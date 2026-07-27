Así es la extraña señal de la DGT que ha aparecido de repente en las carreteras españolas

Copiada de un experimento austriaco que redujo a la mitad los accidentes graves en Tirol, la nueva marca vial no sanciona ni vigila: se limita a dibujar, con esferas reflectantes, la trazada que evita que una moto invada el carril contrario en las curvas más traicioneras.

En una curva cerrada de escasa visibilidad, el motorista no dispone de segundas oportunidades: un metro de más hacia el centro de la calzada puede significar el impacto frontal con el coche que viene en sentido contrario. Para reducir ese margen de error, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha empezado a desplegar en algunas carreteras españolas una señal tan discreta como eficaz: una hilera de esferas blancas reflectantes —macizas o huecas, según el tramo— pintadas junto a la línea continua, acompañadas en ciertos puntos por pequeñas líneas horizontales en el eje central de la vía. No hay ningún cartel vertical que lo anuncie. El mensaje está, literalmente, en el suelo.

Cómo funciona: una trazada que no hay que pisar

El principio es tan simple como contundente: el motorista debe evitar que la rueda de su moto pise los círculos. Al respetar ese límite, se traza automáticamente un pasillo de seguridad que impide dos errores frecuentes y a menudo fatales: que la moto se «cierre» hacia el centro de la curva, invadiendo el carril contrario, o que abra demasiado la trayectoria y pierda el control en la salida. Existe además una variante, ya utilizada en carreteras de la Comunidad de Madrid, que sustituye las esferas por líneas perpendiculares al eje de la calzada, con idéntica función de marcar la distancia de seguridad frente al carril de enfrente.

Un experimento austriaco de mil euros

La idea no ha nacido en España. El sistema se ensayó por primera vez en Austria en 2016, cuando el organismo equivalente a la DGT pintó 39 curvas de las regiones de Estiria y Tirol —zonas de alta densidad motorista y siniestralidad— con un coste total de apenas 1.000 euros en materiales y mano de obra. El resultado superó cualquier previsión: en Estiria no volvió a registrarse un solo accidente grave tras la intervención, y en Tirol los siniestros cayeron de 16 a 7 en el mismo periodo de comparación. Alemania replicó el modelo poco después, y de ahí ha terminado saltando, ya en fase de pruebas, a las carreteras españolas.

Por qué España lo necesita: unas cifras que no dan tregua

La urgencia detrás de esta señal tiene nombre y apellido: la siniestralidad motorista. En España mueren cada año en torno a 400 personas en accidentes de motocicleta o ciclomotor, y una parte significativa de esos siniestros se produce precisamente por invasión del carril contrario en curvas —ya sea porque la propia moto se abre en exceso, ya sea porque un vehículo que circula en sentido opuesto ocupa parte de su trazada. La DGT insiste en que los motoristas figuran entre los colectivos más vulnerables de la carretera, y que ajustes de trayectoria mínimos —centímetros, no metros— marcan la diferencia en tramos donde el margen de maniobra es prácticamente inexistente.

Dónde puede verse ya

El despliegue, de momento, es selectivo y está en fase de pruebas: las esferas blancas ya aparecen pintadas en carreteras de Cataluña y Extremadura, mientras que la variante de líneas perpendiculares se concentra en tramos de la Comunidad de Madrid. No se trata, por tanto, de una marca generalizada a toda la red viaria, sino de una medida dirigida a los puntos negros donde la estadística de accidentes de moto ya ha hablado. El Reglamento General de Circulación contempla más de 500 señales en su catálogo oficial, y esta se suma a un goteo reciente de nuevas marcas —zonas de espera para motos y bicicletas en semáforos, avisos de distancia mínima de seguridad, carriles reservados— que apuntan a una señalización cada vez más específica y menos genérica.

Qué deben hacer los motoristas

No pisar los círculos ni las líneas reflectantes al tomar la curva.

Reducir la velocidad antes de entrar en el tramo señalizado.

Mantener la trazada sin abrir hacia el carril contrario, especialmente con el firme mojado, donde cualquier marca pintada reduce la adherencia.

La paradoja de esta señal es que apenas altera el paisaje de la carretera —unas simples manchas blancas junto a la línea continua— y, sin embargo, puede decidir el desenlace de una curva mal tomada. Mil euros y 39 tramos de prueba en Estiria y Tirol bastaron para borrar del mapa los accidentes graves; España, con cerca de 400 muertos moteros al año, apuesta ahora a que ese mismo trazado silencioso, extendido curva a curva, empiece a devolver algo de ese margen de error que la carretera nunca perdona.