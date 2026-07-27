Viajar en verano sin vaciar el bolsillo: así se ahorra combustible en carretera

Conducir en verano se ha transformado en un acto de equilibrismo entre confort y economía. A veces, lo que parece una decisión trivial, como bajar las ventanillas en plena autopista, puede incrementar el consumo.

Con los precios de la gasolina y el diésel alcanzando cifras históricas, cada litro cuenta. La DGT señala que adoptar una conducción eficiente puede ayudar a ahorrar hasta 500 euros anuales, una cifra que no se puede pasar por alto para muchas familias que se embarcan en largos viajes en verano.

Ventanillas bajadas: ideal en ciudad, equivocación en autopista

En los meses de calor, no hay nada como abrir las ventanas y respirar aire fresco, pero en carreteras rápidas puede salir caro. Varios estudios y guías de conducción eficiente coinciden en apuntar que:

Hasta unos 80-90 km/h , bajar las ventanillas puede ser una opción válida y cómoda.

, bajar las ventanillas puede ser una opción válida y cómoda. A partir de esa velocidad, el aire que ingresa interrumpe la aerodinámica, ocasionando turbulencias y provocando que el motor tenga que esforzarse más, lo que aumenta el consumo en aproximadamente un 5 % adicional.

La propia DGT y entidades como RACE recomiendan lo siguiente:

En ciudad y a bajas velocidades , ventanillas abiertas y aire acondicionado apagado si el clima lo permite.

, ventanillas abiertas y aire acondicionado apagado si el clima lo permite. En carretera y autopista, mantener las ventanillas cerradas y usar el climatizador de modo moderado; esto resulta más eficiente que circular “todo abierto”.

El razonamiento es claro: a alta velocidad, la resistencia del aire se convierte en un adversario. Un coche con ventanillas bajadas actúa casi como si llevara un portaequipajes mal diseñado, perjudicando el consumo y disminuyendo la estabilidad aerodinámica.

Aire acondicionado: saber usarlo para no disparar el gasto

El aire acondicionado suele tener una mala reputación entre quienes desean ahorrar, pero la clave está en utilizarlo de forma inteligente. La DGT advierte que puede aumentar el consumo hasta un 25 % si se utiliza sin moderación, aunque, en la práctica, un uso equilibrado conlleva incrementos más contenidos.

Consejos fundamentales que repiten los especialistas:

Ventilar el coche durante unos segundos al inicio (puertas o ventanillas) antes de encender el aire: enfría más rápido y fuerza menos el sistema.

al inicio (puertas o ventanillas) antes de encender el aire: enfría más rápido y fuerza menos el sistema. Mantener el habitáculo entre 21 y 24 ºC ; cada grado menos puede elevar el consumo entre un 5 % y un 8 %.

; cada grado menos puede elevar el consumo entre un 5 % y un 8 %. Activar la recirculación una vez alcanzada la temperatura deseada, para evitar enfriar continuamente el aire caliente del exterior.

una vez alcanzada la temperatura deseada, para evitar enfriar continuamente el aire caliente del exterior. Evitar el modo “máximo frío” de manera continua; es mejor optar por una intensidad media constante.

En carretera, el balance ideal es:

Ventanillas cerradas.

Aire acondicionado a temperatura moderada.

Sin corrientes directas hacia la cara para escapar de la sensación de “frío extremo” que obliga a bajar más grados de lo necesario.

Velocidad y estilo de conducción: el verdadero “secreto” del ahorro

Más allá de las ventanillas, el aspecto más determinante del ahorro está en cómo se conduce. La DGT y diversos análisis de consumo sitúan el menor gasto de combustible en carretera convencional alrededor de los 90 km/h, siempre manteniendo una velocidad constante. En autopista, se recomienda estar entre 90 y 100 km/h para alcanzar un equilibrio entre tiempo y consumo.

Las pautas más reiteradas por organismos y entidades especializadas:

Mantener una velocidad constante , evitando aceleraciones y frenazos bruscos.

, evitando aceleraciones y frenazos bruscos. Utilizar marchas largas y circular a bajas revoluciones, pero sin que el motor esté “ahogado” (en muchos vehículos, entre 1.500 y 3.000 rpm es la zona eficiente).

y circular a bajas revoluciones, pero sin que el motor esté “ahogado” (en muchos vehículos, entre 1.500 y 3.000 rpm es la zona eficiente). Anticipar el tráfico: levantar el pie del acelerador con tiempo y aprovechar el freno motor, en vez de acelerar hasta el final y frenar de manera abrupta.

Apagar el motor en paradas de más de un minuto, algo que los sistemas de Start&Stop ya hacen de forma automática.

Según estimaciones de portales especializados, reducir la velocidad de 120 km/h a unos 95-100 km/h en un trayecto largo puede traducirse en un ahorro significativo de combustible al anual, resultando en cientos de euros menos en la factura.

Peso, carga exterior y mantenimiento: los grandes olvidados

Para disminuir el consumo de gasolina en verano no solo es importante observar el climatizador. Aspectos que a simple vista parecen irrelevantes pueden afectar verdaderamente al bolsillo:

Peso adicional : maleteros abarrotados “por si acaso” pueden incrementar el consumo hasta un 40 % si se suma carga y portaequipajes de techo poco aerodinámicos.

: maleteros abarrotados “por si acaso” pueden incrementar el consumo hasta un 40 % si se suma carga y portaequipajes de techo poco aerodinámicos. Bacas y cofres : la DGT advierte que aumentan la resistencia al avance, especialmente a alta velocidad, incrementando el gasto.

: la DGT advierte que aumentan la resistencia al avance, especialmente a alta velocidad, incrementando el gasto. Neumáticos : una presión inadecuada incrementa el rozamiento y el consumo; revisarlos antes de viajar es esencial.

: una presión inadecuada incrementa el rozamiento y el consumo; revisarlos antes de viajar es esencial. Mantenimiento: filtros sucios, aceite inapropiado o averías menores pueden multiplicar el consumo sin que el conductor lo note.

Algunos hábitos sencillos pueden hacer una gran diferencia: