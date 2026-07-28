Las monjas inversoras que presionan a Google y Bank of America en defensa de la “creación de Dios”

En el cruce entre la fe y el mercado, un grupo de religiosas está llevando a cabo algo que antes parecía impensable: adquirir acciones, asistir a juntas y votar en contra de directivos para impulsar cambios significativos. La historia de estas monjas inversoras, detallada por **BBC Mundo**, revela cómo el activismo accionarial ha traspasado fronteras poco comunes.

Estas religiosas, parte de la congregación de las Hermanas de San José de la Paz, que suma un total de 88 miembros en Estados Unidos y Reino Unido, emplean su papel de accionistas para presionar a gigantes tecnológicos y bancarios sobre cuestiones cruciales como el cambio climático, los derechos de los pueblos indígenas y la justicia racial. Su planteamiento no es político; es moral. Ellas afirman que están “protegendo la creación de Dios”.

Cómo se desarrolla su estrategia

Su fórmula es simple, pero efectiva. Adquieren participaciones, se registran como accionistas y aprovechan esa posición para cuestionar a las empresas durante sus reuniones, presentar resoluciones y votar en temas de sostenibilidad y gobernanza corporativa.

Este tipo de presión no transforma los balances de forma inmediata, pero puede incomodar a los directivos y forzarles a hacer declaraciones públicas. En sectores como la tecnología y la banca, donde la reputación tiene un peso crucial y la relación con inversores institucionales es clave, unas pocas preguntas bien formuladas pueden abrir debates más amplios sobre el impacto social de las empresas.

Fe, finanzas y medio ambiente en un mismo espacio

Lo notable de esta situación no es solo que unas religiosas inviertan, sino el por qué lo hacen. Las monjas no enmarcan su labor como una campaña ideológica, sino como una manera de alinear el capital con la doctrina social de la Iglesia, una perspectiva que ha cobrado fuerza en el seno del catolicismo en los últimos años.

Siguiendo esta línea, otras iniciativas religiosas y académicas han fomentado la desinversión en el sector minero y en combustibles fósiles, además de promover fondos que sigan criterios éticos para instituciones eclesiásticas. El mensaje es claro: el dinero también puede ser una herramienta para establecer límites a las empresas cuando sus actividades colisionan con valores de justicia social o protección del medio ambiente.

Qué significa este movimiento para las empresas

Para las grandes corporaciones, estos accionistas representan un desafío incómodo pero real. No gestionan carteras enormes como un fondo soberano, pero sí generan una presión muy visible, difícil de manejar con respuestas genéricas. Además, obligan a las compañías a detallar mejor su huella climática, sus cadenas de suministro y su relación con comunidades vulnerables.

Particularmente, los sectores de la banca y la tecnología están en el punto de mira. Cuentan con un gran poder financiero y un alto nivel de escrutinio público. Cuando una religiosa solicita a un banco que considere el impacto social de sus préstamos, o a una empresa tecnológica que refuerce su gobernanza ambiental, la discusión se hace tangible y abre paso a decisiones de negocio concretas.

El cambio para el inversor conservador

Este fenómeno también ayuda a desentrañar una tendencia mayor: la inversión ética ya no es un nicho aislado. Diferentes gestoras están creando productos específicos para congregaciones, instituciones religiosas y ahorradores que desean obtener rentabilidad sin comprometer sus principios. El lenguaje puede haber cambiado, pero el concepto se mantiene: seleccionar activos no solo basándose en el precio o el riesgo, sino también en el impacto.

En Europa y América, este enfoque está ganando terreno, ya que combina tres elementos que antes parecían incompatibles: rentabilidad, reputación y coherencia moral. No elimina el conflicto entre beneficio y valores, pero lo hace más explícito y más difícil de obviar en los consejos de administración.

Las religiosas se comportan como accionistas activistas y no como meras ahorradoras.

y no como meras ahorradoras. Su atención se centra en clima , derechos de los pueblos indígenas y justicia racial .

, y . Su argumentación se fundamenta en la moral religiosa , no en una agenda política.

, no en una agenda política. El caso es reflejo del crecimiento de la inversión sostenible en entidades de fe.

Hay algo casi irónico en esta narrativa: mujeres dedicadas a la vida religiosa utilizando herramientas del capitalismo para contrarrestar algunos de sus excesos. Sin embargo, esa combinación es precisamente lo que permite que su mensaje llegue lejos.

A día de hoy, incluso en un mundo dominado por la alta tecnología y grandes instituciones bancarias, estas monjas se han convertido en algunos de los interlocutores más incómodos en la sala. Y eso, en sí mismo, ya dice mucho sobre hacia dónde se dirige la conversación sobre inversión y responsabilidad.