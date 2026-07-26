Los oscuros secretos del ‘clan andaluz’ que Chiqui Montero se llevó a Madrid y es uno de los focos de la corrupción socialista

La vicepresidenta negó en el Congreso cualquier contacto con el expresidente de la SEPI desde 2019; un testigo sitúa a ambos compartiendo habitación en un hotel de Almería en 2021, mientras la UCO investiga una trama de comisiones que también salpica la relación sentimental de uno de los implicados con Leire Díez.

Durante años, el llamado «clan andaluz» de María Jesús Montero fue un murmullo en los pasillos de ministerios y empresas estatales.

Hoy, esa red que detalla 20minutos, ha dejado de ser un simple secreto para convertirse en uno de los epicentros de la corrupción que sacude al socialismo. El equipo de colaboradores que acompañó a Montero desde la Junta de Andalucía hasta el Ministerio de Hacienda y la vicepresidencia del Gobierno se enfrenta hoy a una presión sin precedentes: detenciones, registros, dimisiones y sospechas de irregularidades en contratos públicos, comisiones ilegales y maniobras para obstaculizar investigaciones judiciales.

De San Telmo a la Castellana: cómo se construyó el clan

El «clan andaluz» surgió en los años en que Montero fue consejera de Hacienda en el Gobierno autonómico socialista. Allí se forjó un círculo de confianza que, tras su salto a Madrid, ocupó altos cargos en el Ministerio de Hacienda, presidencias y direcciones en la SEPI y empresas públicas como Correos o Enusa, y puestos clave en organismos tributarios y de control fiscal.

Durante cerca de ocho años como ministra y tres como vicepresidenta, Montero situó a conocidos colaboradores de Sevilla en su entorno inmediato, replicando en la administración central el esquema de poder que había construido en Andalucía. Esa reubicación de perfiles ha traído consigo problemas serios: varios de ellos han sido señalados, uno tras otro, por la UCO, por Anticorrupción o por distintos juzgados de la Audiencia Nacional.

El modelo era sencillo —confianza política, perfil técnico, fidelidad—; el resultado, a la vista de las actuaciones policiales y judiciales, es mucho menos ordenado: un núcleo de altos cargos que aparece en sumarios relacionados con mordidas, amaños de contratos, beneficios fiscales irregulares y presuntas estrategias para influir en investigaciones y proteger al entorno socialista.

Vicente Fernández, José Antonio Marco y la trama de la SEPI

En el centro de las pesquisas está quien fue conocido como el «dos» de Montero: Vicente Fernández Guerrero, expresidente de la SEPI y hombre de confianza de la ministra. Las investigaciones de la UCO lo sitúan como pieza fundamental de una presunta red de comisiones ilegales vinculada a Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, actualmente en prisión preventiva por otro caso de corrupción. Los investigadores describen una trama con dos líneas de acción: el cobro de comisiones ilegales relacionadas con contratos públicos, y la manipulación de concursos y decisiones de organismos dependientes de la SEPI.

Fernández, que ya había colaborado con Montero en la Junta, habría aprovechado su posición en la SEPI para actuar como intermediario entre empresas y poder político. Según ha revelado Público, habría llegado a cobrar 219.000 euros de la empresa Servinabar, uno de los pagos que la Audiencia Nacional intenta encajar dentro de un presunto esquema de adjudicaciones y subvenciones que, según distintas estimaciones, podría superar los 130 millones de euros entre 2021 y 2023.

El hotel de Almería que contradice su versión

El caso ha sumado en las últimas semanas un capítulo que golpea directamente la credibilidad de Montero. Según el testimonio de un testigo trasladado a la Guardia Civil, la vicepresidenta habría compartido habitación con Fernández, «como una pareja más», en un hotel de Cabo de Gata, en Almería, durante varios días de agosto de 2021: dos años después de haberlo cesado al frente de la SEPI. El dato resulta especialmente sensible porque contradice lo que la propia Montero sostuvo ante el Congreso, donde negó haber mantenido cualquier contacto personal o profesional con Fernández desde su salida del organismo en 2019. La UCO estudia ahora si ese vínculo, oculto hasta la fecha, resulta compatible con un delito de tráfico de influencias dentro del caso SEPI. Montero ha negado la versión del testigo, y el extremo sigue sub júdice. Este episodio se suma, además, a otra escena ya conocida: la vicepresidenta saliendo por la puerta trasera de la sede del PSOE andaluz en Sevilla para esquivar a la prensa, una imagen que sus críticos han convertido ya en metáfora de toda esta crisis.

La investigación ha revelado, por otro lado, que Fernández mantuvo una relación sentimental con Leire Díez, la ya célebre «fontanera» del PSOE, con quien coincidía en el grupo de WhatsApp bautizado «Hirurok» («los tres», en euskera), en el que también participaba el empresario Antxón Alonso. Ese chat es, según los investigadores, uno de los núcleos operativos de la trama de adjudicaciones que se investiga. Díez, además, ejerció como directora de Comunicación de Enusa —empresa dependiente de la SEPI— mientras Fernández presidía el organismo, y en ocasiones acompañó al expresidente a reuniones de trabajo pese a no formar parte de su equipo directo.

El caso se complica con la figura de José Antonio Marco Sanjuán, el «tres» del esquema: expresidente del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) y mano derecha de Montero en la Abogacía del Estado. Marco ha dimitido y está siendo investigado por presunto cohecho, por recibir sobornos a cambio de archivar pleitos fiscales o facilitar beneficios tributarios a determinadas empresas. La imagen que ofrecen los registros resulta casi literaria: la policía encontró fajos de billetes de 50 y 100 euros escondidos entre libros en su domicilio, cuidadosamente envueltos, con un total que podría ascender a decenas de miles de euros. Anticorrupción ha presentado una querella, y su nombre aparece ya en varios sumarios como parte de un entramado que mezcla política, asesoría legal y dinero en efectivo.

La presión política: el PP sitúa el «nido de corrupción» en el despacho de Montero

El impacto del escándalo no se limita a los juzgados: ha sacudido también el Parlamento andaluz y el Congreso. Desde el PP, el portavoz en el Parlamento de Andalucía ha llegado a afirmar que el «nido de corrupción del PSOE y del Gobierno» reside en el despacho de Montero, señalando directamente su liderazgo sobre ese círculo de colaboradores llegado desde Sevilla. La estrategia del PP se apoya en tres ejes: vincular la trama de la SEPI y los contratos amañados con la dirección política de Montero; recordar los pagos del PSOE andaluz a estructuras mediáticas y «cloacas» del partido; y subrayar que los principales investigados fueron nombrados por la propia vicepresidenta en puestos clave.

La presión no se queda en la retórica parlamentaria: el PP exige que Montero «rinda cuentas» y aclare qué sabía y qué papel desempeñó en la elección de cargos como Fernández, Marco o la propia Leire Díez, identificada por los investigadores como intermediaria entre empresas y organismos públicos dependientes de la SEPI. Dentro del propio PSOE andaluz crece también el descontento: la candidatura de Montero a la Junta está marcada por la sospecha, por las informaciones sobre su verdadera condición de funcionaria administrativa en el SAS —y no de médica asistencial, como se ha dado a entender— y por la sensación de que la «exportación» del aparato sevillano a Madrid ha traído más problemas que poder orgánico.

Lo que viene: sumarios, elecciones y un clan bajo los focos

Las causas abiertas dibujan un calendario complicado para el socialismo: avances en la investigación de la trama de la SEPI y el entorno de Cerdán, progresos en la querella contra Marco Sanjuán por cohecho y sobornos fiscales, y diligencias que siguen rastreando posibles pagos ilícitos y conexiones mediáticas ligadas al PSOE andaluz —además de la incógnita judicial que deja abierta el episodio del hotel de Almería—. Todo ello ocurre en un momento sensible para la financiación autonómica, donde las propuestas de Montero ya generaron críticas por favorecer a determinadas regiones y dejar a Andalucía en una posición subordinada, pese a ser su bastión político. El relato del «clan andaluz» ha dejado así de ser una historia de poder interno para convertirse en un caso de manual sobre cómo los círculos de confianza pueden transformar vulnerabilidades políticas en amenazas reales.

Entre billetes ocultos en libros, despachos de la SEPI convertidos en objeto de instrucción judicial, una relación sentimental que conecta varias piezas del sumario y una noche en un hotel de Almería que Montero prefiere no recordar, el antiguo clan andaluz ha cambiado de naturaleza: de familia política a problema del que ya no se puede hablar a medias, ni en Sevilla ni en Madrid.