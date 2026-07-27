Los salarios sufren ante la inflación: los empleos más afectados en España

Los precios han avanzado más rápido que los sueldos y eso se palpita en cada recibo del supermercado, en la factura eléctrica y en el coste del alquiler. Gran parte de los trabajadores ha experimentado cómo sus ingresos no alcanzan a cubrir el aumento del coste de la vida.

Desde que comenzó la crisis inflacionaria tras el Covid, el incremento de precios ha sido tan notable que ha erosionado las mejoras salariales promedio. Las estadísticas, recogidas por El Debate, sobre convenios y costes laborales revelan una realidad desafiante: la mayoría de los empleados ve reducir su poder adquisitivo en términos reales, incluso cuando sus salarios aumentan formalmente. Además, el impacto varía significativamente entre distintos sectores, lo que ahonda las disparidades entre profesiones y niveles de ingresos.

Inflación acumulada y precios: un incremento que no se compensa

El foco está en la inflación acumulada desde la pandemia. Varios análisis estiman que el aumento de los precios de consumo está en torno al 25-26% desde 2020, una cifra que se ha asentado a lo largo de años en los que el IPC ha superado el objetivo del Banco Central Europeo. Algunos estudios apuntan a una inflación acumulada cercana al 26% si se considera la serie completa hasta los datos más recientes, reflejando el fuerte impacto de la energía, la vivienda y el coste de la compra.

En este contexto los salarios convenidos han aumentado alrededor de un 17-18% desde 2020, lo que implica una pérdida cercana a 4 puntos de poder adquisitivo en ese tiempo.

Para 2026, el incremento medio salarial en convenio se estima en un 3,0%, pero el IPC se coloca en torno al 3,2%, dando como resultado varios meses en los que los precios superan a las nóminas.

El coste laboral por trabajador aumentó aproximadamente un 4,9% interanual en el primer trimestre de 2026, con un coste salarial medio de 2.403,80 euros mensuales, mientras la inflación rondaba el 3-3,2%.

Esto se traduce en que los trabajadores necesitan cada vez más euros para adquirir lo que antes podían costear con menos. El salario medio experimentó un avance del 5% en 2024, alcanzando 2.386 euros brutos mensuales, y la inflación de ese año se situó en un 2,8%. Sin embargo, este respiro es insuficiente para compensar el fuerte bache de 2021 y 2022, años en los que la combinación de un IPC elevado y salarios lentos marcó una huella que aún persiste.

España, entre los países con peores índices de inflación en la UE

La situación se agrava al observar el contexto europeo. España ha pasado de ser un país con inflación moderada a convertirse, en ciertos momentos recientes, en uno de los que presenta peores registros de la Unión Europea en términos interanuales, según los datos armonizados de Eurostat. Esta situación relativa empeora la perspectiva: sueldos ya por debajo de la media europea, junto a tasas de inflación elevadas, presionan aún más la economía familiar.

Algunos datos relevantes sobre la situación europea:

La hora de trabajo en España se remunera a 19,5 euros , inferior a la media de la UE, que está en 26,2 euros , y muy lejos de países como Luxemburgo .

, inferior a la media de la UE, que está en , y muy lejos de países como . La brecha entre el salario medio español y el europeo ha crecido: el sueldo medio en la Unión fue un 18,1% superior al español en 2024, en comparación con el 17,5% del año anterior.

al español en 2024, en comparación con el 17,5% del año anterior. En la eurozona, la inflación ha vuelto a sobrepasar el aumento de los salarios en 2026, rompiendo una racha de dos años en la que los sueldos lograban compensar el encarecimiento de los precios.

Esta combinación de precios elevados, salarios por debajo de la media y una pérdida acumulada de poder adquisitivo está llevando a muchos trabajadores a ajustar su consumo, ahorro y decisiones de inversión, especialmente en lo que respecta a la vivienda y productos financieros.

Sectores más afectados en cuanto a poder adquisitivo

La disminución del poder adquisitivo no se distribuye de manera igualitaria. De acuerdo con los datos recopilados por medios económicos y estadísticas oficiales, algunos sectores sobresalen por el deterioro de sus salarios reales desde 2020:

Suministro de energía eléctrica, gas y vapor : se sitúa a la cabeza en la lista de sectores con mayor pérdida, con una caída cercana al -9% frente a la inflación acumulada.

