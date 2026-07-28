Las hijas de Zapatero consolidan su agencia en medio de la tormenta judicial

Las hijas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero han optado por seguir un enfoque estrictamente empresarial, a pesar del escándalo judicial más significativo que afecta a su familia desde que dejó la política activa. Así lo revela Vozpópuli en su artículo sobre las nuevas cuentas de WhathefavLas hijas de Zapatero firman nuevas cuentas que elevan su negocio a 2,16 millones en pleno caso Plus Ultra.

En el marco del caso Plus Ultra, que avanza con nuevos registros y el bloqueo de cuentas, la agencia de marketing digital de Laura y Alba Rodríguez Espinosa no solo mantiene su actividad, sino que además sigue gestionando cuentas y acumulando beneficios, todo ello con un equipo reducido y bajo la mirada de la justicia.

Nuevas cuentas firmadas y crecimiento empresarial

El dato más destacado es contundente: desde que cuenta con registros en el Registro Mercantil, Whathefav ha acumulado un volumen de negocio de 2.169.246,07 euros, abarcando desde el ejercicio de 2020 hasta el cierre de 2025. La reciente documentación firmada por las hermanas incluye la facturación del año 2025 y suma a los ingresos ya declarados, a pesar del clima judicial que rodea a la entidad.

Algunos hitos temporales son relevantes:

18 de junio : el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama imputa a Laura y Alba Rodríguez Espinosa en el caso Plus Ultra.

: el juez de la Audiencia Nacional imputa a y en el caso Plus Ultra. 30 de junio : se aprueban en la junta de accionistas las cuentas del 2025 de Whathefav .

: se aprueban en la junta de accionistas las cuentas del 2025 de . 21 de julio: las hijas de Zapatero firman digitalmente los documentos necesarios para depositar dichas cuentas en el Registro Mercantil.

Este cronograma refleja una estrategia bien trazada: desvincular la gestión comercial del fuego cruzado judicial y mantener al día la empresa. Las cuentas incluyen los 1,599 millones de euros generados entre 2020 y 2024, más los ingresos correspondientes a 2025, completando el volumen de negocio de algo más de 2,16 millones.

Según información adicional, la facturación continúa su ritmo:

Para 2024: se prevé alrededor de 471.000 euros en ingresos.

en ingresos. Para 2025: se estiman unos 570.000 euros, con una mejora del beneficio superior al 25 % con respecto al ejercicio anterior, y un patrimonio que se eleva de 179.000 a 207.000 euros.

Todo esto con una estructura muy ligera: la empresa cuenta con 5 empleados, los cuales sostienen más de 2 millones de ingresos acumulados desde 2021.

La empresa en el centro del caso Plus Ultra

El crecimiento de Whathefav no puede entenderse sin el contexto judicial que la ha colocado bajo el foco de atención. El caso investiga la concesión de 53 millones de euros en ayudas públicas al rescate de la aerolínea Plus Ultra, así como una supuesta red de empresas que movía fondos y cobraba comisiones en torno al entorno de Zapatero.

Los documentos de la Audiencia Nacional y los informes de la UDEF indican lo siguiente:

Whathefav S.L. es considerada una “sociedad finalista” que recibía fondos de clientes y empresas asociadas a la trama, generando facturación y redistribuyendo pagos hacia el círculo del expresidente.

es considerada una que recibía fondos de clientes y empresas asociadas a la trama, generando facturación y redistribuyendo pagos hacia el círculo del expresidente. La Policía sostiene que la agencia pudo haber emitido “facturación ad hoc” para dar cobertura formal a algunos movimientos financieros sospechosos.

El juez Calama menciona de forma explícita a Laura y Alba como las administradoras formales de la firma, que aparece repetidamente en su auto, y es uno de los canales investigados para canalizar fondos provenientes de empresas como Análisis Relevante o Inteligencia Prospectiva, ligadas al intermediario de Plus Ultra, Julio Martínez Martínez.

Fondos, dividendos y congelación de cuentas

El avance de la investigación no solo afecta al nombre de la empresa, sino también a los fondos que han salido de Whathefav hacia las cuentas personales de las hermanas. Según el análisis de los movimientos bancarios recogidos en el expediente:

Laura Rodríguez Espinosa habría recibido alrededor de 247.191 euros entre abril de 2021 y diciembre de 2025 desde la compañía.

habría recibido alrededor de entre abril de 2021 y diciembre de 2025 desde la compañía. Alba Rodríguez Espinosa habría obtenido unos 199.904 euros durante el mismo período.

Paralelamente, la Audiencia Nacional ha decidido ordenar el bloqueo de las cuentas del expresidente y su círculo más cercano, tras determinar que dos millones de euros fueron obtenidos por Zapatero y sus hijas en el marco de las operaciones bajo investigación. Según esos datos:

Zapatero habría recibido aproximadamente 1,525 millones de euros .

. Sus hijas, en total, 423.779 euros.

Con las cuentas congeladas y la empresa en el punto de mira, la confrontación se traslada ahora a los tribunales. El entorno del expresidente argumenta que una parte significativa de esos ingresos se debe a actividades profesionales legítimas, como conferencias, mediación internacional, asesoramiento y clases. No obstante, la investigación quiere determinar qué parte corresponde a trabajos reales y cuál a supuestas comisiones ocultas ligadas al rescate de Plus Ultra.

¿Qué hace realmente Whathefav?

Más allá de los números y del proceso judicial, Whathefav se define como una agencia de marketing digital enfocada en contenidos, diseño y maquetación de informes. Aunque su presencia visible en las redes es limitada, sus cifras en el Registro Mercantil muestran un crecimiento constante desde su fundación en 2019.

Los medios que han analizado sus cuentas destacan varios aspectos:

Una facturación concentrada en pocos clientes, algunos de ellos sin actividad evidente.

Servicios declarados relacionados con el diseño, la comunicación en línea y la maquetación de informes.

Una escasa huella comercial en comparación con otras agencias de tamaño similar.

Esta discrepancia entre un negocio voluminoso, una baja exposición pública y vínculos con entidades bajo sospecha es lo que ha colocado a la empresa en el centro del relato judicial. Para los investigadores, Whathefav no es simplemente una agencia creativa, sino una pieza dentro de una estructura empresarial que podría haber intentado dar una apariencia de normalidad a transacciones financieras ahora bajo sospecha.

Curiosidades de un negocio bajo la lupa

Existen varias observaciones interesantes sobre la empresa de las hijas de Zapatero:

En apenas cinco años con cuentas visibles, la agencia ha pasado de ser una firma poco conocida a gestionar más de 2,16 millones de euros en volumen de negocio acumulado.

en volumen de negocio acumulado. Con apenas 5 empleados , su ratio de ingresos por trabajador supera considerablemente la de muchas agencias de marketing convencionales en Madrid o en otras grandes ciudades de España.

, su ratio de ingresos por trabajador supera considerablemente la de muchas agencias de marketing convencionales en o en otras grandes ciudades de España. El nombre comercial, Whathefav, surgió inicialmente vinculado al ámbito de los contenidos digitales y los esports, pero ahora se asocia más a autos judiciales, registros policiales y debates sobre tráfico de influencias que a campañas publicitarias.

En este cruce entre finanzas, reputación y tribunales, la firma de Laura y Alba Rodríguez Espinosa se ha convertido en un barómetro incómodo: sus cuentas revelan crecimiento, sus autos judiciales aluden a sospechas y su futuro depende, cada vez más, de lo que se decida en la Audiencia Nacional.