¿Qué sucede en un bosque tras un incendio y qué no se puede hacer con la medra o el suelo?

Ni se puede remover el suelo, ni retirar la madera quemada, ni cambiar el uso del terreno durante 30 años: la ley y la ciencia coinciden en que la peor decisión tras un incendio forestal es actuar deprisa.

Un incendio forestal no concluye cuando se apagan las llamas.

Ahí, en realidad, empieza una historia distinta, más callada y mucho más prolongada, en la que la naturaleza se esfuerza por reponerse, tal como recuerda El Debate. Lo primero que se observa es un paisaje engañoso: negro, sí, pero no desprovisto de vida. Detrás de esa capa de ceniza, el suelo pierde su protección, la fauna se ve obligada a huir o a perecer, y el ecosistema entero entra en una fase de estrés en la que cada gota de lluvia, cada ráfaga de viento y cada intervención humana adquieren una relevancia inusitada.

Lo que le ocurre al bosque justo después del fuego

La vegetación es, sin duda, la gran perjudicada a la vista, pero no la única. El incendio arrasa la cobertura arbórea y arbustiva, altera la estructura del bosque y deja el terreno mucho más vulnerable a la erosión por lluvia y viento. Parte de la fauna muere por el calor, el humo o la imposibilidad de huir, mientras otra parte se desplaza hacia zonas cercanas en busca de refugio y alimento.

El suelo también sufre cambios profundos. La pérdida de materia orgánica y de raíces reduce su capacidad de retener agua, y la capa superficial puede degradarse física, química y biológicamente. En algunos casos, el fuego altera el equilibrio de nutrientes y el pH, lo que puede facilitar o entorpecer la regeneración según el tipo de ecosistema.

La recuperación empieza antes de lo que parece

Aunque el paisaje se vea devastado, la recuperación arranca casi desde el primer instante: algunas especies rebrotan, otras germinan gracias al calor, y ciertas plantas pioneras aprovechan la falta de competencia para colonizar el espacio. Aun así, volver a un estado similar al original es mucho más lento que el simple verdor que alivia la vista.

Distintos estudios sitúan el retorno de la vegetación en plazos muy variables: desde los primeros meses hasta varios años, y en bosques con daños severos, la restauración completa puede llevar entre 10 y 25 años, o más si el fuego vuelve a repetirse. Un estudio reciente citado por The Conversation subraya que la severidad del incendio pesa más que el clima posterior: el grado de destrucción inicial condiciona, en buena medida, el futuro del monte.

El agua, el aire y los hongos también pagan la factura

Los incendios no se quedan dentro de la parcela quemada. Las cenizas y los sedimentos pueden arrastrarse hasta arroyos, ríos y embalses, deteriorando la calidad del agua durante años; un estudio citado en la prensa especializada apunta a que ciertos contaminantes pueden persistir en los sistemas hídricos hasta ocho años después del fuego. El aire tampoco sale indemne: la combustión libera CO₂, monóxido de carbono y partículas finas que empeoran su calidad y afectan a la salud de personas y animales. Bajo tierra, la comunidad de hongos y microorganismos puede tardar mucho en recomponerse, algo crucial porque son piezas clave de la fertilidad y la cicatrización natural del bosque.

Todo lo que la ley y la técnica prohíben tras un incendio

Tras un incendio, la tentación de actuar deprisa es enorme, pero la ciencia y la legislación española coinciden en que las prisas casi siempre empeoran las cosas. Esto es, en concreto, lo que no se debe —o no se puede— hacer:

No remover el suelo de forma indiscriminada ni emplear maquinaria pesada: compacta y desestructura una capa superficial ya debilitada, multiplicando el riesgo de erosión.

No retirar cenizas ni restos vegetales sin una evaluación técnica previa: esa capa, por poco atractiva que parezca, protege el suelo de la lluvia y aporta nutrientes durante la primera fase de regeneración.

No pastorear de inmediato: la normativa obliga a un acotamiento de aprovechamientos —pastoreo, caza, leña— de al menos un año tras el incendio, salvo autorización expresa de la administración forestal.

No extraer ni aprovechar la madera quemada sin autorización: los troncos calcinados, lejos de ser un despojo inútil, retienen el suelo, ralentizan la escorrentía en pendiente y sirven de refugio temporal a insectos, hongos y pequeña fauna. Su retirada solo se recomienda cuando la deciden técnicos y autoridades competentes, y de forma selectiva.

No cambiar el uso del terreno durante, como mínimo, 30 años: el artículo 50 de la Ley de Montes (Ley 43/2003) prohíbe expresamente recalificar un terreno forestal incendiado —incluido su uso urbanístico— durante tres décadas, precisamente para evitar que el fuego se convierta en un atajo hacia la especulación. Solo caben excepciones muy tasadas: planes urbanísticos aprobados antes del incendio, o proyectos declarados por ley de «interés público de primer orden», siempre con medidas compensatorias.

No provocar quemas no autorizadas ni actuar con negligencia en el monte: ambas conductas están tipificadas y pueden constituir delito en el Código Penal español.

Todas estas restricciones comparten una misma lógica: el monte quemado es, paradójicamente, más frágil que el monte sano, y cualquier intervención mal calculada —por bienintencionada que sea— puede retrasar años una regeneración que ya de por sí es lenta. Las actuaciones posteriores al fuego deben seguir siempre las directrices de los servicios forestales y de emergencias.

La siguiente tabla resume, de forma orientativa, qué cambia y cuánto tarda en recuperarse cada elemento del ecosistema:

Elemento afectado Qué cambia tras el incendio Tiempo de recuperación orientativo Vegetación Rebrote, germinación y recolonización Meses a décadas Suelo Más erosión, menos nutrientes y menor retención de agua Muy lento; puede durar años Fauna Mortalidad, desplazamiento y pérdida de refugios Meses a años Agua Arrastre de cenizas y sedimentos Hasta varios años Hongos y microbios Descenso de la fertilidad biológica Años o más

Por qué el monte no regresa igual

La sucesión ecológica no reconstruye una réplica exacta del bosque anterior. A veces regresa una comunidad similar; otras, la zona quemada queda ocupada por especies distintas, más resistentes o más oportunistas. Si el fuego se repite con frecuencia, el ecosistema pierde capacidad de regeneración y aumenta el riesgo de desertificación.

El factor humano también resulta decisivo. La recuperación ecológica va de la mano de la recuperación social: rehabilitación de caminos, apoyo a ganaderos, protección de viviendas, restauración de aprovechamientos forestales y cuidado del paisaje como infraestructura viva. Dicho de otro modo: el incendio no solo carboniza árboles, también obliga a reconstruir una economía local entera.

Curiosidades sobre el monte quemado

Algunas plantas mediterráneas están «programadas» para convivir con el fuego y logran rebrotar con notable rapidez.

El primer verde que aparece no siempre es sinónimo de buena salud: a veces son solo especies pioneras aprovechando el terreno desnudo.

La madera muerta, pese a su mala reputación, puede actuar como un pequeño hotel para insectos y como parapeto contra la erosión.

Un bosque puede parecer recuperado en superficie mucho antes de estarlo por dentro: el suelo tarda más en sanar que las copas de los árboles.

La ceniza no es una varita mágica de fertilidad: en exceso, puede resultar un inconveniente más que un abono.

Cuando el bosque empieza su camino de regreso, lo hace sin prisas ni alardes, como si la naturaleza nos recordara que las segundas oportunidades también necesitan su tiempo.