: se sitúa a la cabeza en la lista de sectores con mayor pérdida, con una caída cercana al frente a la inflación acumulada. Actividades inmobiliarias : con una pérdida de aproximadamente -7% en poder adquisitivo, a pesar del buen desempeño de las ventas y el fuerte aumento de los precios de la vivienda.

: con una pérdida de aproximadamente en poder adquisitivo, a pesar del buen desempeño de las ventas y el fuerte aumento de los precios de la vivienda. Servicios financieros y seguros: alrededor de -7%, en un contexto donde los beneficios para las entidades están creciendo, pero los salarios reales permanecen estancados o en descenso.

Por otro lado, hay segmentos que han logrado resistir con mayor eficacia:

Hogares como empleadores de personal doméstico : han sido prácticamente el único grupo que ha visto un pequeño aumento en su poder adquisitivo en los últimos tiempos, con un ligero avance superior a la inflación.

: han sido prácticamente el único grupo que ha visto un pequeño aumento en su poder adquisitivo en los últimos tiempos, con un ligero avance superior a la inflación. Actividades profesionales, científicas y técnicas, artísticas y recreativas, información y comunicaciones y transporte y almacenamiento presentan pérdidas menores, rondando entre -2/-3%, lo que les coloca entre los sectores «menos dañados» por la inflación.

Además, se ha acortado la brecha entre el salario mínimo interprofesional (SMI) y el salario más común. Entre 2018 y 2023, el SMI ha ganado poder en términos reales, mientras que el salario modal ha visto un descenso, acercándose peligrosamente al mínimo, lo que pone de manifiesto el debilitamiento de la clase media salarial.

Para ofrecer una visualización clara del contraste entre sectores, podemos resumirlo así:

Sector Pérdida aproximada de poder adquisitivo desde 2020 Suministro de energía ≈ -9% Actividades inmobiliarias ≈ -7% Servicios financieros y seguros ≈ -7% Profesionales, científicas, técnicas ≈ -2% Información y comunicaciones ≈ -3% Transporte y almacenamiento ≈ -3% Hogares empleadores Ligera ganancia

Cómo se refleja en la economía cotidiana: precios, vivienda y cesta de la compra

La inflación es más que un simple número en los informes del INE. Se traduce en:

Aumento en el coste de la cesta de la compra, especialmente en productos básicos.

Facturas de energía inestables, con episodios de subidas significativas.

La vivienda, tanto en compra como en alquiler, es notablemente más cara que antes de la pandemia, lo que limita las opciones de ahorro e inversión de los hogares.

Un claro ejemplo se ve en el sector inmobiliario: en ciertos momentos recientes, los precios de las propiedades llegaron a incrementarse cerca de un 13% interanual, multiplicando más de cuatro veces la tasa de inflación general de esos meses. Esta discrepancia provoca que aquellos cuyos salarios no han crecido al mismo ritmo necesiten destinar una parte creciente de sus ingresos al alquiler o la compra de vivienda.

No es de extrañar que alrededor del 40% de los trabajadores reconozcan que sus sueldos “no dan para más” y que han perdido poder adquisitivo en los últimos años, según encuestas realizadas en el ámbito laboral español. Al mismo tiempo, muchos convenios continúan pactando incrementos en el entorno del 3%, lo que resulta insuficiente ante una inflación que ha establecido un nuevo nivel de precios superior al de 2019.

Un panorama que invita a examinar cada nómina

Este cóctel de salarios contenidos, una inflación acumulada cercana al 26% y marcadas diferencias entre sectores resulta en un país donde trabajar no asegura mantener el mismo nivel de vida que hace seis años. Revisar convenios, negociar cláusulas de revisión y comprender cómo impactan el IPC y su variante subyacente en cada nómina se ha vuelto casi una rutina. Porque, en la España post Covid, la lucha entre salarios y precios sigue vigente y, por ahora, la balanza se inclina hacia el costo de la vida.