El 70% de los españoles cobra menos de 30.000 euros al año

El panorama salarial en España es claro: un 70% de los contribuyentes reporta ingresos brutos anuales que no superan los 30.000 euros, según los últimos datos de la Agencia Tributaria analizados por Vozpópuli en su informe sobre salarios e IRPF. Al mismo tiempo, los precios continúan aumentando por encima del 2%, lo que lleva a que muchos hogares deban lidiar con sueldos limitados en un entorno de inflación persistente.

La estadística señala que cerca de 12,7 millones de personas declararon en el ejercicio 2024 ingresos brutos anuales que no alcanzan los 21.000 euros. Esto implica que más de la mitad de quienes realizaron su declaración se ubica claramente en el grupo de bajos ingresos, justo en un momento en el que han subido los precios de la energía, la alimentación, el ocio y la vivienda.

Un país de salarios bajos: radiografía rápida

Los datos proporcionados por la Agencia Tributaria indican que:

El 51,55% de los declarantes de 2024 no alcanza los 21.000 euros brutos al año.

de los declarantes de 2024 no alcanza los al año. Casi 17,25 millones de personas , es decir, el 70% de los declarantes , asegura que sus ingresos anuales no llegan a 30.000 euros .

, es decir, el , asegura que sus ingresos anuales no llegan a . El segmento de ingresos medios-altos sigue siendo limitado: solo un grupo muy reducido supera los 60.000 euros.

Este escenario contrasta con el salario medio, que se sitúa en torno a los 2.400 euros brutos mensuales en 12 pagas, aunque la realidad es menos positiva: el 63% de los asalariados cobra por debajo de esa media y la mitad no supera los 2.001 euros brutos mensuales. El aspecto relevante no es solo la media, sino la mediana, que indica que hay tantos trabajadores por encima como por debajo; así, España reafirma su estatus como un país de nóminas ajustadas.

La conclusión es evidente: una mayoría trabaja, contribuye y paga IRPF desde tramos bajos, mientras lidia con un coste de vida que aumenta de manera uniforme, sin diferenciar entre rentas bajas y altas.

Inflación: el otro golpe al bolsillo

La inflación no se encuentra descontrolada, pero tampoco cede. El Índice de Precios al Consumo (IPC) ronda el 3,2% interanual en junio de 2026, mientras que la inflación subyacente —es decir, sin considerar energía ni alimentos frescos— se establece cerca del 2,6%-2,7%. El mensaje es claro: los precios se elevan a un ritmo más veloz que el crecimiento de los salarios para una buena parte de la población.

En los meses recientes:

La inflación media del año se sitúa en aproximadamente 2,3% acumulado en 2026.

en 2026. En 2025, se cerró con una media que ronda el 2,7% , un dato similar al de 2024 y aún por encima de la media de la zona euro.

, un dato similar al de 2024 y aún por encima de la media de la zona euro. Sectores como los servicios (hostelería, ocio, turismo) y la vivienda (electricidad, gas) impulsan continuamente el IPC.

Al cruzar estos porcentajes con sueldos de 20.000–30.000 euros brutos, se reduce el margen de maniobra mensual. Un salario bruto de 25.000 euros podría traducirse en unos 19.800 euros netos al año tras las cotizaciones e IRPF, de acuerdo con cálculos estándar de tipo impositivo y Seguridad Social. Sin ser un monto que indique pobreza extrema, sí establece una base ajustada para hacer frente a alquileres o hipotecas, la compras del mes, la energía, el transporte y algún ahorro.

Cómo se nota en la economía doméstica

La mezcla de salarios bajos e inflación moderada, pero persistente, se traduce en cambios en la vida cotidiana:

Menos capacidad de ahorro – Los hogares con ingresos inferiores a 21.000 euros apenas disponen de margen una vez cubiertos los gastos fijos. – Cualquier incremento en los precios de la electricidad o los alimentos se percibe de inmediato en el presupuesto.

Consumo más selectivo – Se recorta en ocio, restauración y viajes, precisamente en los sectores donde los precios han aumentado debido a la demanda y los costos. – Las compras se orientan hacia marcas blancas y servicios básicos, mientras que las grandes adquisiciones se posponen.

Mayor dependencia de crédito – Con una inflación por encima del 2% y salarios estancados, algunos hogares se ven obligados a recurrir con más frecuencia a la financiación para bienes duraderos, asumiendo cuotas en un contexto de tipos de interés que todavía son relativamente altos.

IRPF y tramos: el mapa fiscal de esos 30.000 euros

La estructura del IRPF refleja bien dónde se encuentra la mayoría de la población. En los tramos estatales vigentes para la campaña 2025/2026, los ingresos:

Hasta 12.450 euros tributan al 19% .

tributan al . De 12.450 a 20.199 euros , al 24% .

, al . De 20.200 a 35.199 euros, al 30%.

La mayoría de las personas que perciben menos de 30.000 euros queda atrapada en este tercer tramo, donde el tipo marginal del 30% se aplica solo sobre la porción del salario que se encuentra en ese rango. El resultado real en nómina, tras cotizaciones, mínimos personales y deducciones, suele ser considerablemente más bajo, pero esta estructura deja claro que el peso del impuesto recae sobre un abanico de sueldos que ya sufrían para llegar a fin de mes antes de los recientes incrementos de precios.

Al mismo tiempo, el debate público gira en torno a la necesidad de aligerar la carga fiscal sobre las rentas más bajas y al mismo tiempo mantener ingresos en un contexto de aumento del gasto social y el envejecimiento poblacional. Con siete de cada diez españoles en la franja de menos de 30.000 euros, cualquier reforma del IRPF impactará directamente en la mayoría.

Más de 7,6 millones de trabajadores recibieron en 2024 menos del salario mínimo interprofesional, es decir, menos de 15.875 euros al año.

recibieron en 2024 menos del salario mínimo interprofesional, es decir, menos de al año. Aproximadamente el 30% de los españoles trabaja con salarios brutos equivalentes a menos de 1.500 euros mensuales , a pesar de que el salario medio ha aumentado en los últimos años.

trabaja con salarios brutos equivalentes a menos de , a pesar de que el salario medio ha aumentado en los últimos años. Aunque más del 60% de la población se identifica como clase media, los criterios de ingresos posicionan a una parte considerable en lo que sería clase baja o media baja.

La paradoja radica en que, pese a una percepción generalizada de pertenecer a la clase media, los salarios, en contraste con la inflación de los últimos años, han obligado a los ciudadanos a hacer cuentas cada vez más ajustadas para poder llegar a fin de mes.