declaraciones, Martínez Sola y Roselli confirmaron que la aerolínea firmó un contrato que estipulaba el pago del 1 % del importe del rescate como comisión de «acompañamiento» para acceder al préstamo de la SEPI: unos 530.000 euros, transferidos a través de varias sociedades asociadas al empresario Julio Martínez Martínez, amigo del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. A esa cifra se suman 46 billetes en clase business, valorados en unos 69.000 euros, vinculados a las mismas gestiones para el rescate.

Los directivos describen la contratación de este intermediario como una «medida desesperada» para garantizar la ayuda pública en plena crisis del sector aéreo, y sostienen que el 1 % fue la comisión pactada por esas gestiones de cabildeo, no un pago directo a Zapatero. La investigación judicial y varios informes de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal), sin embargo, siguen la pista de cómo ese dinero pudo beneficiar al entorno del expresidente.

Las cuentas que no cuadran

El mapa de flujos deja un desajuste evidente. La aerolínea reconoce unos 530.000 euros ligados directamente al rescate, el 1 % pactado. Las investigaciones policiales, en cambio, apuntan a más de 900.000 euros abonados en cinco años, de forma directa o indirecta, a Martínez Martínez: bastante más que esa comisión inicial. Zapatero, por su parte, ha reconocido ante el Senado haber recibido unos 463.000 euros en seis años por labores de consultoría para la sociedad Análisis Relevante, pero niega que estuvieran vinculados al rescate de Plus Ultra.

Entre los 530.000 euros declarados por la empresa, los más de 900.000 ingresados por el amigo del expresidente y los 463.000 reconocidos por el propio Zapatero, el juez busca discernir qué parte corresponde a trabajos reales de consultoría y cuál podría ser, en realidad, una remuneración encubierta por influir en el rescate.

El choque de versiones: Plus Ultra, Zapatero y la SEPI

El caso judicial se sostiene sobre tres pilares: el rescate público de 53 millones concedido en marzo de 2021 a través del FASEE (Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas), gestionado por la SEPI; la presunta red de tráfico de influencias y blanqueo de capitales ligada a la aerolínea y a sociedades instrumentales con conexiones en Venezuela; y el papel del propio Zapatero, imputado por tráfico de influencias, pertenencia a organización criminal y falsedad documental.

Los escritos de los directivos de Plus Ultra sitúan el primer contacto con Zapatero y con Martínez Martínez casi un año antes del rescate, cuando la aerolínea buscaba su mediación para acelerar el proceso. El contrato con las sociedades del amigo del expresidente ataba la remuneración al éxito ante la SEPI: 1 % más IVA sobre la ayuda concedida. Zapatero, frente a esto, mantiene una negación total: asegura que «jamás» realizó gestiones para el rescate ni recibió comisión alguna de Plus Ultra, y admite únicamente su trabajo como consultor para Análisis Relevante, con ingresos declarados a Hacienda y, según sostiene, ajenos por completo a la aerolínea. La SEPI, por su parte, defiende que el rescate se decidió con criterios técnicos y que Plus Ultra era estratégica por su conexión con Latinoamérica y Venezuela, pese a que su tamaño y su situación financiera generaron dudas desde el primer día.

Una aerolínea en la cuerda floja

Más allá del escándalo, las consecuencias económicas son tangibles. Plus Ultra debe devolver 19 millones de uno de los préstamos y otros 34 millones en 2028, tras haber abonado ya unos 12 millones en intereses. La investigación por blanqueo sostiene que parte del rescate se destinó a saldar deudas y a operaciones con bancos y entidades fuera de España, algunas relacionadas con la presunta organización criminal con lazos en Venezuela. La dimisión de la cúpula, en un momento en que la compañía sigue bajo supervisión de la SEPI, complica su estabilidad y abre dudas sobre su viabilidad futura.

En el terreno político, el caso salpica a un expresidente socialista, al propio esquema institucional de los rescates empresariales y al relato oficial sobre el manejo de los fondos públicos durante la pandemia. No es solo una cuestión jurídica: erosiona la confianza ciudadana en la capacidad del Estado para decidir qué empresas rescata y bajo qué condiciones.

Cifras, vuelos y muchas incógnitas

El célebre 1 % representa 530.000 euros: una cantidad modesta frente a los 53 millones del rescate, pero enorme como comisión por un solo expediente. Los 46 billetes en clase business indican que, además de dinero, se emplearon incentivos en especie para facilitar contactos. Plus Ultra sigue siendo una aerolínea relativamente pequeña, muy dependiente de las rutas a Caracas y otros destinos latinoamericanos, lo que desde el principio alimentó las dudas sobre su condición de empresa «estratégica» para España. El sumario acumula ya más de 4.000 páginas, con gráficos y esquemas societarios que describen una compleja ingeniería financiera. Mientras caen los directivos, el futuro de la compañía se decidirá entre el despacho de un juez y las oficinas de la SEPI, en un equilibrio tan precario como revelador.

En un país acostumbrado a hablar de aviones por los retrasos y las tarifas, Plus Ultra se ha convertido en el raro caso en que lo relevante no es el destino del vuelo, sino el origen del dinero que lo mantiene en el aire.